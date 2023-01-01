Подтверждение происхождения: отслеживаемость, начиная от источника

Автор: Ребекка Батлер (Rebecca Butler)

(professionaljeweller.com) - Стартап Provenance Proof, запущенный в 2017 году, разрабатывает новые технологии и услуги для обеспечения прозрачности и прослеживаемости, подтвержденной независимым способом.

Благодаря цифровым и физическим решениям по отслеживанию, предназначенным для всех участников отрасли, начиная от операторов рудников и кончая конечными потребителями, Provenance Proof упрощает управление рисками в цепочке поставок. Директор Клеменс Линк (Klemens Link) дает изданию PJ более подробную информацию.

Можете ли вы объяснить читателям, которые мало знакомы с компанией, чем занимается Provenance Proof?

В Provenance Proof мы стремимся пересмотреть статус прозрачности в бизнесе драгоценных камней и ювелирных изделий, предлагая общеотраслевые решения с использованием современных и инновационных технологий, таких как блокчейн и физические индикаторы.

Нашей целью является обеспечение для отрасли прозрачности и отслеживаемости, подтвержденной независимым способом, с целью поддержания ее усилий по устойчивому развитию и упрощению управления рисками цепочки поставок с помощью цифровых и физических решений, применяемых для отслеживания.

«Отслеживание» стало модным словом из-за повышенного интереса современных потребителей к происхождению продуктов, особенно драгоценных изделий класса «люкс».

Когда клиенты покупают высококачественное ювелирное изделие, отчасти радость от обладания им возникает из-за знания того, с какой осторожностью были добыты драгоценные камни, вставленные в это изделие, это касается как планеты, так и людей.

Можете ли вы подробнее рассказать о Provenance Proof Blockchain?

Provenance Proof Blockchain является первым комплексным блокчейном, разработанным для обеспечения прозрачности в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий.

Платформа, созданная и управляемая нашим техническим партнером Everledger, создана таким образом, чтобы быть удобной для пользователя.

Не требуется установка программного обеспечения, а работа с цифровыми активами проста.

Платформа позволяет пользователям создавать цифровой децентрализованный реестр на основе технологии блокчейн для отслеживания драгоценных камней от месторождения до конечного потребителя.

Каждый шаг в цепочке поставок может быть надежно зарегистрирован в цифровом реестре благодаря шифрованию блокчейна.

На любом этапе только та сторона, которая физически владеет драгоценным камнем, может получить доступ к этой информации и добавить к ней новую информацию.

Наряду с этим дизайнеры ювелирных изделий также могут добавлять информацию о процессе превращения драгоценного камня в ювелирное украшение.

Таким образом, весь путь драгоценного камня будет представлен в четкой и исчерпывающей временной шкале, которая может быть использована в качестве мощного инструмента в точке продажи.

Алмазодобывающие компании, дизайнеры ювелирных изделий, лаборатории драгоценных камней, торговцы драгоценными камнями и огранщики могут использовать блокчейн.

Использование Provenance Proof Blockchain практически бесплатно для всех участников рынка, которые стремятся повысить прозрачность своего бизнеса.

Модель подписки будет введена в начале 2023 года, чтобы помочь поддерживать рост Provenance Proof Blockchain, но это повлияет только на дополнительные функции, которые обеспечивают дополнительную ценность для бизнеса наших пользователей.

Как Provenance Proof обеспечивает прозрачность?

Мы обеспечиваем прозрачность, внедряя современные и инновационные технологии, такие как синтетическая ДНК и блокчейн.

Наши физические индикаторы (Physical Tracers) представляют собой изготовленные на заказ нанометки с ДНК, которые содержат важную информацию об истории драгоценного камня.

Эти физические индикаторы могут быть нанесены на соответствующие драгоценные камни и сопровождать их на всем пути от места их происхождения до конечного потребителя, гарантируя надежную идентификацию и подлинность.

Provenance Proof заботится о сопровождении тегами.

Введенный драгоценный камень на любом этапе можно отправить в уполномоченную лабораторию для проведения «теста на отцовство» (paternity test) для получения информации о прозрачности, хранящейся в этих физических индикаторах.

Что касается платформы блокчейна, базовая технология гарантирует, что вся информация, добавляемая в цифровой двойник (digital twin), имитирующий настоящий драгоценный камень, не может быть изменена или удалена.

Это возлагает на всех участников рынка ответственность за их общение, связанное с драгоценными камнями или ювелирными изделиями.

