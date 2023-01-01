На пороге новых финансовых систем – золотые стейблкоины

На сегодняшний день во взаиморасчетах Ирана с другими государствами действует система «хавала», которая существует уже более 1000 лет. Ключевыми фигурами здесь являются хаваладары — брокеры, выполняющие функции системы «хавала». Это система исламского банкинга, основанная на доверии, при которой денежные переводы осуществляются без перевода средств через границу. К примеру, чтобы перевести деньги из Ирана в Россию, человек может обратиться к хаваладару, который гарантирует, что средства будет доставлены получателю в другой стране: хаваладар из Ирана свяжется с брокером из России, который передаст получателю нужную сумму. Оплата производится в местной валюте. Именно таким образом сейчас во многих частных переводах Иран работает с другими странами, в том числе и с Россией.

Поэтому создание стейблкоина, обеспеченного золотом — это очень перспективное и выгодное направление. Более того, в России, как и в Евразийском союзе, для этого уже есть наработки. Это позволит Ирану осуществлять взаиморасчеты с разными странами мира с использованием цифровых технологий и станет альтернативой системе «хавала». Считаю, что это важное направление, которое нужно развивать. Несмотря на то, что в России есть особенности отношения к цифровой валюте, следует понимать, что будет совершенствоваться законодательство как Ирана, так и России.

Иран сейчас стоит на пороге развития своих финансовых систем. Взаимодействие с Россией и с разработчиками цифровых валют позволит преодолеть санкции и другие различные препятствия сотрудничеству государств. Иными словами, само время подтолкнуло Россию к созданию такого стейблкоина. Стоит отметить, что Иран — это достаточно богатое государство, у которого есть нефть, золото, очень хорошие природные ресурсы. Поэтому, наверное, это будет одним из лучших решений. Кроме того, как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, российская платежная система «МИР» также будет интегрирована с иранской системой Shetab. Это повлечет за собой не только развитие торговых отношений между Россией и Ираном, развитие туризма в Иране, но и, вполне возможно, повлечет дальнейшее развитие системы «стейблкоин», цифровых валют, основанных на золотых стейблкоинах, в привязке к платежным картам. Думаю, сейчас мы являемся свидетелями рождения новой перспективной международной системы взаиморасчетов.

Андрей Морозов, президент Евразийского Бизнес-Альянса