Число импортирующих из России фирм в Финляндию сократилось на 85%

(kommersant.ru) - Количество финских компаний, осуществляющих импорт из России, сократилось в 2022 на 85%. На конец года число таких компаний составляло не менее 100, заявил руководитель отдела статистики таможни страны Олли-Пекка Пенттиля. В конце прошлого года две трети финского импорта из России составляла никелевая руда, которую «Норильский никель» привозит на собственное предприятие в Харьявалте. При этом с 2023 года транспортировкой руды занимается частный железнодорожный перевозчик.
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