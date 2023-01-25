Шесть факторов, которые будут определять рынок бриллиантов в 2023 году

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

Может потребоваться несколько месяцев, пока настроение рынка улучшится и вернется оживление.

(rapaport.com) - Изменения в алмазной отрасли часто происходят медленно. Как правило, требуется крупное глобальное событие, такое как финансовый кризис 2008 года, пандемия 2020 года или военные действия России на Украине в 2022 году, чтобы подтолкнуть рынок к немедленным действиям.

Вспышка Covid-19 побудила отрасль, как и весь остальной мир, перейти на цифровые технологии. Финансовый кризис заставил торговлю повысить стандарты соответствия и отчетности, даже несмотря на то, что ушло несколько лет на полное приобщение к ним.

Сейчас отрасль приспосабливается к последствиям российско-украинского конфликта и связанных с ним санкций США в отношении АЛРОСА. Рыночные силы еще не позволили этому полностью реализоваться. Конфликт, вероятно, приобретет еще большее значение в 2023 году, чем в 2022 году, по мере того как корректируется динамика спроса и предложения и набирают обороты программы проверки источников.

Ожидается, что другие факторы тоже кажут влияние на торговлю в 2023 году. Экономика США и Китая испытывает сохраняющуюся неопределенность, в то время как рынок выращенной в лаборатории алмазной продукции продолжает расти и развиваться. Наконец, De Beers и правительство Ботсваны собираются подписать соглашение, которое может иметь более широкое значение для отрасли.

Мы прогнозируем, что следующие события окажут наибольшее влияние на алмазный рынок в 2023 году:

1. Предложения компании АЛРОСА

Когда США ввели санкции против АЛРОСА в апреле 2022 года, было много прогнозов (в том числе и в этом отчете), что возникнет дефицит, учитывая, что на российскую алмазодобывающую компанию приходится примерно 30% мирового объема производства алмазов.

Вместо этого в течение 2022 года уровни запасов бриллиантов постоянно находились на рекордном уровне, что отражалось в объеме бриллиантов, перечисленных в RapNet (см. график). Во многом это произошло из-за активных закупок алмазного сырья в конце 2021 и начале 2022 года, когда в отрасли наблюдался положительный импульс быстрого восстановления после пандемии.

Эти запасы алмазного сырья позволяли фабрикам работать, и повышались уровни складских запасов бриллиантов, поскольку новые бриллианты появились как раз тогда, когда спрос начал ослабевать во втором полугодии года.

Цены на бриллианты упали во втором полугодии и продолжили снижаться в новом году, при этом индекс RapNet Diamond Index (RAPI™) для бриллиантов весом 1 карат снизился на 0,2% за первые 12 дней января.

Впоследствии производители бриллиантов сократили закупки алмазов, а фабрики резко сократили объем выпуска бриллиантов. Объем импорта алмазов в Индию упал примерно на 21% в годовом исчислении за первые 11 месяцев 2022 года, хотя в стоимостном выражении они выросли на 8%, а средняя цена выросла на 38%, до $138 за карат. Отчасти это было результатом снижения поставок из России, поскольку это сигнализирует о переходе к меньшим объемам и более дорогостоящим товарам. АЛРОСА производит большое количество более мелких алмазов, имеющих более низкую стоимость.

Начал появляться дефицит этих алмазов, произведенных АЛРОСА. Но в целом поставщики бриллиантов остались со значительными объемами менее популярных товаров, которые было трудно продать на слабом рынке.

Ожидается, что производители бриллиантов по-прежнему будут проявлять осторожность при покупке алмазов в начале года, особенно если De Beers сохранит более высокие уровни цен на первых нескольких сайтах.

Снижение цен компанией De Beers может стимулировать спрос. На данный момент компания, похоже, ограничивается поддержанием уровня, даже несмотря на снижение цен на аукционах и на вторичном рынке. Она должна учитывать, что в инфляционной обстановке прошлого года производственные затраты выросли, а это означает, что ей необходимо защитить свою прибыль за счет ценообразования.

Тем не менее, у компании был устойчивый год, и она выиграла от отсутствия АЛРОСА на рынке. Продажи алмазного сырья компании De Beers выросли на 20% в 2022 году и оцениваются в $5,78 млрд.

