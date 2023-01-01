США стремятся ужесточить правила в отношении российской алмазной продукции

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – По мере того как приближается уже второй год военной операции России на Украине, Соединенные Штаты стремятся ужесточить свои правила в отношении российской алмазной продукции и отменить правило, разрешающее ввоз бриллиантов, добытых в России, но прошедших огранку в других странах.

Бельгийские официальные лица, недавно беседовавшие с изданием Politico, заявили, что Европейский союз и Соединенные Штаты надеются разработать «непроницаемую» систему отслеживания алмазов, чтобы ограничить российские драгоценные камни.

Но люди, которые разговаривали с официальными лицами США и ЕС, считают, что они добиваются такой отслеживаемости, при которой бремя доказывать то, что алмазы для их бриллиантов не были добыты на российском руднике, ляжет на импортеров.

В случае принятия такого правила это будет означать, что американские компании могут импортировать бриллианты только в том случае, если у них есть доказательства их нероссийского происхождения.

«Правительство Бельгии предложило внедрить систему международной отслеживаемости, - говорит Том Нейс (Tom Neys), представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), бельгийской отраслевой организации. – Такое предложение будет означать, что каждая компания, которая хочет получить доступ к рынкам США, ЕС и других стран Большой семерки, должна будет предоставить информацию о происхождении камней».

Он добавляет, что многие детали все еще обсуждаются, в том числе возможное установление отсечки камней по размеру и то, какие формы доказательств будут приемлемыми.

Ожидается, что в случае принятия это требование будет вводиться поэтапно и не будет применяться ко всем размерам бриллиантов, по крайней мере, на начальных этапах.

В отличие от Кимберлийского процесса (Kimberley Process), который требует, чтобы поставляемые алмазы сопровождались определенными документами, импортеры могут использовать различные методы для подтверждения нероссийского происхождения своих драгоценных камней. Но они должны будут предоставить какие-то доказательства, иначе рискуют получить запрет на импорт этих драгоценных камней, или камни будут конфискованы. Любой, кто будет уличен во лжи или предоставлении ложной информации сотрудникам таможенной и пограничной службы США, может быть подвергнут серьезному наказанию.

«Европа и Северная Америка вместе представляют 70 процентов мирового рынка природных алмазов, - сказал изданию Politico один не названный чиновник. - Опираясь на эту рыночную мощь, мы можем обеспечить необходимую прозрачность в мировом алмазном секторе и структурно запретить «кровавые» алмазы на мировом рынке».

Предложение обсуждается, поскольку 24 февраля исполнится первая годовщина начала военных действий на Украине. Хотя считается, что санкции против алмазов и бриллиантов из России и особенно правила, запрещающие торговлю в долларах, изначально нанесли ущерб продажам драгоценных камней этой страны, многие считают, что ее покупатели с тех пор нашли способы, как их обойти.

По оценке аналитика Пола Зимниски (Paul Zimnisky), продажи российской алмазодобывающей компании АЛРОСА упали до $3,2 млрд в 2022 году с $4,2 млрд в 2021 году. (Компания, на треть принадлежащая российскому правительству, больше не предоставляет данные о продажах.) Напротив, продажи компании De Beers, по его оценке, выросли в прошлом году до $5,8 млрд по сравнению с $4,8 млрд в 2021 году.

«De Beers явно выиграла, - говорит он. - Ее продажи выросли, а у компании АЛРОСА упали».

Он считает, что текущая клиентская база АЛРОСА ограничена 10-15 преимущественно индийскими компаниями, которые имеют большой капитал и офисы в Дубае и обычно производят оплату в евро.

Действующие правила Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов США запрещают прямые сделки с российскими алмазодобывающими предприятиями, в том числе с АЛРОСА и месторождением имени Гриба, более мелким производителем, принадлежащим банку ВТБ, находящемуся под санкциями. Но правила разрешают ввоз алмазной продукции, добытой в России и подвергшейся «существенной трансформации» - в данном случае это означает, что камни прошли огранку - в других странах. Критики назвали это лазейкой, поскольку большинство добываемых в России алмазов проходит огранку в Индии.

В настоящее время существует не так много способов доказать происхождение бриллианта, хотя вполне возможно, что документальный след может удовлетворить требованиям. De Beers разработала систему отслеживания под названием Tracr и предлагает «код происхождения» для своих бриллиантов, но компания мало говорит об этом с тех пор, как в мае прошлого года объявила о планах сделать всю свою алмазную продукцию отслеживаемой.

Представитель De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) сказал изданию JCK: «Сейчас мы регистрируем более половины стоимости нашего алмазного сырья на Tracr на каждом сайте (торговой сессии). Код происхождения быстро распространяется, и теперь он предлагается через розничных партнеров на всех основных потребительских рынках».

Тиффани Стивенс (Tiffany Stevens), президент, главный исполнительный директор и генеральный юрисконсульт Комитета по надзору в ювелирной отрасли Канады (Jewellers Vigilance Committee, JVC), призывает представителей отрасли уделять «серьезное внимание» этому вопросу.

«Имеет смысл, чтобы правительство США и его союзники во всем мире усилили санкции с целью попытаться положить конец продолжающимся неоправданным военным действиям на Украине, - говорит она. - Это сложное время для многих отраслей, в том числе и для нашей. JVC призывает торговцев задавать прямые вопросы своим поставщикам о выборе источников, соблюдать стандарты должной осмотрительности и планировать выделение дополнительных ресурсов для соблюдения санкций».