Рынку никеля грозит новое потрясение: «крупная шишка» увеличивает объем производства металла

Автор: Bloomberg

(miningweekly.com) - Миллиардер, оказавшийся в центре прошлогодней ситуации на рынке никеля, связанной со сжатием «коротких» позиций, планирует провести серьезные изменения в структуре своего производства, что может изменить глобальную динамику предложения и привнести новую волатильность на ослабленный рынок никеля.

Судя по словам людей, знакомых с ситуацией, Tsingshan Holding Group, принадлежащая Сяну Гуанде (Xiang Guangda), стремится получить прибыль от необычно большой надбавки к цене рафинированного металлического никеля - того вида, который поставляется на биржи Лондона и Шанхая - по сравнению с промежуточными формами, которые компания Tsingshan поставляет для производства аккумуляторов.

Tsingshan, которая уже строит мощности по производству рафинированного никеля в Индонезии, ведет переговоры с несколькими китайскими медными заводами о переработке своего сырья в более ценный рафинированный металл, сообщили люди, пожелавшие остаться неназванными, так как информация является частной. В случае успеха план Tsingshan вместе с подобными шагами аналогичных компаний может удвоить объем производства рафинированного никеля в Китае в этом году с примерно 180 000 тонн в 2022 году, что добавит примерно пятую часть мирового объема производства рафинированного никеля.

Действия Сяна являются ответом на растущие разногласия в мире никеля: общий объем предложения приближается к многолетнему избытку из-за всплеска объема производства в Индонезии, где Tsingshan и другие компании наращивают объемы выпуска промежуточных форм, таких как ферроникель и смешанный осадок гидроокиси металла, которые сейчас доминируют на рынке. По словам источников, Сян, известный в кругах сырьевых товаров под прозвищем «крупная шишка», и другие китайские производители также все больше обеспокоены прогнозируемым ослаблением спроса на электромобили в Китае.

С другой стороны, поставки металлического никеля остаются ограниченными, что помогает удерживать цены на относительно высоком уровне по сравнению с остальным рынком.

Разворот этой динамики может создать новую волатильность для контрактов по никелю на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME), которая в последние месяцы регулярно демонстрировала резкие колебания на фоне низких объемов торгов и сокращения часов работы. LME все еще переживает последствия кризиса, когда она приостановила работу рынка на неделю и отменила сделки на миллиарды долларов, и ожидается, что на этой неделе она опубликует независимый обзор событий.

План использования медных заводов для переработки никеля является новым, но источники сообщают, что этот процесс уже успешно применялся во время испытаний на небольшом заводе в центральном Китае. Tsingshan ведет предварительные переговоры с рядом производителей меди, в том числе с Yanggu Xiangguang Copper, крупным медеплавильным заводом, который один раз в прошлом году простаивал из-за финансовых трудностей.

Tsingshan не ответила на многочисленные запросы дать комментарии. Сян Гуанда не ответил на запросы по электронной почте предоставить комментарии.

Tsingshan имеет долгую историю перестройки рынка никеля - еще до прошлогоднего «сжатия коротких позиций», которое поставило LME на колени. В середине 2000-х компания помогла раскрыть огромные ресурсы никеля в Индонезии, разработав способ использования низкосортной руды для дешевого производства нержавеющей стали. Совсем недавно это привело к значительному увеличению объема производства с целью поставок для аккумуляторной промышленности.

Увеличение объемов переработки могло бы помочь пополнить мировые биржевые запасы, которые колеблются около многолетних минимумов, и помочь снизить остроту «сжатий» в будущем. Это произойдет в то время, когда крупнейший производитель рафинированного никеля - российская ГМК «Норильский никель» - рассматривает возможность сокращения объема производства на 10% в этом году.

Для Tsingshan расширение доступа к рафинированному металлу также поможет минимизировать риски, связанные с торговлей на LME, которую она использует для хеджирования своей добычи. В марте Tsingshan оказалась в центре масштабного «сжатия коротких позиций» на LME, и за два дня цены выросли на 250%, когда китайская компания оказалась не в состоянии оплачивать свои требования о внесении дополнительной маржи. Положение Tsingshan осложнялось тем фактом, что, несмотря на то, что эта компания была крупнейшим производителем никеля в мире, она не производила металлического никеля, который можно было бы поставить на LME.

Говорят, что медным заводам потребуется лишь простая техническая корректировка для того, чтобы иметь возможность производить металлический никель из сульфата никеля с помощью гидрометаллургического процесса, и они могут быть готовы к этому в течение короткого периода времени.

Сообщают, что Tsingshan и ее партнерские компании могут обеспечить промежуточные поставки для увеличения объема производства рафинированных продуктов на таких заводах на 150 000-200 000 тонн в год. Это в три раза превышает общий объем запасов, которые в настоящее время хранятся на складах LME и Шанхайской фьючерсной биржи (Shanghai Futures Exchange) вместе взятых. Кроме того, в Китае и Индонезии строятся новые никелевые заводы.