Кроме того, записи в децентрализованном блокчейне нельзя изменить, что делает их защищенными от несанкционированного доступа.

Что новая платформа Marketplace (торговая площадка) предложит покупателям и продавцам?

Онлайн Marketplace является платформой «бизнес для бизнеса» (B2B), открытой для всех участников рынка, которые используют Provenance Proof Blockchain.

Мы хотим поддерживать инклюзивность для всех заинтересованных сторон в отрасли драгоценных камней, предоставляя прямой доступ для того, чтобы предлагать и покупать прозрачно торгуемые драгоценные камни после того, как они создадут бесплатную учетную запись для пользования блокчейном.

Marketplace является новой функцией, позволяющей продавцам и покупателям напрямую связываться друг с другом, что упрощает и облегчает доступ к прозрачно торгуемым драгоценным камням, а также делает его более удобным.

Прозрачные торговцы драгоценными камнями могут легко расширить свою клиентскую базу, просто добавив свои драгоценные камни из своих складских запасов на Marketplace.

Что касается наших ювелирных компаний, Marketplace создает для них новые прозрачные возможности поиска поставщиков.

Поиск прозрачных драгоценных камней, предлагаемых трейдером Provenance Proof Blockchain, никогда не был таким простым.

Чем Marketplace отличается от своих конкурентов?

Мы не рассматриваем Marketplace как конкурента существующим платформам онлайн-торговли.

Напротив, Marketplace можно использовать в качестве дополнения для других платформ.

Мы делаем онлайн Marketplace доступной для торговли, но не участвуем в продажах или покупках, а также не получаем прибыли от какой-либо выручки.

Provenance Proof также не знает, кто с кем торгует.

Marketplace является еще одним инструментом, который мы разработали с целью обеспечения процесса установления контактов между продавцами и покупателями на нашей платформе.

Продавцы, которые уже находятся на других платформах или торговых площадках торговли драгоценными камнями, также могут прикрепить ссылку на существующие списки драгоценных камней на других торговых площадках, чтобы упростить процесс покупки для потенциальных покупателей.

Marketplace не занимается финансовыми транзакциями, но позволяет покупателю связаться с соответствующим продавцом, чтобы завершить покупку, задать вопросы или провести переговоры по цене.

Затем покупатели должны запросить у продавца соответствующий цифровой двойник драгоценного камня.

Что для Provenance Proof означает экологическая ответственность и добросовестные методы работы?

Мы твердо верим, что прозрачность и отслеживаемость, которые могут быть подтверждены, обеспечивают доверие, устойчивость и справедливость.

И в этом мы видим свою миссию.

Мы не считаем себя в состоянии профессионально оценивать уровень экологической ответственности или условия труда, применяемые в нашей отрасли.

Мы оставляем это аудиторам, НПО и потребителям.

Тем не менее, документируя обязательства наших участников рынка и надежно связывая эту информацию с активами, мы гарантируем, что ювелирные компании и потребители имеют достоверное представление о социальном и экологическом воздействии покупаемых ими изделий.

Даже сегодня добыча цветных драгоценных камней ведется в плохих условиях в крайне отдаленных районах, например, в отдаленных районах Танзании, Малави или Мадагаскара.

Эти старатели часто изо всех сил пытаются получить справедливую цену за риски, на которые они идут, добывая необработанные драгоценные камни.

Одной из наших главных мотиваций является оказание помощи в том, чтобы стать заметными на всем протяжении цепочки поставок.

То же самое касается огранщиков драгоценных камней.

На самом деле они являются неизвестными героями, которые придают огромную ценность драгоценному камню.

Provenance Proof служит площадкой для этих «незримых участников рынка».

Добросовестные методы работы для нас также означают улучшение заметности «незримых участников рынка» на начальных этапах цепочки поставок, позволяя им получать выгоду от своей работы.

Последние годы показали, что мы на правильном пути.

Проект Мойо (Moyo) в Танзании, Pearls of Australia и социально активные торговцы драгоценными камнями, такие как nineteen48, являются лишь некоторыми из замечательных примеров, показывающих, что экологическая ответственность и добросовестные методы работы могут поощряться путем повышения прозрачности цепочки поставок.

Однако многое еще предстоит сделать. Всем нам.

Provenance Proof примет участие в выставке в Тусоне AGTA GemFair Tucson в 2023 году. 2 февраля в зале Graham Room пройдет открытое мероприятие для заинтересованных сторон.