«Беспрецедентный» ливень снизил добычу хрома и металлов платиновой группы на руднике компании Tharisa в первом квартале

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Беспрецедентные ливни затормозили производство металлов платиновой группы (МПГ) и хрома на руднике компании Tharisa в первом квартале, говорится в недавнем сообщении группы, зарегистрированной в Йоханнесбурге.

Tharisa ведет добычу на карьере открытым способом в Северо-Западной провинции Южной Африки, где количество осадков в первом квартале было на 27% выше, чем в предыдущие годы. Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis), генеральный директор Tharisa, сказал, что в результате пострадала гибкость карьера.

Последствия дождей отражаются в снижении добычи на 17,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, Tharisa дополняла объем производства несортированной руды с помощью накопленного материала. В результате производство МПГ и хромового концентрата в первом квартале снизилось на 5,7% и 8% и составило 42 7000 унций и 383 000 тонн концентрата соответственно.

Несмотря на это, Tharisa сохранила годовой план производства без изменений на уровне 175 000-185 000 унций МПГ и производства хромового концентрата на уровне от 1,75 млн тонн до 1,85 млн тонн. В 2022 финансовом году, закончившемся в сентябре, компания произвела 179 000 унций МПГ и 1,58 млн тонн хрома.

Компания заявила, что запасы руды, равные объему добычи примерно за шесть недель, были сокращены до объема добычи примерно за четыре недели.

Tharisa улучшила дренаж в открытом карьере, чтобы справиться с последствиями из-за возможных дождей в дальнейшем, сказал Пурулиc, добавив, что рыночные цены на продукцию Tarisa остаются устойчивыми.

Компания достигла средней цены реализации хрома в Китае в первом квартале на уровне $223 за тонну на условиях CIF в сравнении со средней ценой в $209 за тонну в предыдущем финансовом году. Пурулиc сказал, что продажи замедлятся к концу текущего квартала в связи с празднованием Нового года в Китае, но возобновление работы в стране после продолжительных локдаунов, связанных с Covid-19, может стимулировать продажи.

Массовому экспорту из Южной Африки препятствует слабые мощности Transnet, государственной железнодорожной и портовой компании. Тем не менее, Tharisa смогла экспортировать свои товары из трех портов, что помогло снизить логистическую нагрузку, сказал Пурулиc.

Цена за корзину МПГ, проданных в первом квартале, составила $2 360 за унцию. Исторически сложилось так, что это повышенная цена, но она ниже, чем средняя цена за прошлый год, составившая $2 564 за унцию. Пурулиc сказал, что цена на МПГ будет поддерживаться спросом на металлы со стороны автомобильной отрасли для производства автокатализаторов, а также окажут влияние производственные трудности, особенно в Южной Африке.

Он также оптимистично оценивал перспективы по платине. «Растущее сокращение избыточных поставок платины привело к росту цен на платину, при этом цены на родий и другие второстепенные компоненты корзины МПГ остаются высокими», - сказал он.

В течение квартала Tharisa начала работу над своим проектом Karo Platinum в Зимбабве и привлекла $31,8 млн в виде облигаций, зарегистрированных на фондовой бирже Victoria Falls, которые будут вложены в проект.

Группа завершила квартал, имея $213,9 млн в виде наличных денежных средств и $101,1 млн чистых денежных средств.