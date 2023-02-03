Новости

В прошом году De Beers увеличила производство до 34,6 млн каратов, средняя цена выросла на 35% - до 197 долларов за карат

Согласно данным, опубликованным компанией Anglo American, в 2022 году группа De Beers произвела 34,6 млн каратов алмазного сырья, что на 7% больше по сравнению с примерно 32,3 млн каратов, добытыми в 2021 году.

Сегодня

В Москве пройдет выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство»

24 февраля - 26 марта в Выставочном центре «Амбер плаза» пройдет выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство». Она пройдёт в рамках Московского самоцветного фестиваля под эгидой компании «Клиоэкспо».

03 февраля 2023

BlueRock возобновила деятельность Кареевлей

В прошлую среду компания BlueRock Diamonds возобновила работу на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в ЮАР после переговоров с Министерством минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE).

03 февраля 2023

Бельгия по-прежнему выступает против санкций в отношении российских алмазов

Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России, ожидаемый 24 февраля, не будет включать запрет на импорт российских алмазов, пишет бельгийская газета Echo.

03 февраля 2023

Председатель GJEPC Випул Шах прокомментировал бюджет Индии на 2023–2024 годы

Индийский Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) положительно отозвался о бюджете, созданном под руководством министра финансов Нирмалы Ситхараман (Nirmala Sitharaman)...

03 февраля 2023

Продажи МПГ компанией Amplats на 31% снизились в четвертом квартале сложного года

Сегодня
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Anglo American Platinum (Amplats) в четверг сообщила о продаже металлов платиновой группы (МПГ) в четвертом квартале в объеме 883 400 унций, это снижение на 31% в годовом выражении, которое характерно для трудного 2022 года для компании Anglo American.

Нынешнее обновление плана производства за четвертый квартал отражает многие проблемы группы за 12 месяцев, закончившихся в декабре, включая более низкие содержания металлов в руде на ее флагманском руднике Могалаквена (Mogalakwena) и на руднике Унки (Unki) в Зимбабве, задержку реконструкции плавильного завода в Полокване (Polokwane) и проблемы с инфраструктурой.

Все это произошло в то время, когда генеральный директор Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen) стремилась спланировать дальнейшее развитие рудника Могалаквена, которое оказывается сложным. В декабре она объявила, что расширение рудника Могалаквена будет отложено примерно на 18 месяцев. Также на другом руднике, Аманделбулт (Amandelbult), была закрыта печь старения.

Общий объем производства МПГ компанией Amplats в четвертом квартале, включая концентрат третьих сторон, рафинирование которого она проводит, снизился на 10%, до 990 400 унций. Производство МПГ на ее собственных рудниках упало за квартал на 12%, до 557 600 унций, из-за более низкого содержания металлов в руде.

Объем производства рафинированных МПГ в четвертом квартале, исключая рафинирование металлов третьих сторон, выполняемое на давальческих условиях, упал на целые 37% в годовом выражении, до 877 200 унций, в результате реконструкции завода в Полокване. Однако Вильоэн сказала, что работы по наращиванию мощности были завершены в прошлом месяце после завершения реконструкции.

Около 100 000 унций МПГ было добавлено к объемам незавершенной продукции группы в течение четвертого квартала. Amplats заявила в декабре, что ожидает, что общий объем складских запасов составит около 350 000 унций, и это, по оценкам на тот момент, после продажи добавит 7 млрд рандов к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.

Amplats сохранила свой декабрьский прогноз по объему производства МПГ в концентрате на уровне от 3,6 до 4 млн унций на текущий финансовый год. План по производству рафинированной продукции на 2023 год также остался без изменений и составляет от 3,6 млн до 4 млн унций, в то время как предполагаемые затраты на единицу продукции на унцию МПГ оцениваются в диапазоне от 16 800 до 17 800 рандов.

План производства частично зависит от системы распределения электронагрузки компанией Eskom, которая осуществляется на Amplats в виде отключения электроэнергии. Сброс нагрузки заметно увеличился в прошлом году без каких-либо явных признаков улучшения ситуации в этом году.

Были достигнуты и некоторые успехи. Компания Amplats сообщила о высоких показателях производства на своем руднике Мототоло (Mototolo). «Повышение стабильности на фабрике рудника Мототоло после успешного проекта по устранению узких мест на обогатительной фабрике также привело к улучшению извлечения и производства», - сказала Вильоэн. Кроме того, в течение года были отмечены «высокие показатели» на плавильных заводах Waterval и Mortimer, что помогло сократить складские запасы.

Согласно отчету Стивена Фридмана (Steven Friedman), аналитика из UBS, опубликованному в прошлом месяце, ожидается, что объем производства первичных МПГ в Южной Африке составит около 12,8 млн унций в 2022 году, что является самым низким уровнем за последние десятилетия, который был ниже только во время пандемии Covid в 2020 году и массовых забастовок в 2014 году.

Версия для печати