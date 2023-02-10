Интервью в связи с уходом Брюса Кливера с поста генерального директора De Beers (Часть 1)

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Через пару недель Брюс Кливер (Bruce Cleaver, на фото) уйдет с поста генерального директора De Beers после шести лет работы в этой должности. Его сменит исполнительный директор по энергетике Эл Кук (Al Cook).

В дальнейшем Кливер будет сопредседателем правления De Beers вместе с Дунканом Ванбладом (Duncan Wanblad), генеральным директором Anglo American, материнской компании De Beers.

Прежде чем Кливер покинет пост генерального директора, нам хотелось поговорить с ним об основных моментах его работы в компании и о том, куда, по его мнению, движется отрасль.

Это интервью состоит из двух частей. Вторая часть, которая выйдет позже на этой неделе, будет посвящена истории пребывания Кливера в должности. Первая часть, которая публикуется сегодня, посвящена текущим событиям, в том числе контракту De Beers с Ботсваной, санкциям против России и тому, что происходит с Forevermark и Lightbox.

Вы покидаете пост через две недели. У De Beers до сих пор нет нового контракта с Ботсваной. Он продлевался несколько раз. Ожидаете ли вы, что он будет заключен до вашего ухода?

Нет, я не ожидаю, что это будет сделано до того, как я уйду с поста генерального директора, но, безусловно, это будет сделано во время моего пребывания на посту сопредседателя правления. Мы все полны решимости заключить его к июню, когда истечет срок действия текущего продленного контракта, и я не сомневаюсь, что мы это сделаем.

В переговорах по-прежнему будете участвовать вы или ваш преемник?

Мы четко определились, что я буду продолжать участвовать в завершении переговоров, и я думаю, что правительство этим довольно.

Что касается Forevermark, то бывший генеральный директор Forevermark Стивен Люсье (Stephen Lussier) и глава De Beers Brands North America Чарльз Стэнли (Charles Stanley) ушли на пенсию. Не все знают Марка Жашита (Marc Jacheet), сменившего Стивена, а Селин Ассимон (Céline Assimon), в настоящее время пришедшая на смену Чарльзу, все еще является новичком. В компании De Beers будет новый генеральный директор, и он будет подчиняться генеральному директору Anglo American, который также является новым руководителем. Это вызвало большую неопределенность в отношении бренда, особенно с учетом новой стратегии «единой De Beers» (one De Beers), к тому же недавно были увольнения. Можете ли вы дать мне представление о том, куда движется Forevermark?

Когда происходят перемены, всегда есть люди, которых это немного беспокоит. Чарльз вышел на пенсию. Он долго проработал с нами. Им проделана огромная работа в течение длительного времени.

Эл все это время очень четко заявлял, что он не является сторонником революционных изменений, а выступает за эволюционные изменения. И я полагаю, то, что я останусь председателем правления, надеюсь, утешит людей в том, что мы не увидим существенных изменений в мышлении бизнеса. Я не ожидаю существенных изменений в стратегии. И тот факт, что Стивен по-прежнему участвует в работе Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council), означает, что он по-прежнему связан с De Beers, и, конечно же, исполнительный вице-президент De Beers по торговле алмазами Пол Роули (Paul Rowley) по-прежнему очень вовлечен в работу. Я понимаю, что люди всегда беспокоятся во время перемен, но такие вещи случаются, и корпорации существуют намного дольше, чем отдельные люди. Я не беспокоюсь по поводу грядущих серьезных революционных изменений.

У вас также новый генеральный директор компании Lightbox, Антуан Борде (Antoine Borde), у которого больше опыта работы с потребителями, чем у его предшественника. Считаете ли вы, что этот бизнес расширяется?

Антуан посмотрит на ситуацию с Lightbox и решит, есть ли смысл расширять этот бизнес или нет. Это была успешная компания. Она продолжает выполнять свою первоначальную задачу, которая заключается в том, чтобы помочь дифференцировать выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты от природных.

Предыдущий генеральный директор Стив Коу (Steve Coe) был производственником. Мы справились с организацией производства, и на самом деле производство очень хорошо налажено в Орегоне, так что он почувствовал, что может уйти. Мы нашли на пост генерального директора человека, имеющего огромный опыт в маркетинге. Это просто естественная эволюция. Lightbox продолжает преуспевать в своих собственных параметрах. И если мы сочтем целесообразным расширить ее, я думаю, мы это сделаем. Опять же, это решение за Антуаном. Но я бы не ожидал в этом вопросе радикального изменения стратегии.

