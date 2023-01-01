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Вчера

De Beers предложит больше алмазного сырья африканским фабрикам

Сегодня
Экспертиза

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(rapaport.com) - По словам сайтхолдеров, De Beers планирует направить больше своего алмазного сырья на предприятия по производству бриллиантов в Африке, что приведет к сокращению поставок на другие гранильные предприятия на фоне падения общего объема добычи алмазодобывающей компании.

Сайтхолдеры сообщили изданию Rapaport News, что в 2023 году бόльшая часть алмазов De Beers пойдет производителям бриллиантов в Ботсване, Намибии и Южной Африке, отметив, что вследствие этого шага будут перенаправлены товары, которые ранее должны были достаться международным производителям бриллиантов, в основном индийским. Это изменение является частью усилий алмазодобывающей компании по развитию местной алмазной отрасли стран-производителей алмазов, эта система известна как бенефикация.

De Beers имеет рудники во всех трех вышеупомянутых африканских странах, а также в Канаде, и она добавила еще одного нового сайтхолдера - Molefi Letsiki Diamond Holdings - из Южной Африки, сообщил представитель компании.

«Бенефикация продолжает играть все более важную роль в нашем подходе, и мы по-прежнему отдаем приоритет поставкам для проведения огранки в странах-производителях алмазов», - прокомментировал он.

Предприятия в Ботсване, где имеется около 40 гранильных фабрик, будут к тому же получать алмазы меньшего размера, чем раньше. Если раньше они обрабатывали в основном алмазы весом 2 карата и крупнее, то теперь сайтхолдеры говорят, что ожидается выделение компанией De Beers большего количества высококачественных алмазов весом от 1 до 2 каратов для проведения огранки в стране.

Корректировка является частью продвижения к производству большего количества бриллиантов компании De Beers в Африке, и это происходит на фоне переговоров алмазодобывающей компании с Ботсваной о новом контракте на продажу алмазов. Эти переговоры несколько раз откладывались, и некоторые предполагали, что правительство хочет добиться более выгодной сделки по крупным и дорогим алмазам страны.

«В этом году De Beers продаст камней примерно на $1 млрд фабрикам в странах-производителях алмазов, - подсчитал сайтхолдер. - Я думаю, на следующий год можно смело добавить еще 20%».

Ранее в этом месяце алмаздобывающая компания проинформировала клиентов о выделяемых ею квотах на 2023 год. Компания отказалась дать более подробные комментарии.

De Beers ожидает снижения объема производства в следующем году до 30-33 млн каратов по сравнению с 34 млн каратов в этом году. Материнская компания Anglo American обнародовала эти цифры по 2022 году на мероприятии с участием инвесторов в пятницу, предварительно дав прогноз о более широком диапазоне от 32 до 34 млн каратов.

Компания также сократила свой план добычи на 2024 год, прогнозируя в общей сложности 29-32 млн каратов вместо предыдущей оценки в 30-33 млн каратов. Перевод рудника Венеция (Venetia) с открытой добычи на подземную разработку повлиял на объем производства компании, поскольку выход на полную мощность на площадке в Южной Африке в 2023 году займет больше времени, чем ожидалось, пояснила компания. По прогнозам, объем добычи в 2025 году будет варьироваться от 32 млн до 35 млн каратов.

«Снижение объема производства неизбежно окажет некоторое влияние на общее наличие алмазного сырья в следующем году», - сказал представитель De Beers.

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