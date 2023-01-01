Почему золото является блестящим вариантом для тех, кто хочет обойти санкции

Слитки легче продавать без надзора со стороны США, чем доллары

Автор: Джонатан Гатри (Jonathan Guthrie)

(ft.com) - Эксперты шутят, что часть находящегося в британских хранилищах золота, добытого Россией, «настолько старое, что на нем выбиты гербы в виде двуглавых орлов империи». По их словам, право собственности перешло в руки не-россиян несколько десятилетий назад. Но инвесторы обеспокоены тем, что российское золото может быть использовано для обхода санкций. Поэтому Лондонская ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) все это регистрирует.

Беспокойство инвесторов оправдано. Золото является валютой страха и недоверия. Финансовые системы демократического запада и авторитарного востока разваливаются на фоне взаимных обвинений. Это расширяет потенциальную роль золота для национальных резервов и для транзакций, когда не нужно задавать вопросов.

Инвестиционные фундаменталисты считают, что желтый металл не приносит прибыли и является бесполезным. Рынок не согласен с этим. Золото торгуется по $1 840 за тройскую унцию, что близко к рекордным максимумам. Из-за военного конфликта на Украине спрос значительно повысился.

Незадолго до Рождества Всемирный совет по золоту (World Gold Council), базирующийся в Великобритании отраслевой орган, оценил совокупные закупки, осуществляемые правительствами, с начала года в 2022 году до сегодняшнего дня в 673 тонны, включая 400 тонн в третьем квартале, и Адриан Эш (Adrian Ash) из торговой платформы BullionVault назвал такой уровень «героическим».

Это контрастирует с цифрой всего в 333 тонны за первые девять месяцев 2022 года, о которой центральные банки сообщили МВФ. Некоторое расхождение можно объяснить разными группами выборок и периодами времени. Но трудно представить, что все обстоит таким образом.

Более того, по данным LBMA, за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, золото в британских сейфах - крупнейшем хранилище - упало на 500 тонн, более чем на 5%. По сегодняшней цене эти слитки стоили бы $30 млрд.

Неизбежный вывод заключается в том, что страны, которым бросает вызов так называемая «тирания доллара», незаметно покупают золото, чтобы заменить иностранную валюту в резервах или для других целей. На ум приходит Россия: большинство ее госучреждений, банков и влиятельных лиц находятся под санкциями. Китай также подвергается растущему количеству торговых ограничений на фоне напряженности вокруг Тайваня.

«Ехать в Ньюкасл со своим углем», - говорят скептики. У Китая и России имеется много золота, добываемых на собственных рудниках. Более того, золото является довольно неудобным и громоздким заменителем долларов, как указал в недавнем отчете Бэрри Эйхенгрин (Barry Eichengreen), профессор экономики из Калифорнийского университета в Беркли. Он отметил: «Для доставки золота на $1 млрд потребуется шесть 20-футовых грузовиков».

Оплата через Swift, безусловно, проще. Но Россия в значительной степени исключена из международной банковской системы. Китай тоже стремится найти альтернативу.

Золото регулярно перевозят по всему миру, несмотря на его вес. Всякий раз, когда вы летите из Лондона в Цюрих, в багажном отделении, вероятно, есть несколько золотых слитков вместе с вашим чемоданом. Одна унция золота взаимозаменяема с другой. Существует большой розничный рынок для этого металла через ювелирную торговлю. Цены на этот металл волатильные, но в меньшей степени, чем на криптовалюты.

Золото также легче продавать без надзора со стороны США, чем доллары. Для государств, не присоединившихся к блокам, сделки с долларами слишком часто связаны с рынками Нью-Йорка. В них также, вероятно, будут фигурировать транснациональные банки, через которые американские регулирующие органы осуществляют экстерриториальное влияние.

Увеличение золотых резервов - без повышения цен - было бы прагматичным шагом для России и Китая. Использование этого товара в качестве расчетной валюты было бы естественным продолжением политики, но означало бы переход от уклонения от санкций к обходу санкций.

В этом не было бы ничего нового. Десять лет назад Турция якобы заплатила миллиарды золотом за природный газ из Ирана в условиях жестких санкций, наложенных на эту страну из-за ее ядерной программы. Швейцария была основным источником поступления слитков. Согласно отчету Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (Global Initiative against Transnational Organised Crime), базирующейся в Женеве некоммерческой организации, Иран обменял часть золотых слитков в Объединенных Арабских Эмиратах на иностранную валюту.

В 2020 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force), орган G7, обнаружила, что большой активный рынок физического золота в ОАЭ по-прежнему создает значительные риски, связанные с отмыванием денег. Федерация стран Персидского залива пообещала исправить ситуацию. Пожалуй, это хорошо. Дубай становится вторым домом для россиян и их активов.

Те, кто вводит санкции, также должны внимательно следить за рынком золота в Лондоне. Более 9 000 тонн металла на сумму около $544 млрд по нынешним ценам находятся в хранилищах в пределах лондонской кольцевой дороги M25, это больше, чем в Форт-Ноксе. Город раньше был вовлечен в отмывание денег. Инвесторам следует с осторожностью относиться к золоту, хранящемуся в секретных подземных хранилищах Лондона.