Новости

В Мурманской области дан старт этнологической экспертизе под управлением ПОРА

В Мурманске прошли консультации с представителями коренных народов Мурманской области и оленеводческими предприятиями Ловозерского района, сообщает вебсайт GoArctic. Совещание в формате рабочей группы было посвящено проведению этнологической экспертизы...

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Gübelin Gem Lab представляет новую веху в развитии геммологии

Швейцарская геммологическая лаборатория Gubelin Gem Lab отмечает свой 100-летний юбилей презентацией передовой технологии    Gemtelligence, новой вехи в развитии геммологии. Инновационное решение обеспечивает согласованность анализа...

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В Москве проходит выставка «Пасхальные традиции»

В Москве во Всероссийском музее декоративного искусства (ВМДПНИ) на Делегатской открылась выставка мастеров декоративно-прикладного и ювелирного искусства «Пасхальные традиции», посвященная творчеству Карла Фаберже.  

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WGC: 2022 год — год самого сильного спроса на золото за более чем десятилетие

В конце года цена на золото незначительно увеличилась, несмотря на заметные препятствия, связанные с сильным долларом США и ростом мировых процентных ставок. Хотя средняя цена в четвертом квартале была немного ниже как в квартальном, так и в годовом...

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Sarine запустила новый веб-сайт для повышения прозрачности торговли бриллиантами

Компания Sarine представляет общественности свою инновацию — веб-сайт The Diamond Journey Traceability.  Это новое решение, основное внимание в котором уделяется жизнеутверждающему воздействию бриллиантов, рассказывает их историю новым и захватывающим...

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Владимир Маслобоев: В России есть технологии получения высокочистого лития

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Экспертиза
(goarctic.ru) - ООО «Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и «Атомредметзолота» (горнорудный дивизион «Росатома»), получило в феврале 2023 года лицензию на разработку Колмозерского месторождения лития, расположенного в Мурманской области. А заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «разработка месторождения даст импульс созданию новой отрасли по производству отечественных аккумуляторных батарей, высокотехнологичной продукции для атомной промышленности, космической отрасли, транспорта, осуществления деятельности в Арктической зоне России». 
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