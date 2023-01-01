Золотодобытчики ЮАР подвергаются наибольшему риску досрочного закрытия предприятий и потери рабочих мест по мере развития кризиса, вызванного отключением электричества

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Хотя сброс нагрузки компанией Eskom наносит ущерб всей горнодобывающей отрасли в Южной Африке, наибольший ущерб нанесен предприятиям, имеющим большое значение, таким как добыча золота.

Это мнение аналитиков, пишущих о набирающем размах энергетическом кризисе в стране, которые говорят, что больше всего страдают золотодобытчики с истощающимися ресурсами.

На золотых приисках в Южной Африке карьеры более глубокие, горная добыча трудоемкая и, следовательно, эксплуатационные расходы выше. Джеймс Веллстед (James Wellsted), представитель компании Sibanye-Stillwater, занимающейся добычей золота и металлов платиновой группы (МПГ), говорит, что сокращение добычи приводит к снижению объемов, что «повышает удельные затраты» и ускоряет закрытие предприятия.

Согласно отчету RMB Morgan Stanley за этот месяц, расходы на электроэнергию составят 20% от общих операционных расходов Harmony Gold. Для Sibanye-Stillwater затраты на электричество будут составлять 15% от суммы эксплуатационных расходов. Недавнее улучшение долларовой цены на золото в сочетании с ослаблением южноафриканского рэнда привело к тому, что цена на золото в рэндах поднялась до максимума в два с половиной раза. Несмотря на поддержку маржи, это, тем не менее, делает инвестиционный проект хрупким.

«Мы обычно не ожидали длительного сброса нагрузки на этапе 4, - сказал Джаред Кётцер (Jared Coetzer), представитель компании Harmony Gold. - Мы можем справиться с перебоями в поставках (сокращениями), но будет сложно справиться с постоянным снижением поставок». Ответ Harmony на потенциально длительные отключения электроэнергии должен быть представлен 1 марта во время объявления промежуточных результатов.

По словам аналитика UBS Стивена Фридмана (Steven Friedman), негативное влияние сброса нагрузки на производство МПГ может быть «переоценено», поскольку «нет никаких доказательств снижения потребления электроэнергии» в секторе производства МПГ, сказал Стивен Фридман, аналитик из UBS. «Мы можем только предположить, что они либо обладают достаточной гибкостью со своей базовой нагрузкой для того, чтобы компенсировать негативное влияние сброса нагрузки, либо сокращения не были серьезными», - добавил он.

Тем не менее, производство МПГ будет еще больше страдать из-за сброса нагрузки, если он будет продолжаться на текущем уровне. По словам Хенка Лангенховена (Henk Langenhoven), главного экономиста Совета по полезным ископаемым (Minerals Council), промежуточные затраты, которые представляют собой ресурсы, закупаемые в других секторах экономики, увеличиваются в секторе МПГ с 13% до 19%.

К счастью, снижение объема производства МПГ поддерживает цену. Первичные поставки МПГ в мире, составившие около 12,8 млн унций в прошлом году, были на самом низком уровне за последние десятилетия, уступая только удару, нанесенному Covid в 2020 году, и массовым забастовкам в 2014 году.

Но это сопряжено с большими рисками для южноафриканской экономики. «Мы считаем, что рынок может в значительной мере недооценивать премию за риск, связанный с определенной страной, что, вероятно, окажет давление на акции южноафриканских компаний в секторе МПГ», - сказал Фридман.