Но АЛРОСА будет постепенно возвращаться на рынок, даже если продажи не будут раскрываться. Индийские банки приняли меры для упрощения операций с Россией в рупиях, а Бельгия избежала введения санкций против России - своего крупнейшего источника алмазного сырья. Уже поступали сообщения о продаже российского сырья в конце 2022 года.

Мы ожидаем, что в первом квартале уровень складских запасов бриллиантов в мидстриме - средней части цепочки создания стоимости - снизится после снижения объема производства бриллиантов в последние месяцы. Низкая доступность недавно сократившихся поставок может повлиять на закупки ювелирных компаний в январе и феврале, когда они обычно пополняют запасы, распроданные в праздничный период, хотя спрос на бриллианты более сдержанный, чем обычно бывает в это время года.

2. Экономика США

У ювелирных компаний в США был относительно хороший сезон, даже несмотря на то, что продажи не соответствовали рекордным уровням прошлых лет. Однако им нет необходимости делать срочные закупки ввиду неопределенности ближайших перспектив рынка и с учетом того, что продолжают снижаться цены и, следовательно, оценки складских запасов.

Нежелание покупать объясняется экономической неопределенностью, поскольку высокая инфляция привела к проявлению осторожности потребителями в отношении дискреционных расходов. Розничные продавцы стараются не владеть избыточными запасами и могут хеджировать этот риск, беря больше товаров на консигнацию и удаленно подключаясь к товарными запасам поставщиков, требуя более эффективной доставки, когда они в ней нуждаются.

Управление складским запасами в розничной торговле будет способствовать замедлению активности в торговле бриллиантами в первом квартале, продолжая тенденцию, наблюдавшуюся во второй половине 2022 года. По-прежнему существуют опасения по поводу надвигающейся рецессии, и неопределенность может сохраняться в течение первого полугодия этого года. Спрос на бриллианты должен улучшиться по мере того, как рыночные силы придут в норму, а торговля снова обретет уверенность в конце сезона.

3. Восстановление Китая

Некоторый оптимизм в отношении Китая снова появился после того, как в декабре правительство ослабило ограничения, введенные в связи с Covid-19, и объявило в январе, что также отменит карантинные меры для путешественников. Хотя этот шаг вызвал новую волну коронавирусных инфекций, страна вновь открывается в преддверии китайского Нового года, который наступит 22 января. После отмены жесткой политики в отношении Covid-19 были приняты другие меры, призванные сделать Китай более дружелюбным и гибким для инвесторов.

Это дало некоторые надежды на удовлетворение отложенного спроса в конце года, если не во время празднования Лунного Нового года. Мы полагаем, что восстановление будет набирать обороты во втором полугодии, потому что китайским потребителям потребуется время для возвращения к нормальной жизни и обретения уверенности в том, что внезапный поворот в политике правительства не прекратится.

Кроме того, рост будет измеряться по сравнению с прошлогодними показателями, которые во втором полугодии были слабее. Длительное отсутствие китайских покупателей стало основным фактором глобального замедления торговли бриллиантами в 2022 году. Их возвращение должно помочь стимулировать рынок в наступающем году.

4. Выращенные в лаборатории бриллианты

Нет сомнений в том, что развитие сектора выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов повлияло на спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами в 2022 году. Однако в то же время оптовые цены на синтетическую алмазную продукцию продолжали падать. Во многом это было связано с увеличением предложения, обусловленным технологическим прогрессом. Тем не менее, сегментировался также спрос на синтетические бриллианты. Розничные ювелирные компании продвигают ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами, и свадебные украшения становятся неожиданно привлекательным вариантом для этого сегмента.

Все это повлияло на то, что рынок выращенных в лаборатории продуктов стал более тонким, чем ожидалось, поскольку ювелиры требуют более качественной продукции, и происходит общий сдвиг в сторону товаров с лучшими показателями цвета и чистоты.

Этот год обещает стать еще одним знаковым для индустрии выращенных в лаборатории бриллиантов, поскольку ожидается, что большее число ювелирных компаний и известных брендов начнут продавать этот товар. Ценовые категории, по которым люксовые бренды могут продавать выращенные в лаборатории бриллианты, покажут, в чем заключается ценность - в продукте или в истории бренда, и продемонстрируют, может ли привлекательность синтетических бриллиантов выходить за рамки их более низкой цены.

