Лучший друг не каждой девушки

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Говорят, что бриллианты - лучшие друзья девушек, но Деванши Сангхви (Devanshi Sanghvi) с этим не согласна. Она была наследницей алмазной империи своей семьи стоимостью более $60 млн, но вместо этого решила принять обет «садхви» (sadhvi) - или монашества - в религии джайнизма, когда ей было всего восемь лет. Джайнизм учит, что путь к просветлению и реинкарнации лежит через строгое вегетарианство, ненасилие и причинение минимального вреда людям, растениям и животным. Эта религия насчитывает 2 500 лет, и у нее пять миллионов последователей, в основном в Индии.

Деванши, с рождения принадлежащая к джайнизму, решила посвятить этому всю свою жизнь, отказавшись от всех мирских благ и удовольствий, и вместо этого принять кочевой образ жизни, ходить босиком, попрошайничать, избегать использование электричества, моторизованного транспорта, современной медицины, ванны или душа, и разорвать связи со своей семьей. На прошлой неделе она покинула уютный дом своих родителей Ами (Ami) и Дханеш (Dhanesh) Сангхви в Малгаоне, городе в штате Раджастхан, Индия, чтобы встать на путь отречения, и переехала в «упашрая» - монастырь, где живут монахи и монахини, исповедующие джайнизм.

У нее могло быть все. Она и ее пятилетняя сестра Кавья (Kavya) вместе унаследуют компанию Sanghvi & Sons по алмазной торговле и экспорту, основанную в 1981 году и базирующуюся в Сурате и Мумбаи. Но Деванши решила не владеть ничем из этого. Вместо этого она выбрала жизнь полного аскетизма, отрешившись не только от материального мира, но и от всяких эмоций.

Новая джайнская монахиня принимает пять абсолютных и пожизненных обетов, обещая не применять насилие или не причинять вреда любому человеку или существу, говорить правду, не воровать, дает обет безбрачия и «апариграха» - не иметь привязанностей или не владеть ничем. Она сбреет все волосы на голове, что символизирует безразличие к телу, и будет носить простые одежды из хлопка (многие джайнские монахи вообще не носят одежды). Она будет спать на белой простыне на полу и будет вставать в 3:30 утра. Ей ничего не будет принадлежать. Местное сообщество джайнистов предоставит ей самое необходимое, в том числе веник, сделанный иногда из павлиньих перьев, чтобы сметать насекомых с пола перед тем, как сесть или лечь, чтобы ни одно живое существо не пострадало. Поскольку монахиня не может есть после наступления темноты, чтобы избежать возможности причинения вреда насекомым, которых может привлечь ее еда, и она должна кипятить воду перед употреблением, чтобы убедиться, что в ней нет никаких форм жизни.

Она будет проводить свои дни в молитве, медитации, учебе и странствованиях. Монахини скитаются с места на место (кроме сезона дождей), чтобы продемонстрировать свою полную отстраненность от места. Им запрещено готовить для себя, и они полагаются на мирян из джайнской общины, которые обеспечивают их едой. Кроме того, монахини никогда не принимают ванну или душ, чтобы не тратить воду зря. В одном сообщении говорится, что «во время менструации они обычно садятся в какую-нибудь емкость на четвертый день, заботясь о том, чтобы вода потом не пролилась на землю». Она будет использовать мягкое мыло для стирки немногочисленной одежды, которая у нее есть, один или два раза в месяц. Она не будет пользоваться западной медициной или ложиться в больницу, как бы больна она ни была. Некоторые джайнские аскеты дают дополнительный обет, возможно, самый строгий из всех, сократить потребление пищи и воды к концу своей жизни, чтобы добровольно довести себя до смерти от голода.

Родители Деванши, по сообщениям СМИ, набожные последователи джайнизма из числа мирян. Их дочь проявляла признаки преданности, когда ей было всего два года, принимая участие в молитвах, постах, долгих странствованиях и храмовых ритуалах. Она приняла участие в церемонии посвящения - «дикшу» - после пышного четырехдневного празднования в Сурате, включавшего огромную процессию верблюдов, лошадей, повозок с волами, барабанщиков, танцоров и артистов на ходулях. На Деванши была бриллиантовая корона, она была на колеснице, запряженной слоном. Не может быть более резкого контраста между жизнью во время праздника и жизнью в монастыре. Мы живем в материальном мире, но Деванши - духовная девушка, и после последнего крупного праздника она отвергла все это навсегда.

Это более серьезное решение, чем большинство из нас примет когда-либо в жизни. Эта история вызвала интерес во всем мире, потому что, говоря откровенно, мы изо всех сил пытаемся понять, как кто-то может так полностью отвергнуть то самое, к чему большинство из нас стремится. Деньги. Но я говорю о другом. О ее возрасте. В восемь лет она является одной из самых молодых из примерно 10 000 монахинь, исповедующих джайнизм. Кирти Шах (Kirti Shah), торговец алмазами из Сурата и друг семьи, подытожил эту историю. Би-би-си процитировала его слова: «Она ребенок, что она понимает во всем этом? Дети даже не могут решить, по какой специальности учиться в колледже, пока им не исполнится 16 лет. Как они могут принять решение о чем-то, что повлияет на всю их жизнь?" Это пища для размышлений (очевидно, вегетарианская).