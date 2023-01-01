Число импортирующих из России фирм в Финляндию сократилось на 85%

Anglo American назначила нового директора группы по проектам и развитию По решению, которое вступит в силу во втором квартале 2023 года, компания Anglo American назначила Элисон Аткинсон (Alison Atkinson) директором группы по проектам и развитию, а также членом комитета по управлению группой.



Sarine и DELGATTO подписали соглашение о сотрудничестве, позволяющее финансировать оценку алмазов Компания Sarine Technologies Ltd объявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией DELGATTO Diamond Finance Fund (DDFF). DDFF представляет технологию «Del Gatto 360, Powered by Sarine» для оценки необработанных алмазов...

Саудовская Ma'aden создала совместное предприятие для инвестиций в горнодобывающие активы за рубежом Saudi Arabian Mining Co (Ma'aden 1211. SE), крупнейшая горнодобывающая компания в Персидском заливе, объявила 11 января 2023 года, что согласилась создать совместное предприятие с суверенным фондом благосостояния королевства для инвестирования в...

Цены на медь выросли впервые с июня 2022 года Ослабление Китаем ограничений из-за COVID-19 привело к тому, что цены на медь на прошлой неделе поднялись выше 9 тыс. долларов за тонну впервые с июня 2022 года. Подпитываемые оптимизмом в отношении высокого спроса в Китае из-за снятия ограничений...