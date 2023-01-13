Два предпринимателя из Антверпена начинают борьбу с субъективными оценками в алмазном секторе: «Мы хотим, чтобы оценку проводил компьютер, а не человек»

Автор: Лотте Веркаммен (Lotte Vercammen)

(bloovi.be) - Давно устарело клише, что алмазный сектор - это закрытый бастион, где выживает только семейный бизнес. Хотя инновациями иногда сложно заниматься из-за взаимной конкуренции, они есть. Это можно увидеть по участникам инновационных процессов, организованных городом Антверпеном. В течение года отобранные проекты получают рекомендации от инновационного агентства Verhaert по реализации их идеи. Александр Аппельс (Alexander Appels) и Ян де Хенау (Jan De Henau) из компании Chroma Diamonds ухватились обеими руками именно за эту возможность. «Наша хорошая международная репутация может только помочь нам в достижении нашей цели: стать эталоном для цветных бриллиантов».

Chroma Diamonds является молодой компанией в очень традиционном алмазном районе Антверпена, специализирующейся на цветных бриллиантах. Александр Аппельс и Ян де Хенау познакомились во время исследований, проводимых в ходе разработки продукта, и после этих исследований они оказались в одной и той же алмазной компании. Пять лет назад Александр Аппельс и два производителя бриллиантов решили сделать решительный шаг и основать собственную компанию. Вскоре к команде присоединился Ян де Хенау. «Мы специализируемся на нишевом рынке цветных бриллиантов», - говорит Аппельс. «Потому что это немного креативнее», - добавляет его соучредитель Ян де Хенау.

Это чисто случайное совпадение, что они оба оказались в алмазной отрасли. «Я увидел рекламу в газете, - вспоминает Де Хенау. - Я никогда раньше не видел бриллиант вблизи, поэтому мне стало любопытно. Этот мир оказался увлекательным». Аппельс кивает: «Алмазный мир раньше был очень закрытым, но в последние годы он резко изменился. Для того, чтобы сектор работал, нужны люди со стороны».

Chroma Diamonds может рассчитывать на двух опытных производителей бриллиантов. «Они принесли с собой немало опыта и знаний, а также собственную клиентскую базу, что позволило быстро запустить дело, - говорит Аппельс. - Мы занимаемся двумя вещами: принимаем алмазы или бриллианты от третьих лиц и максимально используем их. А в последние годы мы сами покупаем алмазы на рынке, чтобы провести их огранку и полировку и перепродать».

Субъективная оценка стоимости

Эти два человека завоевали доверие сектора, особенно, когда дело касается чужих камней. «То, что мы достигли за последние годы, впечатляет, - говорит Де Хенау. - Клиенты приходят к нам с большими ожиданиями. Ведь стоимость их бриллианта определяется в том числе цветом и насыщенностью этого цвета, хотя она (отчасти) зависит от огранки и людей из оценочной фирмы, как мы знаем. Потому что именно они официально определяют цвет бриллианта и, следовательно, окончательно определяют его стоимость.

«Определение цвета по-прежнему является отчасти субъективным делом, - объясняет Аппельс. - Некоторые параметры цвета измеряются, но решающий фактор определяется человеком. Цвета определяются на основе телесного цвета - например, розовый или оранжево-розовый цвет - и каждый цвет также имеет разную насыщенность. Границы между этими разными цветами очень тонкие, и некоторые камни действительно находятся прямо на этой границе. Если один цвет стоит в два раза больше, чем другой, вам действительно придется бороться с сертификационным агентством, чтобы получить свою оценку».

«Самое известное агентство, используемое для сертификации цветных бриллиантов, находится в Нью-Йорке, и мы считаем, что люди там могут получить более высокие результаты, чем у нас, потому что они регулярно приходят, чтобы обсудить камень. Это иногда расстраивает», - не скрывает Де Хенау.

Какова цель? Объективные измерения

Разработчики продукта теперь хотят найти решение для этого процесса с помощью устройства, обеспечивающего объективные измерения. «Мы хотим, чтобы вместо человека решение принимал компьютер, основываясь на базе данных и необходимых входных данных, - говорит Аппельс. - Чем больше данных вводишь в него, тем умнее становится прибор. Другими словами, это устройство, использующее искусственный интеллект».

Идея витала в воздухе уже давно, но получила долгожданный импульс благодаря инновационному процессу города Антверпена. «Семя было посеяно уже довольно давно, и укреплялась идея развития процесса, но субсидия стала последним толчком к тому, чтобы действительно начать работу».

Устройство должно быть введено в эксплуатацию через год. «Первый этап, на котором мы сейчас находимся, включает переговоры с инвестором. Похоже, что в компании BRD Diamond мы нашли надежного и ориентированного на будущее партнера, который находится на одной волне с нами, хочет следить за ходом процесса и помогать в дальнейшем развитии нашего проекта, - говорит Де Хенау. - Стоимость разработки довольно высокая, поэтому мы также хотим выяснить, имеем ли мы право на субсидии. Затем идет сама разработка, но поскольку различные детали поставляются из Китая, также есть некоторая задержка». Эти двое будут тесно сотрудничать с разработчиком, чтобы протестировать устройство. «И как только оно появится, то станет еще более объективным благодаря сканированию большего количества камней».

Кто первым придумает решение?

На данный момент основатели Chroma Diamonds в основном хотят сами использовать устройство, чтобы создать объективный аргумент, с которым они могут обратиться к сертификационному агентству. Де Хенау говорит: «Если сегодня вы отправляете камень в агентство и получаете оценку, но не согласны с ней, вы можете попросить ее проверить. На следующий день вам может быть определен другой цвет. Удивительно, что эти оценки выдаются так легко».

В идеальном мире само агентство, конечно, тоже работало бы с объективным устройством, но это пока дело будущего. «Наш инвестор думал о том, чтобы рассмотреть этот вопрос с помощью сертификационной организации, но они утверждают, что сами работают над чем-то подобным». Более того, их нововведение нельзя было бы предложить на коммерческой основе, поскольку это некоммерческая организация.

Инновации? Это каждый сам по себе

В любом случае инновации в этом секторе не являются чем-то само собой разумеющимся, говорит Де Хенау. «Такого количества инноваций не было уже очень давно, хотя сейчас есть несколько компаний, которые добились огромного роста. А пока прилагаются дополнительные усилия, но зачастую каждый действует сам по себе».

«Это действительно проблема, - соглашается Аппельс. - Ясно, что люди чем-то заняты, но обычно держат это при себе. Хотя я понимаю, что каждый хочет идти своим путем».

Но именно этим нововведением Антверпен хочет или даже должен выделиться, считает Аппельс. «С точки зрения рабочей силы Бельгия больше не может конкурировать со странами с низкой заработной платой. В настоящее время клиенты по-прежнему полагаются на опыт, существующий здесь, в отношении действительно дорогостоящих камней. Но вопрос в том, будет ли это так продолжаться».

Хотя эти два предпринимателя пока не слишком беспокоятся. «Иногда люди, которые провели огранку своего камня в Израиле или Индии, все еще приезжают сюда, чтобы провести его повторную огранку и полировку, поэтому я думаю, что мы на правильном пути, - говорит Де Хенау. - Такая прочная международная репутация может только помочь нам в достижении нашей цели: стать эталоном для цветных бриллиантов. В мире может быть десяток компаний, специализирующихся на этом, но наша главная цель - заставить людей подумать в первую очередь о нас».