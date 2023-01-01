Индийские алмазные трейдеры пострадали из-за рисков, связанных с торговлей в рупиях, на фоне проблем с поставками из России

Автор: Сванси Афонсу (Swansy Afonso)

(yahoo.com/Bloomberg) - Усилия индийских торговцев алмазами, направленные на получение большего количества алмазного сырья из России и уменьшение спада экспорта в крупнейшем в мире центре огранки, сдерживаются валютными рисками.

С апреля поставки из России в Индию упали на 40%, что привело к резкому падению объема экспорта из этой азиатской страны. Кроме того, по данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council), ни один ювелир не воспользовался специальной возможностью, предоставленной в июле, разрешающей торговлю в рупиях.

«Никто не хочет брать на себя риск, связанный с обменом и волатильностью, - сказал в интервью председатель этого совета Випул Шах (Vipul Shah). - Русских не устраивает выставление счетов в рупиях, когда дело касается сектора драгоценных камней и ювелирных изделий».

Поскольку на российское ПАО «АЛРОСА» приходится около трети мировых поставок алмазного сырья, в прошлом году отрасль с годовым оборотом в $80 млрд погрузилась в хаос, так как огранщики, полировщики и трейдеры искали способы для продолжения закупок у страны, даже если их банки не могли или не хотели финансировать платежи. Но хотя некоторые индийские компании по-прежнему негласно покупают у российских алмазодобывающих компаний, сохраняются проблемы с общим объемом предложения.

Подробнее смотрите: «Мировая торговля алмазами разрушается под давлением санкций против России» (Global Diamond Trade Fractures Under Russia Sanctions Pressure)

«Ситуация с предложениями не улучшилась, так как платежи в Россию не поступают, - сказал Шах. - Мы находимся в постоянном диалоге с правительством России, правительством Индии и российскими алмазодобывающими компаниями с целью увеличения поставок алмазов», - добавил он.

Индия, считающая Москву близким политическим и торговым партнером, импортирует из России нефть, оружие и сырьевые товары, несмотря на угрозу санкций из-за военных действий на Украине. В понедельник индийское правительство заявило, что взаимодействует с Россией для решения вопросов, связанных с платежами в местной валюте, и ожидает, что торговля скоро возобновится.

Между тем, Шах сказал, что совет «задает вопрос правительству Индии, могут ли они импортировать российские алмазы напрямую на межправительственной основе для экспортных целей, но правительство также должно поддерживать равновесие глобальных отношений».

Любое увеличение предложения будет приветствоваться, поскольку национальный экспорт алмазов упал на 7,7% в годовом исчислении в период с апреля по декабрь, до $16,6 млрд. Ожидается, что поставки в год, который закончится в марте, не изменятся из-за слабого спроса со стороны основных потребителей США и Китая.

Хотя экспортеры получают товары непосредственно от De Beers и с рудников, расположенных в Ботсване и Анголе, спрос со стороны Китая остается невысоким, сказал Шах. Дефицит предложения не столь значителен, но «как только мы увидим рост спроса, объем предложения будет представлять для нас настоящую проблему», - сказал он.

В преддверии представления федерального бюджета Индии в следующем месяце отрасль также добивается снижения налогов на импорт драгоценных металлов и «затравок» для производства выращенных в лаборатории алмазов.