Если мы действительно расширим производство, уверяю вас, это будет проводиться на той же основе, что и сейчас. Очевидно, что мы гораздо больше сосредоточены на маркетинге природных алмазов бриллиантов, но мы планируем направлять значительные суммы маркетинговых доходов на бренд Lightbox. Это вопросы, о которых мы действительно думаем, и это закономерные вопросы, поскольку мы думаем о будущем.

Вы сказали, что хотите быть активным сопредседателем правления. Как это будет выглядеть?

Я собираюсь обсудить это с Элом, который довольно много времени проводит в компании: чем мне лучше всего заниматься, чтобы помогать ему. Я думаю, что в конечном итоге я буду уделять немного больше времени внешним отношениям. Генеральный директор De Beers - это чрезвычайно сложная должность, его занятость очень высока, и ему трудно попасть во все места, куда хотелось бы. Я не посетил многие выставки, которые проводятся по всему миру. Я всегда езжу на выставку в Лас-Вегас, но я не был на других. Я не так часто, как мог бы, был на некоторых рынках, чтобы проводить время с представителями отрасли для того, чтобы быть уверенным, что мой голос за столом переговоров имеет вес.

Я, конечно, не буду участвовать ни в чем, что связано с исполнительской деятельностью, но в качестве сопредседателя правления я, безусловно, по-прежнему буду участвовать в обеспечении того, чтобы стратегия по-прежнему согласовывалась с советом директоров и реализовывалась командой. Мы выясним, что же необходимо по мере продвижения вперед, но я намерен поддерживать связь с торговлей. И поэтому, надеюсь, что вы будете видеть меня немного чаще в будущем.

Известно, что алмазная отрасль - это бизнес, основанный на отношениях. Как вы думаете, сможет ли Эл сохранить нынешние относительно хорошие отношения De Beers со своими клиентами?

Как я уже упоминал ранее, я принимал непосредственное участие в выборе Эла. Благодаря своему опыту, он обладает нужными навыками, правильными манерами и надлежащей скромностью, чтобы встречаться с клиентами и хорошо с ними работать. И я пообещал совету директоров, что мы с Полом будем сопровождать Эла в его поездках по миру и постараемся представить его клиентам. Таким образом, не будет такого переходного момента, когда предыдущий руководитель просто исчезает.

В качестве председателя правления я обязательно позабочусь о том, чтобы наши клиенты по всему миру могли встретиться и поговорить с Элом, и я не сомневаюсь, что у него все будет хорошо. Пол давно занимается этим делом и имеет очень хорошие отношения с клиентами.

Было много разговоров о том, что правительство США захочет большей отслеживаемости для гарантии, что никакие товары, добытые в России, не попадут в Соединенные Штаты. Сможет ли система отслеживания Tracr помочь в этом?

Система Tracr почти готова. Она охватывает около половины нашего товара. Мы продолжим говорить об этом в 2023 году. Если произойдет значительное усиление санкций, - а я знаю, что об этом говорят, и я видел, что вы писали, - вопрос, который мы рассматриваем сейчас, заключается в том, как сделать это еще быстрее.

Когда мы начали говорить об этом четыре года назад, я не думаю, что мы были особенно дальновидными, мы просто сочли необходимым рассказать потребителям непротиворечивую историю и попытаться сделать что-то лучше, чем кто-либо другой. Так что нам придется еще раз ускориться. Но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы охватить системой Tracr как можно больше товаров.

Как и все новое, не всегда этот процесс шел легко, но я думаю, что за последние месяцы мы добились огромного прогресса.

Когда вы разговариваете с Элом наедине, что вы называете ему в качестве самых больших проблем?

Я предпочитаю смотреть на них как на возможности. Есть трудности, но я думаю, что мы должны сосредоточиться на стимулировании потребительского спроса. Мы никогда не должны выпускать этот вопрос из виду. Нам придется найти способы сотрудничества с другими, чтобы достичь этого на общем уровне. Я думаю, что с точки зрения брендинга, я сейчас даже больше убежден в том, что бренды открывают огромные возможности, чем когда мы начинали этот процесс.

Технологии в средней части алмазопровода будут ускоряться. У нас впереди два или три действительно интересных дела, которые, я думаю, станут значительным шагом вперед.

Я не беспокоюсь о том, что базовый спрос на природные бриллианты исчезнет. Я думаю, что люди все еще действительно вкладывают в них деньги. Но есть много проблем, с которыми нам нужно справиться, а также открывается много возможностей.