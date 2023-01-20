Amplats собирается опубликовать более низкие дивиденды за 2022 год после того, как технические неполадки нанесли ущерб продажам металла

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Прогнозируют, что Anglo American Platinum (Amplats) сообщит о значительном увеличении непроданного рафинированного металла, что сократит ее денежный поток и приведет к сокращению годовых дивидендов.

Таково было мнение аналитиков Bank of America, которые заявили, что в ожидаемых плохих результатах по сравнению с прошлым годом виноваты технические неполадки.

Они также прогнозируют, что корзина металлов платиновой группы (МПГ) в этом году будет испытывать давление, особенно палладий. На бизнес-ситуацию Amplats также негативно повлияет риск в Южной Африке, который банк назвал «проблемным почтовым индексом».

По словам аналитиков банка, даже до этих трудностей компании Amplats было трудно превзойти объем производства в 2021 году, составивший более пяти миллионов унций.

Технические проблемы включали поставку некондиционных деталей для реконструкции плавильного завода в Полокване (Polokwane), что примерно на два месяца задержало его ввод в эксплуатацию, а также продление программы технического обслуживания на руднике Могалаквена (Mogalakwena), флагманском предприятии Amplats.

«Мы думаем, что это может подготовить почву для БОЛЬШОГО наращивания оборотного капитала, что означает ослабление денежного потока и более низкие дивиденды в ближайшем будущем», - говорят аналитики банка.

9 декабря Amplats объявила о значительном сокращении производственного плана на следующие два года. Объем производства рафинированных МПГ в 2023 году был снижен до 3,6 млн и 4 млн унций по сравнению с предыдущим уровнем, составлявшим 3,8-4,2 млн унций. На 2024 год Amplats прогнозирует производство рафинированных МПГ в объеме от 3,6 млн до 4 млн унций, что потенциально на 500 000 унций меньше верхнего предела предыдущего прогноза на 2024 год, составляющего от 4,1 млн до 4,5 млн унций.

Кроме того, Amplats также отложила решение о строительстве третьей обогатительной фабрики на проекте Могалаквена на 18-24 месяца, сославшись на стареющие активы, более низкие содержания и окончание контрактов со сторонними организациями на поставку концентрата.

Комментируя рыночную конъюнктуру, Bank of America заявил, что цены на МПГ снизились после панических закупок, особенно палладия, после начала военной операции России на Украине. Россия контролирует около 39% мировых поставок палладия.

В нем также говорится, что существует риск того, что потребители продолжат переходить на электромобили с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Спрос на металл для производства автокатализаторов составляет 80% от общего спроса на палладий.

В начале января Eskom возобновила ограничения в обеспечении электроснабжения. Как интенсивный потребитель энергии, Amplats имеет соглашение с Eskom о сокращении потребления электроэнергии, что вынуждает ее сокращать производство рафинированного металла, когда ограничения особенно велики.

Bank of America заявил: «Мы рассматриваем Южную Африку как что-то вроде проблемного почтового индекса», потому что «перебои в подаче электроэнергии стали… регулярным явлением».

«Мы видим, как горнодобывающие компании работают ночью, когда спрос на электроэнергию находится на самом низком уровне, чтобы снизить вероятность сбоев», - продолжил он. Это окажет дополнительное давление на объемы производства компании Amplats.