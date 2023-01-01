Заглядывая через «магический кристалл» в 2023 год

Автор: Пранай Нарвекар (Pranay Narvekar)

(idexonline.com) - В начале каждого года проводится огромное количество мероприятий по планированию, когда компании и частные лица составляют планы на год. При этом было бы разумно проанализировать, что произошло в предыдущем году, когда мы начинаем строить планы на будущее.

2022 год был неспокойным для мировой экономики в целом. Максимальные стимулы и рост за счет дешевых денег в 2021 году привели к всплеску инфляции и вынудили центральные банки сократить денежную массу, а также повысить процентные ставки. Мир внезапно осознал тот факт, что процентные ставки стали одними из самых высоких за более чем 15 лет после великого финансового кризиса.

Помимо этой тенденции, мир также вступил в новую и опасную фазу с первым крупным военным конфликтом в Европе за 75 лет и новой эрой санкций, радикально изменивших цены на нефть и газ во всем мире. В то время как остальной мир стряхнул с себя ограничения, связанные с Covid, и вернулся к работе, Китай решил пойти в другом направлении, введя локдауны целых городов только для того, чтобы в декабре развернуться на 180 градусов под давлением общественного недовольства. В результате этого, всплеск случаев заболевания Covid будет ощущаться в течение первого квартала 2023 года.

С точки зрения мидстрима - средней части алмазопровода, 2022 год имел захватывающее и почти нереальное начало, прежде чем к марту состояние самоуспокоенности быстро сошло на нет. За этим последовал период неопределенности, когда военные действия на Украине в корне изменили объемы предложения, прежде чем они стабилизировались к середине года. Во втором полугодии этого года объемы продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США, которые стабилизировались, начали демонстрировать признаки снижения, а объемы продажи в Китае также значительно замедлились из-за локдаунов.

США и Китай являются основными рынками сбыта ювелирных изделий, и вследствие этого отрасль завершит год в неблагоприятном положении, а также ожидается сокращение объема чистого экспорта бриллиантов из Индии примерно на 7-8 процентов в этом календарном году. Вероятно, это ослабление сохранится и в 2023 году.

Заглядывая в 2023 год

При составлении прогнозов в отношении рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий важно также понимать ожидания в отношении розничных продаж на основных рынках.

В США 2021 год был обусловлен рекордным стимулированием в размере более $2,7 трлн, или более 10 процентов ВВП, только за 2021 год из-за распространения Covid, что привело к резкому росту инфляции. В ходе борьбы с этим Федеративная резервная система США начала повышать процентные ставки с марта 2022 года. Хотя изначально повышение было медленным и считалось, что оно отстает от кривой инфляции, в этом году ставки были повышены на 4,25%, что является рекордом по большинству стандартов. Эти повышения процентных ставок побуждают экономистов предсказывать рецессию в 2023 году, хотя нет единого мнения о том, будет ли она небольшой или серьезной.

Эта инфляция обусловлена спросом, движущей силой которого является огромное количество бесплатных денег, раздаваемых правительством США. Последние отчеты ФРС США, низкий уровень безработицы и устойчивые балансовые отчеты по потребительскому спросу, похоже, позволяют предположить, что мир может избежать умеренной рецессии.

С точки зрения отрасли, в прошлом я подчеркивал, что объемы продаж ювелирных изделий в США (на основе данных, опубликованных Бюро экономического анализа) фактически начали стабилизироваться со второй половины 2021 года. Простой взгляд на годовые цифры может дать несколько искаженную картину, в которой влияние всплеска продолжает проявляться спустя почти год. В любом случае, даже базовый прогноз должен будет учитывать падение розничных продаж природных бриллиантов в США на 8-10 процентов к 2023 году.

Неустойчивая ситуация в Китае

Китай, второй по величине рынок ювелирных изделий с бриллиантами, также не внушает доверия в 2023 году. Он борется с многочисленными проблемами, вызванными внутренними причинами, включая крах сектора недвижимости и решимость продвигаться вперед с политикой нулевого Covid, помимо других системных проблем, таких как диверсификация цепочки поставок крупными компаниями. Два из этих решений были отменены в декабре.

Нынешняя волна Covid, которая, как считается, началась еще до изменения политики, вероятно, продолжится в течение первого квартала 2023 года, при этом прогнозируется большое количество смертельных исходов. Это, в свою очередь, повлияет на настроения ритейлеров и на рынок. Для стабилизации китайской экономики потребуется колоссальная работа, и ведущие агентства будут корректировать свои прогнозы роста.

Хотя более низкий экономический рост ослабит спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в Китае, снижение привлекательности рынка недвижимости может вызвать повышенный интерес к покупательскому спросу на золото и бриллианты. В целом ожидается, что рынок ювелирных изделий будет слабым в первом полугодии этого года, а во втором полугодии ожидается некоторая стабилизация и положительные сравнительные показатели.

