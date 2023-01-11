Независимый консультант предсказал резкое падение объема производства платины

Автор: Мартин Кример (Martin Creamer)

(miningweekly.com) - Мировые объемы поставки платины, добываемой на рудниках, упадут на 500 000 унций до миллиона унций, поскольку из-за нехватки электроэнергии в Южной Африке снизится объем производства с 2023 по 2027 год, подсчитал независимый консультант по драгоценным металлам д-р Дэвид Дэвис (David Davis) в сводном отчете по объемам производства металлов платиновой группы (МПГ) и деятельности энергетической компании Eskom.

Дэвис, который в течение последних 45 лет был связан с южноафриканской горнодобывающей промышленностью и инвестиционной индустрией, также ожидает, что поставки МПГ из России сократятся на 5-10 процентов.

Обзор Дэвиса, составленный для сингапурской компании Auctus Metal Portfolios, указывает на опасность, которую представляет снижение поставок МПГ для глобальных мер, принимаемых с целью декарбонизации и поддержания цен.

Он описывает рискованную концентрацию мировых поставок платины из Южной Африки, пострадавших из-за энергоснабжения, на уровне около 73%, из России - около 10% и из Зимбабве - около 8%, что еще более усугубляется тем, что российская компания «Норникель» не может гарантировать выполнение своих производственных планов на 2023 год.

По его мнению, снижению мировых поставок платины не уделяется должного внимания.

В дополнение к недостаточным поставкам электроэнергии, получаемой из ископаемого топлива, ограничения энергосистемы Южной Африки мешают подключению электроэнергии нового поколения из районов с лучшими солнечными и ветровыми ресурсами.

Кроме того, продолжающееся накопление запасов МПГ, вероятно, приведет к перегрузке чувствительных к температуре плавильных и аффинажных предприятий, что, в свою очередь, приведет к экспоненциальному увеличению производственных затрат и сокращению маржи.

Дэвис ожидает, что «структурные изменения» в деятельности горнодобывающей промышленности Южной Африки по добыче платины помогут сохранить равновесие в энергоснабжении, что, вероятно, приведет к снижению объема добычи на рудниках.

Все это происходит на фоне того, что «зеленый» водород, получаемый на основе МПГ, становится ключевым элементом декарбонизации, а платина неразрывно связана со стандартами выбросов транспортных средств, которые постепенно ужесточаются во всем мире.

Европа наращивает свои амбиции в отношении «зеленого» водорода, стремясь обеспечить энергетическую независимость, а постоянные закупки платины будут способствовать повышению ценового давления по мере сокращения объемов предложения платины.

В Китае создается новый торгово-технологический центр, предназначенный для роста рынка МПГ, который уже является крупнейшим потребителем МПГ и на долю которого приходится более 25% общего спроса.

Anglo American, Honeywell и Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) входят в число почти 70 организаций, подписавших соглашения о стратегическом сотрудничестве с Группой Линь-Гана (Lin-Gang Group) и другими связанными с этим сторонами в поддержку Центра платины и драгоценных металлов (Platinum and Precious Metals Centre, PPMC), который создается в Особом районе Линь-Ган (Lin-Gang Special Area) в Шанхае.

PPMC состоит из исследовательского института МПГ, фонда венчурного капитала, индустриального парка и рынка оффшорной торговли, которые будут развиваться последовательно для поддержки новых областей применения МПГ и роста промышленного кластера.

В рамках своих обязательств перед PPMC Всемирный совет по инвестициям в платину перенесет свою штаб-квартиру в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Особый район Линь-Ган, где с 2023 года будет проходить ежегодная Шанхайская неделя платины (Shanghai Platinum Week), которую он спонсирует. WPIC также присоединится к предлагаемому исследовательскому институту МПГ в качестве члена-учредителя и примет участие в совместном предприятии для осуществления надзора за развитием индустриального парка.

Таким образом, спрос будет расти, и производители платины, а также компании, занимающиеся переработкой отходов (рециклингом), должны обеспечить устойчивые объемы предложения.