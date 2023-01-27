Электромобили обращают мегарост цен на палладий вспять

Автор: Питер Хобсон (Peter Hobson)

(usnews.com/Reuters) - Цены на палладий, когда-то самые низкие из цен на основные драгоценные металлы, взлетели с менее чем $500 за унцию в 2016 году до более чем $3 400 в марте прошлого года, намного обогнав цены на платину и золото.

По словам аналитиков, эпоха захватывающего дух роста цен на палладий, вероятно, подходит к концу, поскольку рост объема предложения и застойный спрос снижают цены на металл, используемый для нейтрализации выбросов выхлопных газов автомобилей.

Цены на палладий, когда-то самые низкие из цен на основные драгоценные металлы, взлетели с менее чем $500 за унцию в 2016 году до более чем $3 400 в марте прошлого года, намного обогнав цены на платину и золото.

Причиной роста стал растущий спрос со стороны автопроизводителей, которым потребовалось больше палладия для производства автомобилей, чтобы соответствовать все более жестким стандартам по выбросам. Предложение не могло идти в ногу, что привело к огромному дефициту.

Сейчас ситуация меняется.

Электромобили (EV), для производства которых не нужен палладий, завоевывают долю рынка, и автопроизводители заменяют часть палладия на более дешевую платину при производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Между тем объем предложения, связанного с переработкой металла, получаемого из утилизируемых автомобилей, растет по мере того, как автомобили, содержащие больше палладия, заканчивают свой путь.

Цены на палладий упали примерно до $1 700 за унцию.

«Каждый год мы наблюдаем постепенное снижение цен, - сказал Майкл Видмер (Michael Widmer), аналитик из Bank of America. - Палладий предназначен для узкоспециального применения. Спрос почти на 90% зависит от автомобильной промышленности».

Аналитики из Macquarie прогнозируют, что в 2027 году средняя цена составит всего $1 150 за унцию.

По прогнозам аналитиков из Morgan Stanley, спрос со стороны автопроизводителей упадет примерно на 400 000 унций в период с 2022 по 2027 год, а объем предложения, связанный с утилизацией автомобилей, увеличится на 1,2 млн унций.

По их словам, при этом произойдет сдвиг на рынке, составляющем примерно 11 млн унций в год, к избытку почти в миллион унций в 2027 году.

Но пока рано исключать краткосрочное движение цен в сторону повышения.

Macquarie прогнозирует рост спроса со стороны автопроизводителей в этом и следующем году, а переизбытка палладия не будет до 2025 года.

Российская компания Норильский никель, на долю которой приходится 40% мировых поставок добываемого палладия, заявила во вторник, что ее объем производства палладия упадет на 8-14 процентов в этом году, что может вызвать напряженность на рынке.

Цены выросли в прошлом году на фоне опасений введения санкций в отношении палладия, производимого Норникелем, после начала военной операции России против Украины. Пока продолжаются военные действия, сохраняется неопределенность в отношении объема предложения, сказал Джейкоб Смит (Jacob Smith) из консалтинговой компании Metals Focus.

«Если будут какие-либо ограничения на поставки из России, вы обязательно увидите резкий рост цен», - сказал он.