Уважаемые члены Международной ассоциации производителей бриллиантов и коллеги по отрасли!

(WINC-420) - Для тех из вас, кто пропустил это, Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) опубликовал свое новогоднее послание 17 января. В своей статье Рапапорт «разразился тирадами» - как охарактеризовал это мой коллега Гэри Роскин (Gary Roskin) - исключительно об угрозе синтетических, или выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD), в цепочке поставок драгоценных камней и ювелирных изделий, а также о нераскрытии информации конечному потребителю по поводу сохранения стоимости синтетических бриллиантов.

«Многие, если не большинство, в нашей торговле действуют нечестно и неэтично, не раскрывая полной информации о сохранении стоимости синтетических бриллиантов». Он также сообщил, что не получило никакого внимания «подробно изложенное обращение в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC) с требованием о введении стандартов полного раскрытия информации по синтетическим бриллиантам».

Посмотрим правде в глаза: выращенные в лаборатории бриллианты сейчас являются частью среды нашей отрасли. Согласно прогнозам, к 2025 году ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами могут занять более 15 процентов мирового потребительского рынка ювелирных изделий. Они останутся частью палитры драгоценных камней - природных и искусственных, - из которых потребители могут делать свой выбор.

Много лет назад Гарри Леви (Harry Levy), бывший в то время президентом Лондонской алмазной биржи (London Diamond Bourse) и председателем Международного совета по бриллиантам (International Diamond Council, IDC), предложил алмазной отрасли извлечь урок из истории производства и торговли цветными драгоценными камнями. Он указал, что синтетические аналоги рубина, сапфира и изумруда доступны с конца ХIХ века. Разрушили ли эти синтетические аналоги «Большой тройки» и других ценных драгоценных камней рынок цветных драгоценных камней? Нисколько. Наоборот: они усилили уникальность цветных камней, важность их «генетического состава» и их происхождения. Цены на цветные драгоценные камни продолжают расти, в то время как их синтетические аналоги стоят от нескольких центов до многих долларов.

Конечно, алмазная отрасль и торговля поздно вступили в игру с участием выращенных в лаборатории бриллиантов. Из-за своей относительной изоляции алмазная торговля продолжала придерживаться «горизонтального мышления», т. е. она была озабочена только своим сиюминутным благополучием, громко выступая против синтетических бриллиантов, вместо того, чтобы встретить без страха тот факт, что отрасль отклоняется от горизонтальной оси к вертикальной.

Рапапорт никогда не был среди тех, кто кричал по этому поводу. Еще в 2007 году, после того как бриллианты, выращенные компанией Gemesis, появились на рынке, он предупредил, что синтетические бриллианты никуда не денутся. Он сказал об этом в Индии во время конференции «От рудников к рынку» (Mines to Market), на которой президент Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) Ронни Вандерлинден (Ronnie VanderLinden) выступил с докладом о рынке выращенных в лаборатории бриллиантов.

Немногие в торговле обратили внимание на слова Рапапорта. Вместо того, чтобы привлечь в свои ряды и объединить производителей и продавцов синтетических алмазов с целью их охвата и регулирования, как это сделала Американская ассоциация торговли драгоценными камнями (American Gem Trade Association) много десятилетий назад, Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFBD), Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и другие организации продолжали бороться и отталкивать производителей синтетической алмазной продукции, обеспечивая этим внимание со стороны рынка сбыта и доступ к нему, которого они так жаждали и в котором нуждались.

Возвращаясь к обращению Мартина к RJC, я озадачен. В сотрудничестве с IDC и Всемирной ювелирной конфедерацией (World Jewellery Confederation, CIBJO) Международная организация по стандартизации (International Standardization Organization, ISO) выпустила Стандарт 18323 для бриллиантов и, в частности, для «номенклатуры, используемой теми, кто занимается покупкой и продажей бриллиантов, облагороженных бриллиантов, синтетических бриллиантов, композитных и имитационных бриллиантов».

В США Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) опубликовала свою последнюю откорректированную редакцию Руководства FTC (FTC Jewelry Guides) по ювелирным изделиям в виде документа объемом 160 страниц. Правда, его долго читать, но в нем есть все. Нет необходимости изобретать велосипед или создавать еще один набор «колес».

В заключение я полностью разделяю разочарование Мартина по поводу того, что трейдеры и ритейлеры продают выращенные в лаборатории бриллианты без полного раскрытия информации и без включения информации о сохранении стоимости. Но нам не нужны новые правила, чтобы остановить эти мошеннические действия и прийти к консенсусу о том, как с этим бороться. Все стороны должны собраться вместе и договориться о соблюдении уже существующих правил.

Неужели требуется так много? По-немецки говорят: «Die Hoffnung Stirbt Zuletzt». Буквально, это означает: «Надежда умирает последней». Поговорка звучит более оптимистично на английском языке: «Hope springs eternal» - Надежда живет вечно!

Не падайте духом!

Яаков Алмор (Ya'akov Almor), директор по коммуникациям