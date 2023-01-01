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Petra Diamonds открыта для сделок по слиянию и поглощению, говорит генеральный директор

Сегодня
Экспертиза

(mining.com) - В понедельник алмазодобывающая компания Petra Diamonds сделала предложения о слияниях и поглощениях, а генеральный директор Ричард Даффи (Richard Duffy) заявил, что отрасль выиграет от консолидации.

В алмазодобывающей отрасли доминирует российская АЛРОСА, с одной стороны, и De Beers, принадлежащая Anglo American, с другой, а остальная часть сектора состоит из различных небольших алмазодобывающих компаний, включая Petra.

«У нас есть возможности для роста за счет своих сил, но, учитывая, что мы прошли через эту реструктуризацию и у нас гораздо более надежный баланс, мы были бы готовы рассмотреть возможность консолидации, если это имеет смысл с точки зрения стоимости», - сказал Даффи в интервью Reuters в кулуарах конференции Indaba, посвященную инвестициям в африканскую горнодобывающую компанию и состоявшуюся в Кейптауне.

«Я думаю, что для отрасли полезно иметь мелких и крупных участников, но я думаю, что иметь множество компаний с одним активом - это сложное дело».

Petra завершила реструктуризацию долга в обмен на ценные бумаги в 2021 году после отказа от планов продажи компании.

Даффи сказал, что расследование причин прорыва дамбы на руднике Уильямсон (Williamson) компании Petra в Танзании в ноябре продолжается, и компания ожидает, что к июлю рудник возобновит добычу.

По словам Petra, в результате прорыва дамбы хвостохранилища пострадали 156 человек и 28 домов. По словам Даффи, компания находится в процессе переселения пострадавших и предоставит денежную компенсацию за посевы, а также за землю людям, чьи участки стали непригодными для проживания в результате аварии.

«Такое никогда не должно случаться», - сказал Даффи об аварии на хвостохранилище. Petra стремится к 5 августа обеспечить соответствие всех своих рудников новому глобальному стандарту для хвостохранилищ, согласованному отраслью в 2020 году.

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