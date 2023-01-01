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Ангола добивается двойного листинга алмазодобывающей компании Endiama, чтобы сначала продать 5%-10% акций

Сегодня
Экспертиза

(kalkinemedia.com/Reuters) - Ангола будет добиваться листинга государственной алмазодобывающей компании Endiama за границей после первичного публичного размещения акций в своей стране, заявил министр горнодобывающей промышленности Анголы, даже несмотря на то, что на деятельность компании влияют связи с российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА, находящейся под санкциями.

Страна-член ОПЕК приступила к масштабному реформированию и приватизации экономики при президенте Жоао Лоуренсу, что включает частичный листинг нефтяного гиганта Sonangol и производителя алмазов Endiama.

Но начало военной операции России на Украине в феврале прошлого года вызвало введение санкций против множества компаний, включая АЛРОСА, что, в свою очередь, нанесло ущерб предприятиям Endiama.

АЛРОСА является крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией и имеет совместное предприятие с Endiama в Анголе.

«Санкции введены, и они оказывают некоторое влияние», - сказал Reuters министр природных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) в кулуарах конференции по вопросам горнодобывающей отрасли, состоявшейся в Кейптауне.

Он не дал количественной оценки воздействия санкций, наложенных на АЛРОСА, на компанию Endiama и сказал, что правительство принимает все необходимые меры, чтобы избежать каких-либо негативных последствий для добычи алмазов.

Предложенная компанией Endiama приватизация все еще находится на рассмотрении, и после реструктуризации правительство выберет первичное публичное размещение акций, сказал Азеведо.

«Наша цель состоит в том, чтобы провести листинг до 30%, но начнем, возможно, с 5% или 10%», - сказал он, добавив, что компания будет зарегистрирована на ангольской фондовой бирже (Angolan stock exchange), а затем будет заниматься регистрацией на фондовой бирже за границей.

Согласно документу, распространенному Endiama на конференции по вопросам горнодобывающей отрасли, объем добычи в 2022 году практически не изменился и составил 8,75 млн каратов. Это по сравнению с пересмотренным в прошлом году прогнозом в 10,05 млн каратов.

Согласно документу, доход компании в 2024 году оценивается в $2,5 млрд, и компания рассчитывает добыть 12 млн каратов в 2023 году и 14,5 млн каратов в 2024 году.

Но правительство еще не утвердило данные, сказал Азеведо.

В документе говорится, что Endiama планирует более чем вдвое увеличить объем производства алмазов в период с 2022 по 2027 год, до 17,5 млн каратов.

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