5. Доказательство происхождения

Рост числа выращенных в лаборатории алмазов наряду с санкциями США в отношении АЛРОСА стал основным катализатором для индустрии природных алмазов и бриллиантов, для расширения ее программ экологически устойчивого развития и проверки источников происхождения.

За последние три года отрасль природной алмазной продукции переключила свое внимание на экологические, социальные и управленческие вопросы (environmental, social and governance, ESG), возможно, потому что производители и продавцы синтетических алмазов и бриллиантов заявили, что предлагают более экологичный вариант. Между тем, военный конфликт на Украине ускорил реализацию различных программ проверки источников происхождения или отслеживания алмазного продукта с целью гарантировать брендам и ювелирным компаниям, что предлагаемая ими продукция соответствует юридическим и этическим нормам.

С учетом этих инициатив мы ожидаем, что все больше участников мидстрима будут оптимизировать свои операции и использовать эти платформы с целью гарантировать своим клиентам, что их поставки производятся с соблюдением этических норм. Мы ожидаем, что прослеживаемость товара и связанные с ней программы проверки источников происхождения получат распространение в 2023 году и станут важным предметом обсуждения для отрасли.

6. Сделка De Beers и Ботсваны

Еще одним вопросом, за которым мы внимательно следим, являются переговоры между De Beers и Ботсваной по соглашению о поставках и маркетинге. Сделка продлевается раз в десять лет и истекает в 2020 году. Сначала новый контракт был отложен из-за Covid-19, а затем из-за ряда проблем.

В настоящее время крайний срок установлен на июнь этого года, и было бы удивительно увидеть дальнейшие отсрочки.

Трудно охватить весь масштаб дискуссий, поскольку обе стороны не хотят раскрывать какие-либо подробности, но эти вопросы могут иметь серьезные последствия для остальной части отрасли.

Понятно, что правительство, которому принадлежит 15% акций De Beers, хочет, чтобы бόльшая часть поставок этой компании из Ботсваны направлялась местным сайтхолдерам для проведения огранки и полировки. Оно также стремится увеличить продажи Okavango Diamond Company - государственного подразделения по продаже алмазов - и хочет получить более широкий доступ к более крупным камням для Okavango, одновременно изучая потенциальные сделки с огранщиками, направленные на создание добавленной стоимости.

Габороне неуклонно превращается в важный центр алмазного сырья, начиная с открытия заводов первыми сайтхолдерами в городе и заканчивая тем, что De Beers перенесла сюда свою деятельность по агрегации и продажам из Лондона примерно в 2013 году.

По мере того, как De Beers способствует расширению деятельности, связанной с алмазами в стране, проигрывают другие гранильные центры, особенно Индия. Появление Габороне также влияет на путь алмазов и бриллиантов на рынок. Возможно, компании, производящие бриллианты в Ботсване, будут миновать традиционные торговые центры Антверпена, Израиля и Дубая и будут отправлять свои бриллианты для сбыта прямо в Нью-Йорк или Гонконг.

Все это связано с общим стремлением повысить эффективность торговли алмазами и бриллиантами за счет сокращения пути камня от рудника до рынка. Это также отвечает растущей потребности в демонстрации социальной ответственности в сфере поставок, учитывая, что Ботсвана является ярким примером того, как алмазы и бриллианты вносят положительный вклад.

Учитывая сделку с De Beers, 2023 год может стать годом укрепления позиций Ботсваны в алмазной отрасли, что направлено на поддержание ее бренда и увеличение доходов от торговли.

Заключение

Утверждение о том, что в торговле бриллиантами никогда не бывает скучно, скорее всего, окажется верным в 2023 году. Но ожидается, что старт отрасли будет медленным. Мы прогнозируем такую же осторожность в первом квартале, как и в конце прошлого года, и ожидаем, что активность повысится во втором полугодии.

Конечно, есть факторы, не зависящие от отрасли, которые могут потребовать дополнительных корректировок. Фактически, геополитические и макроэкономические события, вероятно, снова окажут сильное влияние на рынок в этом году. Но есть и другие факторы, а также опыт прошлых кризисов, которые должны помочь отрасли справиться с потенциальной волатильностью, даже если другие изменения будут приниматься более постепенно.