Ожидается, что на других мировых рынках Европа и Япония будут страдать от инфляции и других экономических проблем, и, вероятно, годовые результаты также будут отрицательными. В целом ожидается продолжение укрепления доллара, а рынки, не номинированные в долларах, будут отставать.

С точки зрения положительных моментов, выделяется индийский рынок, который хорошо себя зарекомендовал в 2022 году и, как ожидается, переживет экономические потрясения лучше, чем другие страны. Рынок ювелирных изделий с бриллиантами тоже выдержит, и ожидается, что он станет одним из рынков, демонстрирующих самый высокий рост. Кроме того, ожидается продолжение роста ближневосточного рынка, движущими силами которого являются высокие цены на нефть. У люксовых брендов был звездный 2022 год, и они тоже продолжат развитие в таком духе.

Впереди трудная дорога

Прогнозы в области ритейла показывают, что розничный спрос на бриллианты снизится примерно на 4,5% в 2022 году, а в 2023 году упадет как минимум еще на 5%.

На рынок США приходится 60 процентов рынка алмазов, и замедление продаж в сочетании с эффектом использования «длинного кнута» в отношении алмазопровода означало, что последствия для сегментов алмазопровода, связанных с бриллиантами и алмазами, ощущались с середины 2022 года и в дальнейшем. Что касается бриллиантов, спрос снизился более чем на 10% в 2022 году по сравнению с 2021 годом и упадет еще почти на столько же в 2023 году.

Рынки алмазов традиционно демонстрировали более запоздалую реакцию на розничные рынки и рынки бриллиантов. Они сократятся примерно на 6% в 2022 году и, вероятно, еще на 10% в 2023 году.

С общей точки зрения индийского мидстрима, компании должны были бы получить прибыль, соответствующую «нормальным» ожиданиям в течение 3 календарных лет с 2020 по 2022 год, с большой прибылью в 2021 году и убытками в другие годы. Почти 15-процентное ослабление рупии также поддержало прибыльность.

Балансовые отчеты компаний в отрасли также показали бы улучшение соотношения собственных и заемных средств до 2021 года с некоторым ослаблением в 2022 году. Однако балансовые показатели были бы значительно лучше в конце 2022 года, чем в конце 2019 года - у отрасли была бы меньшая задолженность перед банками.

Каннибализация рынка выращенными в лаборатории бриллиантами

Выращенные в лаборатории бриллианты (LGD) в значительной мере проникли в розничные магазины и, в свою очередь, стали частью объемов продаж в США в последние 2-3 года. К сожалению, эти объемы продаж были достигнуты за счет каннибализации рынка ювелирных изделий с природными бриллиантами, поскольку розничные продавцы предлагали ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами в качестве альтернативы ювелирным изделиям с природными бриллиантами. Розничные продавцы предлагали потребителям изделия с более крупными выращенными бриллиантами по той же цене, что и ювелирные украшения с природными камнями, поскольку их маржа и прибыль намного выше при продаже ювелирных изделий с LGD. Снижение оптовых цен на LGD в 2022 году не полностью перекладывалось на плечи розничных потребителей и привело к дальнейшему увеличению маржи розничных продавцов.

На сегодняшний день рост рынка выращенных бриллиантов происходил в период постоянного роста рынка, и проблемы алмазопровода природных бриллиантов были замаскированы. В рождественский сезон 2022 года и в 2023 году мы столкнемся с сокращением общего рынка ювелирных изделий наряду с увеличением проникновения синтетических бриллиантов, и теперь алмазопровод природных бриллиантов ощутит полное влияние каннибализации.

Идут споры о том, как в ближайшие несколько лет будет развиваться эта борьба за превосходство. Индустрия природных бриллиантов всегда зависела от ее способности сохранять свою стоимость и считала ее своей сильнейшей стороной в борьбе против выращенных бриллиантов. Поскольку борьба за потребительский доллар на розничном уровне усиливается, цены на ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами будут по-прежнему находиться под давлением. Интересно будет посмотреть, как потребители отреагируют на значительно более низкие цены на изделия с синтетическими бриллиантами, купленными ими несколько лет назад.

Хотя розничные продавцы, движимые более высокой маржой, явно выбрали свою сторону, результат этой битвы между синтетическими и природными бриллиантами вполне может определяться действиями и решениями, принимаемыми отдельными ломбардами в США, поскольку они устанавливают цены выкупа для природных и выращенных в лаборатории бриллиантов. На самом деле, предоставление бесплатных или субсидируемых устройств для тестирования бриллиантов ломбардам может быть тактикой, принятой Советом по природным алмазам (Natural Diamond Council), и это может даже дать максимальную отдачу от их инвестиций.