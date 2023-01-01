Владимир Маслобоев: В России есть технологии получения высокочистого лития

Новости
В Мурманской области дан старт этнологической экспертизе под управлением ПОРА
В Мурманске прошли консультации с представителями коренных народов Мурманской области и оленеводческими предприятиями Ловозерского района, сообщает вебсайт GoArctic. Совещание в формате рабочей группы было посвящено проведению этнологической экспертизы...
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Gübelin Gem Lab представляет новую веху в развитии геммологии
Швейцарская геммологическая лаборатория Gubelin Gem Lab отмечает свой 100-летний юбилей презентацией передовой технологии Gemtelligence, новой вехи в развитии геммологии. Инновационное решение обеспечивает согласованность анализа...
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В Москве проходит выставка «Пасхальные традиции»
В Москве во Всероссийском музее декоративного искусства (ВМДПНИ) на Делегатской открылась выставка мастеров декоративно-прикладного и ювелирного искусства «Пасхальные традиции», посвященная творчеству Карла Фаберже.
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WGC: 2022 год — год самого сильного спроса на золото за более чем десятилетие
В конце года цена на золото незначительно увеличилась, несмотря на заметные препятствия, связанные с сильным долларом США и ростом мировых процентных ставок. Хотя средняя цена в четвертом квартале была немного ниже как в квартальном, так и в годовом...
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Sarine запустила новый веб-сайт для повышения прозрачности торговли бриллиантами
Компания Sarine представляет общественности свою инновацию — веб-сайт The Diamond Journey Traceability. Это новое решение, основное внимание в котором уделяется жизнеутверждающему воздействию бриллиантов, рассказывает их историю новым и захватывающим...
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