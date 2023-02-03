Продажи МПГ компанией Amplats на 31% снизились в четвертом квартале сложного года

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Anglo American Platinum (Amplats) в четверг сообщила о продаже металлов платиновой группы (МПГ) в четвертом квартале в объеме 883 400 унций, это снижение на 31% в годовом выражении, которое характерно для трудного 2022 года для компании Anglo American.

Нынешнее обновление плана производства за четвертый квартал отражает многие проблемы группы за 12 месяцев, закончившихся в декабре, включая более низкие содержания металлов в руде на ее флагманском руднике Могалаквена (Mogalakwena) и на руднике Унки (Unki) в Зимбабве, задержку реконструкции плавильного завода в Полокване (Polokwane) и проблемы с инфраструктурой.

Все это произошло в то время, когда генеральный директор Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen) стремилась спланировать дальнейшее развитие рудника Могалаквена, которое оказывается сложным. В декабре она объявила, что расширение рудника Могалаквена будет отложено примерно на 18 месяцев. Также на другом руднике, Аманделбулт (Amandelbult), была закрыта печь старения.

Общий объем производства МПГ компанией Amplats в четвертом квартале, включая концентрат третьих сторон, рафинирование которого она проводит, снизился на 10%, до 990 400 унций. Производство МПГ на ее собственных рудниках упало за квартал на 12%, до 557 600 унций, из-за более низкого содержания металлов в руде.

Объем производства рафинированных МПГ в четвертом квартале, исключая рафинирование металлов третьих сторон, выполняемое на давальческих условиях, упал на целые 37% в годовом выражении, до 877 200 унций, в результате реконструкции завода в Полокване. Однако Вильоэн сказала, что работы по наращиванию мощности были завершены в прошлом месяце после завершения реконструкции.

Около 100 000 унций МПГ было добавлено к объемам незавершенной продукции группы в течение четвертого квартала. Amplats заявила в декабре, что ожидает, что общий объем складских запасов составит около 350 000 унций, и это, по оценкам на тот момент, после продажи добавит 7 млрд рандов к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.

Amplats сохранила свой декабрьский прогноз по объему производства МПГ в концентрате на уровне от 3,6 до 4 млн унций на текущий финансовый год. План по производству рафинированной продукции на 2023 год также остался без изменений и составляет от 3,6 млн до 4 млн унций, в то время как предполагаемые затраты на единицу продукции на унцию МПГ оцениваются в диапазоне от 16 800 до 17 800 рандов.

План производства частично зависит от системы распределения электронагрузки компанией Eskom, которая осуществляется на Amplats в виде отключения электроэнергии. Сброс нагрузки заметно увеличился в прошлом году без каких-либо явных признаков улучшения ситуации в этом году.

Были достигнуты и некоторые успехи. Компания Amplats сообщила о высоких показателях производства на своем руднике Мототоло (Mototolo). «Повышение стабильности на фабрике рудника Мототоло после успешного проекта по устранению узких мест на обогатительной фабрике также привело к улучшению извлечения и производства», - сказала Вильоэн. Кроме того, в течение года были отмечены «высокие показатели» на плавильных заводах Waterval и Mortimer, что помогло сократить складские запасы.

Согласно отчету Стивена Фридмана (Steven Friedman), аналитика из UBS, опубликованному в прошлом месяце, ожидается, что объем производства первичных МПГ в Южной Африке составит около 12,8 млн унций в 2022 году, что является самым низким уровнем за последние десятилетия, который был ниже только во время пандемии Covid в 2020 году и массовых забастовок в 2014 году.