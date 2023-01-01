Каким образом блокчейн изменит будущее роскоши

Автор: Шилпа Дхамиджа (Shilpa Dhamija)

(jingdaily.com) - Потеряв примерно $98 млрд (672,4 млрд юаней) за один год из-за контрафактной продукции, индустрия предметов класса «люкс» начинает крестовый поход в пользу технологий, чтобы наложить вето на рынок подделок. Возможно, сектор не сможет остановить производство и продажу реплик - точных копий, но он может облегчить покупателям подлинных предметов роскоши проверку их подлинности. Например, в следующий раз, когда вы купите законно произведенную люксовую сумку, есть вероятность, что она будет иметь свою собственную проверяемую и отслеживаемую цифровую идентификацию.

Как технология блокчейн работает для материальных предметов роскоши

LVMH, Prada, Mercedes-Benz, OTB, Richemont и другие компании старательно внедряют технологию блокчейна в свой бизнес благодаря ее эффективности в отслеживании и торговле предметами роскоши.

Бренды и владельцы могут отслеживать различные аспекты жизненного цикла люксовых предметов, используя механизм базы данных технологии. К ним относятся подлинность, происхождение, гарантия, ремонт и даже история владения. «Мы уже использовали 20 миллионов единиц блокчейна», - говорит Даниэлла Отт (Daniella Ott), генеральный секретарь консорциума Aura Blockchain, который в 2021 году состоял из конкурентов LVMH, Prada, OTB и Richemont. Ассоциация продвигает использование единого глобального блокчейн-решения, открытого для всех домов предметов роскоши, и к этому присоединяются другие компании, например, независимый швейцарский производитель часов H. Moser & Cie.

«Что касается сумок, когда бренд присоединяется к консорциуму Aura и берет нашу лицензию на программное обеспечение, мы идентифицируем с ними «якорь». «Якорь - это связь между продуктом и блокчейном», - продолжает Отт. Каждый предмет снабжен чипом RFID (радиочастотная идентификация) или NFC (ближняя радиосвязь), который затем может быть просканирован авторизованными сторонами для раскрытия его истории. «Якорь» также различается по типу в зависимости от физической природы продукта. «Для золота Prada мы использовали QR-код на отдельном листе бумаги», - объясняет она.

Достижение прозрачности и доверия с помощью блокчейна

Для предмета роскоши подлинность часто является главной целью. Но бренды также используют блокчейн для повышения прозрачности и доверия. «Сегодняшние потребители хотят знать, что купленные ими вещи были получены из ответственного источника, и все чаще ожидают доказательств этого, а не просто устных заверений», - отмечает Джейсон Макинтош (Jason McIntosh), директор по продукту Tracr, блокчейн-платформе «бизнес для бизнеса» (B2B), принадлежащей De Beers Group.

Доказательство этического источника происхождения является ключом к поддержанию репутации в индустрии природных бриллиантов. Ведущая мировая алмазная компания De Beers «взяла на себя обязательство предоставить данные о происхождении и влиянии каждого добытого и проданного нами алмаза к 2030 году. Tracr будет играть центральную роль в нашей работе по достижению этой цели», - подчеркивает Макинтош.

Tracr использует комбинацию технологии блокчейн, искусственного интеллекта и передовых методов обеспечения конфиденциальности, чтобы отслеживать путь каждого бриллианта по всей цепочке создания стоимости. Это включает в себя процессы огранки и полировки. «Что касается бриллианта, запись данных содержит всю его историю, включая происхождение алмаза, из которого он был получен», - добавляет Макинтош.

Такая возможность жизненно необходима брендам, все упирается в их репутацию. Доверие может быть достигнуто только в том случае, если данные в системе цифрового реестра достоверны и защищены от вмешательства. Макинтош анализирует процесс: «Транзакции (в блокчейне) записываются только один раз и никогда не могут быть изменены, даже пользователем, который загрузил их первым. Это означает, что ни один участник не может изменить или подделать данные после того, как они были записаны в блокчейне, что делает данные неизменяемыми».

Достижение устойчивости и оборота в индустрии предметов роскоши с помощью блокчейна

В 2020 году король Чарльз, принц Уэльский, учредил Целевую группу по моде (Fashion Task Force, FTF) в рамках Инициативы по экологически устойчивым рынкам (Sustainable Markets Initiative). В настоящее время группа работает над созданием системы цифровой идентификации, которая будет информировать потребителей об экологических характеристиках их одежды. Эта система позволит ключевым участникам в цепочке создания стоимости в сфере моды, включая производителей, бренды, ритейлеров, торговых посредников и переработчиков, обеспечить прозрачность и отслеживаемость продаваемой ими продукции.

«Индустрия моды - это невероятно творческий и экономически мощный мир. Но если она в будущем хочет выжить - и действительно процветать, то должна использовать технологии с целью сделать экологическую устойчивость основой своих операционных моделей, - утверждает Федерико Маркетти (Federico Marchetti), председатель FTF и основатель Yoox Net-A-Porter Group. - Этого требуют потребители, и в этом отчаянно нуждается планета».

Консорциум Aura Blockchain, партнер этой коалиции, использует свою технологию, чтобы помочь членам FTF достичь своих целей в области экологически устойчивого развития. С целью упрощения процесса отслеживания цепочки поставок, технология блокчейн Aura «позволяет брендам, а также их поставщикам записывать данные в блокчейн без необходимости иметь какие-либо знания в области кодирования», - отмечает Отт.

Оборот является еще одной важной точкой соприкосновения. В 2021 году мировой рынок перепродажи предметов роскоши оценивался в $32,61 млрд (223 млрд юаней). К 2026 году он, вероятно, достигнет $51,77 млрд (354 млрд юаней). Система распределенного реестра (или ведения учета) технологии блокчейн помогает люксовым брендам поощрять легкую и этичную перепродажу своей продукции.

Высококлассный часовой бренд Vacheron Constantin использует блокчейн-решение Arianee для регистрации своих часов и предоставления покупателям цифрового паспорта, который можно передавать между владельцами. Процесс создает анонимную связь между потребителем и брендом. Это также позволяет инвесторам застраховать продукт, объявить его утерянным или украденным, а также поделиться или доказать его право собственности. «Бренды также могут запрограммировать пункт о роялти в смарт-контракте блокчейна, - объясняет Отт из консорциума Aura Blockchain. - Когда человек продает предмет роскоши другому, бренд может получить комиссию».

Хотя блокчейн предлагает новые решения для определения подлинности и прозрачности, его применение в различных цепочках создания стоимости будет непростым. Но это вознаграждается в значительной мере. Грядут перемены, и, возможно, самым интересным станет то, как будет развиваться опыт обслуживания клиентов по мере нормализации этих процессов в отрасли. Эмоциональные отношения, лежащие в основе предметов класса «люкс» - между брендом и его приверженцами - будут отмечены и трансформированы с помощью использования этой технологии.