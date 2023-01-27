Российские алмазы теряют свой блеск в Европе

Премьер-министр Бельгии Де Кроо хочет, чтобы мир начал отслеживать российские алмазы и прекратил торговлю ими.

Автор: Барбара Моэнс (Barbara Moens)

(politico.eu) - В европейском бурлящем котле в Брюсселе алмазы больше не являются чьими-либо лучшими друзьями.

Нежелание бельгийского правительства запретить импорт российских алмазов, что нанесло бы ущерб городу Антверпену, мировому центру драгоценных камней, возмутило Украину и ее сторонников в ЕС.

Украина настаивает на прекращении импорта российских алмазов, потому что эта торговля обогащает компанию АЛРОСА, отчасти являющуюся государственным российским предприятием.

Хотя столь суровая мера не нанесли бы такой же ущерб экономике России, как, например, запрет на все виды ископаемого топлива, непрекращающийся поток российских алмазов стал символом того, что западные страны ставят свои национальные интересы выше интересов Украины.

Новые планы по подготовке нового раунда санкций против России вновь разожгли дебаты о моральной стороне торговли алмазами из России, осуществляемой Европой.

Бельгии надоело быть козлом отпущения. По словам премьер-министра Александра де Кроо, теперь необходимо перекрыть возможность продавать российские алмазы на все западные рынки.

«Российские алмазы - это кровавые алмазы, - сказал Де Кроо в заявлении для издания POLITICO. - Доходы России от алмазов могут прекратиться только в том случае, если доступ российских алмазов на западные рынки станет невозможен. Над созданием этого прочного фронта Бельгия работает со своими партнерами».

Экономическая война Запада против России уже оказала свое влияние. Отчасти из-за санкций США торговля российскими алмазами в Антверпене уже серьезно пострадала. Но эти необработанные российские алмазы перенаправляются на другие алмазные рынки и часто возвращаются обратно на Запад уже ограненными.

Вот почему Бельгия работает с партнерами над внедрением «непроницаемой» системы отслеживания алмазов, сказал бельгийский чиновник. Если это сработает, это может повредить Москве больше, чем если бы Вашингтон или Брюссель действовали поодиночке.

«Европа и Северная Америка вместе представляют 70 процентов мирового рынка природных алмазов, - отметил чиновник. - Опираясь на эту рыночную мощь, мы можем обеспечить необходимую прозрачность в мировом алмазном секторе и структурно запретить «кровавые» алмазы на мировом рынке. Война на Украине дает этому сильный импульс».

Санкции наконец?

Такое наступление Бельгии происходит как раз тогда, когда ее позиция по санкциям в отношении российских алмазов подвергается новым нападкам — не только со стороны других стран ЕС и бельгийских оппозиционных партий, но и внутри собственного правительства Де Кроо.

ЕС готовит новый пакет санкций против России в преддверии первой годовщины ввода российских войск на Украину 24 февраля. Такие страны, как Польша и Литва, снова призывают ЕС включить в список алмазы. Однако один из дипломатов ЕС сказал, что дискуссия теперь больше похожа на «внутрибельгийскую борьбу, чем на европейскую».

Де Кроо возглавляет коалицию семи идеологически разных партий. Зеленые и социалисты в его правительстве подталкивают его к активному лоббированию того, чтобы в следующем раунде санкций ЕС был нанесен удар по алмазам.

В частности, Форэт (Vooruit), голландскоязычная социалистическая партия придает делу новый толчок. Депутат парламента Бельгии Вики Рейнарт (Vicky Reynaert) представит в бельгийском парламенте новую резолюцию, предлагающую запретить импорт алмазов.

«Становится невозможно объяснить, почему Бельгия не готова блокировать российские алмазы, - сказал Рейнарт. - Мы хотим, чтобы Бельгия активно взаимодействовала с Европейской комиссией с тем, чтобы принять меры». Бельгийская социалистка, член Европарламента Кэтлин Ван Бремпт (Kathleen Van Brempt) продвигает ту же идею на европейском уровне.

Но инициатива социалистов вряд ли приведет к запрету на импорт или даже квотам на импорт, заявили четыре представителя других бельгийских политических партий. Вместо этого Де Кроо теперь настроен на международное решение. Никто не ожидает, что социалисты дестабилизируют хрупкое бельгийское коалиционное правительство Де Кроо из-за проблемы алмазов.

Даже если бы все семь партий в бельгийском правительстве согласились нанести удар по российским алмазам, возникло бы еще одно ключевое препятствие.

В сложной бельгийской политической системе региональные правительства также должны иметь право голоса. Правительство северного региона Фландрии выступает против запрета на импорт алмазов. Это правительство возглавляют фламандские националисты, президент партии которых Барт де Вевер (Bart De Wever) также является мэром Антверпена. «Ничто не изменит их мнения по этому поводу», - сказал о позиции националистов один из бельгийских чиновников.

Кровавые алмазы

Бельгия надеется, что, создав международную коалицию для отслеживания российских «кровавых алмазов», она, наконец, перестанет восприниматься как препятствие для действий.

Промышленность согласна. «Санкции - это не решение, - говорит Том Нейс (Tom Neys) из Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). - Таким решением может быть международная система полной прозрачности с теми же стандартами ее соблюдения, что и в Антверпене».

По словам Ханса Меркета (Hans Merket), исследователя Международной службы информации о мире (International Peace Information Service), некоммерческой правозащитной организации, такой трансатлантический план будет иметь огромное влияние. «Это имело бы гораздо больший эффект, чем нынешние санкции США, которые сейчас обходят», - сказал Меркет.

Но дьявол кроется в деталях. Удастся ли Бельгии создать трансатлантическую коалицию? Готовы ли потребители платить больше за свои бриллианты, или Бельгия по-прежнему рискует тем, что алмазная продукция будет перенаправлена на другие рынки, где торговцы менее скрупулезны?

Один из бельгийских чиновников сомневается в шансах Бельгии на успех. Если создание международного альянса потерпит неудачу, Бельгии и ЕС следует подумать о том, чтобы двигаться вперед самостоятельно, дабы убедить остальной мир действовать. «Но давайте дадим Де Кроо возможность попытаться это сделать», - сказал упомянутый чиновник.



