Владимир Маслобоев: В России есть технологии получения высокочистого лития

В Мурманске прошли консультации с представителями коренных народов Мурманской области и оленеводческими предприятиями Ловозерского района, сообщает вебсайт GoArctic. Совещание в формате рабочей группы было посвящено проведению этнологической экспертизы...

В конце года цена на золото незначительно увеличилась, несмотря на заметные препятствия, связанные с сильным долларом США и ростом мировых процентных ставок. Хотя средняя цена в четвертом квартале была немного ниже как в квартальном, так и в годовом...