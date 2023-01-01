Золотодобывающие компании ожидают, что год будет неспокойным, так как облик отрасли меняется из-за рецессии, рисков и консолидации

(miningmx.com) - В этом году золотодобывающие компании будут все чаще прибегать к консолидации отрасли посредством слияний и поглощений, заявил Марк Бристоу (Mark Bristow), генеральный директор компании Barrick Gold.

В беседе с изданием Bloomberg News Бристоу также сказал, что его компания предпочитает сосредоточиться на рынке юниорных компаний в случаях, «когда это соответствует нашей направленности на геологоразведку».

Бристоу добавил, что 2023 год «…будет рассматриваться как начало серьезных изменений в работе рудников и привлечении их к ответственности».

«Сценарий, который разыгрывается по всему миру, показывает очень интересную динамику, и, честно говоря, я не думаю, что прямо сейчас куда-то можно совершенно безопасно инвестировать», - сказал он.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в прошлом году в горнодобывающей отрасли было объявлено о слияниях и поглощениях на сумму $67,5 млрд, что на 17% меньше, чем в предыдущем году.

Bloomberg заявило, что этот год будет характеризоваться рецессией, геополитическими рисками и неопределенностью инвестиционного климата, которые могут изменить облик горнодобывающей отрасли.

Страны принимают жесткие меры против иностранных фирм, добывающих их ресурсы, как для того, чтобы воспользоваться большим спросом с целью получения критически важных полезных ископаемых, так и для увеличения доходов в юрисдикциях, испытывающих нехватку денежных средств.

Новостная лента сослалась на недавний спор по поводу налогов между компанией First Quantum Minerals, зарегистрированной в Торонто, и правительством Панамы, в результате которого горнодобывающая компания может остановить работу своего медного рудника Cobre Panama.

«Многие правительства все больше стремятся прибегать к налогообложению, исходя из того, что горнодобывающие компании, по их мнению, зарабатывают больше денег за счет более высоких цен, - сказал изданию Bloomberg News Питер Рокандел (Peter Rockandel), генеральный директор Lundin Mining. - Но я не думаю, что они учитывают инфляционное давление, с которым мы сталкиваемся».

Производители золота ожидают, что цены на слитки в этом году вырастут по мере того, как инвесторы ищут убежища, испытывая опасения по поводу глобальной рецессии и ухудшения рыночных условий. В прошлом году золото в среднем стоило чуть выше $1 800 за унцию.

«Я удивлюсь, если цена на золото будет менее $2 000 за унцию через год, - сказал в интервью Аммар Аль-Джунди (Ammar Al-Joundi), генеральный директор Agnico Eagle Mines. - Этот сегмент, в котором отмечается безудержный дефицит государственного бюджета и самая высокая инфляция за последние десятилетия, действительно позиционирует золото как лучшую твердую валюту в мире», - сказал он изданию Bloomberg.