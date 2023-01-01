Продажи выращенных в лаборатории бриллиантов растут по мере падения цен

В 2022 году спрос на ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами повысился примерно на 38%, до $12 млрд, однако сопоставимые цены снизились примерно на 20%, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2023 году.

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый аналитик (CFA)

(paulzimnisky.com) - В 2023 году стремительный рост спроса на выращенные в лаборатории бриллианты сохранится, однако сохранится и тенденция к снижению цен.

В 2022 году все больше розничных продавцов, особенно в США, создавали складские запасы этих камней, что привело к расширению торговли ювелирными украшениями с выращенными в лаборатории бриллиантами. Примечательно, что в первых рядах была крупная американская ювелирная компания Signet Jewelers, а также компания Pandora - мировой производитель ювелирных изделий низкого ценового сегмента.

Первая компания, являющаяся крупнейшим розничным продавцом ювелирных изделий с бриллиантами в Северной Америке, заявила, что в начале 2022 года она «действительно сосредоточится» на созданных в лаборатории бриллиантах; вторая компания, крупнейшая в мире вертикально интегрированная компания по производству ювелирных изделий низкого ценового сегмента, представила в конце года новую линейку украшений с лабораторными бриллиантами, ориентированную на рынок США.1

Signet продает лабораторные бриллианты наряду с природными под своими основными розничными брендами, среди которых Kay Jewelers, Zales, James Allen, а теперь и Blue Nile, приобретенный в сентябре 2022 года. До этого Blue Nile продавал исключительно выращенные в лаборатории бриллианты под торговой маркой Lightbox, которые предлагались как «модные» ювелирные украшения, не предназначенные для новобрачных.

Pandora продает исключительно выращенные в лаборатории бриллианты, однако бриллианты как категория являются новой областью деятельности для компании, которая известна своими недорогими браслетами с брелоками и связанными с ними ювелирными украшениями. До дебюта этой бриллиантовой линии средняя стоимость заказа (average order value, AOV) на изделия Pandora оценивалась менее чем в $100.

По оценкам, в глобальном масштабе продажи ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами выросли почти до $12 млрд в 2022 году, что на 38% больше, чем в прошлом году (см. диаграмму выше). Для контекста, это больше уровня почти $1 млрд, достигнутого в 2016 году.

Примечательно, что в 2022 году ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами впервые превысили отметку в 10% от общего объема мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами.

Ожидается, что эта цифра увеличится, так как прогнозируется, что продажи ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами продолжат рост на двузначный годовой процент в ближайшие годы. Тем не менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе объемы продажи выращенных бриллиантов в процентах от продаж природных бриллиантов, вероятно, станут менее актуальными.

Важно помнить, что выращенные в лаборатории бриллианты создают растущий спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, который в противном случае не существовал бы, особенно по более низким ценам.

В более долгосрочной перспективе этот рост спроса, вероятно, увеличится, в то время как доля выращенных бриллиантов, непосредственно вызывающих снижение продаж природных бриллиантов, стабилизируется и выровняется.

Маркетинг продукции производителями природных и синтетических бриллиантов, а также позиционирование продукции розничными торговцами на прилавках ювелирных магазинов в конечном счете будут определять уровень разделения двух видов товаров и скорость этого разделения.

Однако по мере того, как ценовой диапазон между природными и выращенными в лаборатории бриллиантами продолжает увеличиваться, интуитивное восприятие этих двух товаров потребителями также, вероятно, будет естественным образом расходиться, поскольку, в конце концов, ювелирные изделия с бриллиантами представляют собой дискреционную покупку, или покупку предмета роскоши, движущей силой которой часто являются эмоции или чувство, т. е., действует экономическая концепция бриллиантов как «товара Веблена» (Veblen good)2.

Еще в 2016 году выращенный в лаборатории бриллиант весом 1 карат продавался всего на 10% дешевле, чем эквивалентный природный бриллиант; к концу 2022 года разница увеличилась до 80% (см. диаграмму выше).

В последние годы глобальные мощности по производству синтетических бриллиантов резко возросли, и ожидается, что эта тенденция, вероятно, сохранится, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. За счет этой динамики увеличился объем предложения, и это оказало давление на цены на выращенные в лаборатории бриллианты.

Современные новые производственные мощности обусловлены снижением расходов на основное оборудование и производственных затрат, а также растущей доступностью инвестиционного капитала.

Например, согласно разрозненным сведениям, серийные машины для химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD) в настоящее время можно приобрести в Индии менее чем за $100 000; для сравнения, совсем недавно, в 2019 году, эта сумма составляла $300 000.

Кроме того, правительство Индии разрабатывает субсидии и стимулы для финансирования капитального оборудования для новых производителей синтетических алмазов, поскольку правительство пытается увеличить дефицит текущего счета за счет экспортных отраслей.

По оценкам экспертов, почти три четверти мирового объема производства ювелирных изделий с выращенными бриллиантами приходится на Индию и Китай, вместе взятые.

Снижающаяся цена выращенных в лаборатории бриллиантов как материала будет по-прежнему оставаться основной движущей силой того, как продукт будет представлен в долгосрочной перспективе.

Что касается ювелирных изделий, более низкая цена может помешать розничным торговцам предлагать их в качестве альтернативы традиционному природному бриллианту (солитеру) из-за опасения потерять доходы.

Однако более низкая цена на выращенные в лаборатории бриллианты также увеличивает художественную гибкость товара с точки зрения дизайна ювелирных изделий.

Например, природный алмаз считается слишком ценным, чтобы его разрезать на низкопродуктивные «экзотические» формы, в то время как с лабораторными алмазами это не такая большая проблема. Кроме того, синтетические алмазы могут производиться с химическими вариациями и разных цветов, которые не встречаются в природе, путем изменения «рецепта» при производстве.

Нынешняя динамика роста спроса на выращенные бриллианты при снижении цен кажется нелогичной для ювелирной отрасли, которая исторически добывала главным образом невозобновляемые природные полезные ископаемые и металлы, но выращенные в лаборатории бриллианты являются промышленным продуктом, основанным на развивающейся технологии.

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1 Первоначально линия была протестирована в 2021 году исключительно в Великобритании. США являются крупнейшим рынком для компании Pandora.

2 В основе лежит теория о том, что для определенных товаров более высокие цены вызывают повышение спроса из-за связанного с этим эксклюзивного или особого характера и/или статусной привлекательности товара.