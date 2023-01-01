Максимальный курс доллара задает тон на рынке золота

Авторы: Бхарат Гаутам (Bharat Gautam) и Свати Верма (Swati Verma)

(chof360.com) - Ожидается, что в наступившем году борьба Федеральной резервной системы (Federal Reserve System, Fed) с инфляцией сформирует настроения на рынках драгоценных металлов. Российская военная операция на Украине, рост инфляции, ограничения из-за COVID-19 и замедление роста сделали 2022 год неоднозначным для драгоценных металлов.

2022 год может закончиться на отметке снижения примерно на 0,4% при спотовой цене на золото $1 821,50 за унцию по состоянию на 19:28 часов по Гринвичу. В этом уходящем году, в первые дни украинского кризиса, драгоценный металл был очень близок к достижению своего исторического максимума в более чем $2 000 в 2020 году, когда во всех странах по всему миру был введен локдаун.

Подъем американской валюты до 20-летнего максимума в этом году подорвал спрос на слитки золота по долларовой цене, которая упала на $250 с момента своего пика в марте.

«В свете нулевой доходности золота традиционная роль драгоценного металла в качестве убежища и хеджирования инфляции была сильно подорвана значительным повышением ставок ФРС в 2022 году», - сказал Хань Тань (Han Tan), главный аналитик рынка из компании Exinity.

Высокопоставленные политики в Федеральной резервной системе ясно заявили о своих намерениях в отношении инфляции, удивив инвесторов, которые в последнее время делали ставку на замедление динамики повышения ставок.

«Мы убеждены, что перспективы денежно-кредитной политики США должны оставаться ключевыми для золота», - сказал Джулиус Баер (Julius Baer) в своем прогнозе по сырьевым товарам на 2023 год.

Среди других драгоценных металлов серебро по цене $23,87 за унцию вырастет более чем на 2% за год. Но возможность глобальной рецессии создает риск для спроса на серебро в промышленности, считают аналитики Citi.

Металл используется в качестве убежища, подобно золоту, и используется производителями всего, начиная с солнечных батарей и автомобилей и кончая электроникой.

Цены на автомобильные каталитические металлы платину и палладий выросли из-за опасений западных санкций против основного производителя - России.

«Считается, что российская продукция продолжает поступать на рынок, и компания «Норникель» и металлы платиновой группы не окажутся под санкциями. «Норникель» также должен завершить техническое обслуживание своего металлургического завода, что позволит увеличить объем производства», - заявили в Heraeus Precious Metals.

Платина по цене $1 066,01 за унцию сумела удержать рост и была на пути к ежегодному увеличению более чем на 10%. Тем не менее, палладий по цене $1 783,35 подешевел почти на 6%, что является вторым падением подряд в течение года, несмотря на то, что в марте цены достигли рекордных максимумов.