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Купили бы вы неограненный алмаз?

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Экспертиза

Большинство неограненных драгоценных камней покупают дилеры и ювелиры, но появился новый бизнес - продажа их населению.

Автор: Милена Лазаззера (Milena Lazazzera)

(nytimes.com) - Неограненные алмазы обычно продаются дилерам или ювелирам, которые затем включают их в коллекции, которые они продают клиентам, но новая компания Signum собирается использовать другой подход, заключающийся в продаже их напрямую населению и использовании также их цифровых близнецов.

Этот бизнес был создан в конце 2021 года владельцами HB Antwerp, компанией по торговле, огранке и полировке алмазов, которая частично владеет Sewelo (Pедкая находка), вторым по величине из когда-либо обнаруженных алмазов весом в 1 758 каратов.

«Мы стремимся создать новый продукт и новый рынок», - сказал Рафаэль Паписмедов (Rafael Papismedov), соучредитель и управляющий партнер Signum, из своего офиса в Антверпене, Бельгия, в портовом городе, который долгое время считающийся эпицентром алмазной торговли.

Продукция представляет собой алмазы весом 10 и более каратов каждый по цене от $500 000 и выше, в стоимость которых включены услуги по огранке и полировке. Кроме того, HB Antwerp работала с Microsoft над созданием собственного реестра типа блокчейн на облачной платформе Azure, разработанной Microsoft, поэтому каждый драгоценный камень должен продаваться с цифровым двойником - невзаимозаменяемым токеном, или NFT (non-fungible token), который документально регистрирует его историю и является доказательством его подлинности. (Signum с самого начала была ориентирована на цифровой мир: ее дебют в декабре 2021 года сопровождался продажей 12 произведений искусства на тему бриллиантов с NFT, которые были распроданы.)

По словам Паписмедова, чтобы начать заниматься физической стороной бизнеса, за последние два года из более чем 4 000 камней было отобрано 44 алмаза, исходя из их красоты и редкости. В ближайшие несколько месяцев он намерен начать продажу их влиятельным людям, - по сути, пытаясь перевернуть отношения бренда и посла с ног на голову, - а затем расширить продажи для населения.

В последние годы алмазы были представлены в некоторых ювелирных коллекциях.

De Beers Jewelers заявила, что в ее коллекции Talisman (Талисман), представленной в 2005 году, впервые были использованы неограненные алмазы в ювелирных изделиях, и, по словам ювелирного дома, Talisman продолжает оставаться одной из самых продаваемых коллекций. «Есть что-то почти мистическое в неограненных алмазах, чистейших произведениях искусства, сотворенных природой», - написала в электронном письме Селин Ассимон (Céline Assimon), исполнительный директор De Beers.

Ювелирный бренд Maison Mazerea, представленный в июле компанией Burgundy Diamond Mines из г. Перта, Австралия, предлагает бриллианты и алмазы в изготовленных на заказ ювелирных изделиях. А независимый ювелир Мелани Георгакопулос (Melanie Georgacopoulos), которая делит свое время между Лондоном и Германией, написала в электронном письме, что клиенты высоко оценили ее коллекцию 2020 года с неограненными алмазами и натуральным жемчугом, потому что «они не кричат о деньгах».

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик по бриллиантам из штата Нью-Йорк, написал в электронном письме, что цены на алмазы Signum соответствуют текущим диапазонам розничных цен, если и находятся на самом высоком уровне, учитывая, что включена стоимость огранки, выполняемой по индивидуальному заказу.

Верит ли он, что такая бизнес-модель может работать? «Я всегда выступал за эту область, - написал он. - Я думаю, что нет ничего прекраснее высококачественного алмаза хорошего цвета в форме октаэдра. Это настоящая «жемчужина» природы. Потребители ювелирных изделий с бриллиантами, особенно дорогих, всегда ищут что-то особенное».

Паписмедов сказал, что неотъемлемой частью бизнеса Signum будет консультирование клиентов по альтернативным вариантам использования неограненных алмазов, особенно в искусстве, и подчеркивание положительного влияния добычи алмазов.

Критики говорят, что добыча полезных ископаемых наносит ущерб окружающей среде и связана с принудительным трудом и другими проблемами. Но, по словам Паписмедова, никто не рассказывает общественности, «как некоторые страны, такие как Ботсвана и Канада, извлекают выгоду из добычи полезных ископаемых, обеспечивая рабочие места для местного населения».

Он намерен привлечь Signum к участию в социальных программах, продвигающих такие усилия, и создаст то, что он назвал «культурным советом покупателей», чтобы они могли иметь право голоса при выборе компанией программ и безвозмездной помощи.

Паписмедов признал, что предложение Signum не для всех. «Не только потому, что у нас недостаточно камней, но и из-за очень высокой цены, - сказал он. - Но даже если у вас есть деньги, вам все равно нужны ценности и стремление стать владельцем изделия компании Signum».

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