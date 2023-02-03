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Цена на золото вырастет до $2 000 за унцию согласно прогнозу роста ставок в США

Сегодня
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Ожидается, что цена на золото вырастет выше $2 000 за унцию, так как предвидится ослабление макроэкономических препятствий, которые сдерживали цены на металл в прошлом году.

Макроэкономический фон становится «все более оптимистичным для золота», говорится в отчете Bank of America от 23 января. Банк заявил, что «диверсифицирующая» роль золота в портфеле выходит на первый план, несмотря на то, что оно не входит в число металлов, пользующихся популярностью в мире, который стремится к декарбонизации.

По словам аналитиков банка, инвесторы «могут извлечь выгоду из краткосрочного роста цен на золото и диверсификации его долгосрочного стратегического портфеля». Они прогнозируют, что цена на металл «поднимется выше $2 000 за унцию в ближайшие месяцы благодаря благоприятствующим факторам, связанным со ставками США».

Золото в настоящее время торгуется по $1 930 за унцию, что на 4,8% выше, чем год назад, но это не самая высокая цена за последние 12 месяцев, которая была в марте, когда цена составляла $2 050 за унцию.

В 2022 году золото столкнулось с двумя макроэкономическими трудностями в виде роста ставок и укрепления доллара США, сообщил Morgan Stanley 16 января». Это отразилось на ценах, хотя опасения по поводу инфляции и геополитическая неопределенность несколько компенсировали это.

«Однако, поскольку наши экономисты сейчас призывают к более низким ставкам и ослаблению доллара США, негативные макроэкономические факторы становятся благоприятствующими», — говорится в сообщении банка.

Credit Suisse, который прогнозирует снижение цен на золото в этом году, заявил, что «с сохранением неопределенности» темпы «рационализации цен» на золото замедлятся. Цены на золото могут быть на 4,5% и 3,1% выше прогноза на уровне $1 725 и $1 650 за унцию в 2023 и 2024 годах соответственно, говорится в сообщении.

В рэндах цена на золото составляет чуть больше 1,07 млн рэндов за килограмм, что составляет прирост примерно на 18% за последний год и самый высокий уровень с 2020 года, когда она поднялась на 1,15 млн рэндов за килограмм, поскольку мир оправился от воздействия Covid-19.

Это привело к стремительному росту запасов золота в Йоханнесбурге. С сентября более чем вдвое выросли акции Harmony Gold, которая ежегодно извлекает пользу почти из всего производимого в Южной Африке золота в годовом объеме 1,1 млн унций.

Акции DRDGOLD, занимающейся извлечением золота из шламов, выросли примерно на 13% за последние 12 месяцев. Акции, составляющие около 14,46 рэнда за одну акцию, немного ниже своего 12-месячного максимума в 16,19 рэнда за акцию, отмечавшегося в марте прошлого года.

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