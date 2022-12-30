Металлы платиновой группы в 2023 году: экономические и производственные факторы

Взгляд на факторы, влияющие на цены на металлы платиновой группы и, следовательно, на цену лома каталитических нейтрализаторов отработавших газов.

Автор: Бекки Берубе (Becky Berube) из United Catalyst Corp.

(recyclingtoday.com) - Ряд экономических и промышленных факторов влияет на цену металлов платиновой группы (МПГ), а именно на платину, палладий и родий, и, следовательно, на цену лома каталитических нейтрализаторов.

Страховка от инфляции

С инвестиционной точки зрения драгоценные металлы являются активами, не приносящими процентов. Инвесторы иногда добавляют драгоценные металлы в свои портфели в качестве страховки от инфляции, потому что их стоимость увеличивается по мере снижения покупательной способности доллара. Волатильность цен и издержки неиспользованных возможностей других инвестиций, которые суммируются и приносят проценты, а также логистические соображения представляют собой отрицательную сторону владения физическим металлом.

Другие инвесторы предпочитают государственные облигации, а именно казначейские векселя, по которым, как показано, выплачиваются более высокие ставки при росте инфляции. Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) предлагают гарантированную государством норму доходности, хотя эта ставка часто ниже, чем по другим ценным бумагам, обеспеченным государством. Обратите внимание, что выплата полугодового купона может привести к налогооблагаемому событию.

Наконец, в качестве защиты от инфляции некоторые инвесторы покупают биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые инвестируют в драгоценные металлы, а также держат казначейские ценные бумаги. Казначейские векселя могут быть более выгодными с точки зрения налогообложения, но ETF облагаются налогом точно так же, как обычные ценные бумаги и облигации.

Основные факторы: инфляция, доллар США, доходность казначейских векселей и фондовые рынки

Джонатан Батлер (Jonathan Butler), доктор философии, руководитель отдела развития бизнеса компании Mitsubishi, заявил в ноябре, что уровень инфляции по индексу потребительских цен (CPI) в США составил 7,7 процента, что является самым низким показателем с января и падает третий месяц подряд. Акции и промышленные товары, включая МПГ, выросли в надежде, что Федеральная резервная система (Federal Reserve Board, FRS) начнет замедлять повышение процентных ставок, начиная с этого года и продолжит в следующем году.

В начале декабря главный экономист Института промышленности по переработке лома (Institute of Scrap Recycling Industries, ISRI) Джо Пикард (Joe Pickard) сообщил, что председатель правления Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (Jerome Powell) выступил в Институте Брукингса, заявив, что FRS не видит «явного прогресса в замедлении инфляции». Пауэлл упомянул, что в декабре может начаться небольшое повышение ставок и что монетарные ограничения FRS останутся в силе.

«Мы ужесточаем политику с целью замедлить рост совокупного спроса, - сказал он. - Замедление роста спроса должно позволить предложению догнать спрос и восстановить баланс, который со временем обеспечит стабильные цены. Восстановление этого баланса, вероятно, потребует длительного периода роста ниже тренда».

По состоянию на начало декабря ожидание небольшого повышения процентных ставок в этом месяце и в начале 2023 года привело к падению доходности казначейских векселей с поправкой на инфляцию, доллар США снизился по отношению к другим основным валютам, а фондовые рынки США отрицательно отреагировали на более высокое, чем ожидалось, количество рабочих мест. Все эти факторы являются хорошим предзнаменованием для комплекса драгоценных металлов в краткосрочной и среднесрочной перспективе как в качестве инструмента хеджирования риска и инфляции, так и в плане промышленного спроса.

Промышленный спрос

Как резюмируется в еженедельном отчете по МПГ от 11 ноября, составленном Батлером из компании Mitsubishi, Европейская комиссия наконец объявила о своих долгожданных стандартах выбросов для Euro 7/VII для легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности, а также для большегрузных автомобилей. Они вступят в силу с июля 2025 года для легковых автомобилей и фургонов и с июля 2027 года - для большегрузных транспортных средств. Широко распространено мнение, что они являются последним поколением правил по выбросам перед поэтапным отказом от двигателей внутреннего сгорания в 2030-х годах. После первоначального прочтения, мы считаем, что новые стандарты нейтральны или умеренно позитивны для спроса на МПГ:

- В дизельных автомобилях малой грузоподъемности предельные значения окислов азота приводятся в соответствие с ограничениями для бензиновых автомобилей, что в некоторой степени положительно сказывается на спросе, хотя многие системы контроля окислов азота используют селективную каталитическую нейтрализацию (SCR), не содержащую ПГМ, и в любом случае, рынок легковых дизельных двигателей продолжает падать.

- Впервые вводятся ограничения на выбросы аммиака (для чего может потребоваться небольшое количество платины для уменьшения попадания аммиака из дизельных катализаторов SCR).

- Вводятся более строгие ограничения по окислам азота, твердым частицам и CO 2 для большегрузных автомобилей, это, пожалуй, является самым позитивным изменением с точки зрения МПГ, хотя дата внедрения - не раньше 2027 года.

- Устраняются коэффициенты соответствия для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей малой грузоподъемности, поэтому ограничения на выбросы должны соблюдаться при любых условиях вождения, хотя на самом деле многие автопроизводители уже работали над достижением целей по выбросам без завышенных уровней соответствия в свете «Дизельгейта» - скандала с дизельными двигателями.

Тем не менее, правила менее строгие, чем первоначально ожидалось, без каких-либо изменений в существующих ограничениях для Евро-6 по окислам азота и количеству твердых частиц для автомобилей с бензиновым двигателем, и новые правила действительно применяются только при экстремальных условиях вождения и, следовательно, не представляют собой широкомасштабные изменения нагрузки так же, как было для Евро 6 и в стандартах выбросов предыдущих поколений. Автомобильная промышленность активно лоббировала против введения более жестких стандартов в свете проблем, связанных с поставками материалов, инфляцией и доступностью для клиентов. В конце концов, опубликованные правила не нравятся экологическим группам, которые выступали за ужесточение стандартов, а также автомобильной промышленности, которая утверждает, что Евро-7 отвлечет инвестиции от электрических силовых агрегатов. Они также могут быть несколько оторванными от реальной жизни на рынке, где потребительский выбор явно смещается в сторону электромобилей.

В США сохраняется некоторый отложенный спрос на новые автомобили. Глобальный дефицит микрочипов по-прежнему ограничивает производство автомобилей до 40-летнего минимума, в результате чего автомобили находятся в эксплуатации дольше, в среднем до 18 лет. Показатели утилизации автомобилей в краткосрочной перспективе снизились из-за ограниченного предложения и увеличения стоимости автомобилей с истекшим сроком службы, а также нехватки рабочей силы для обработки автомобилей. В среднесрочной и долгосрочной перспективе автомобили будут по-прежнему утилизировать, что приведет к увеличению количества используемых подержанных каталитических нейтрализаторов с высоким содержанием палладия. В долгосрочной перспективе спрос на МПГ и их использование будут снижаться по мере роста внедрения электромобилей, что в конечном итоге приведет к наиболее заметному снижению цен на палладий, которого в ближайшие годы впервые должен быть избыток. Если транспортные средства для дальнемагистральных перевозок начнут использовать водород, можно ожидать повышения спроса и повышения цен на платину, которая является основным МПГ, используемым в топливных элементах на основе водорода.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе следует ожидать того же самого. Кратко прогноз МПГ на 2023 год заключается в том, что новые стандарты выбросов для Euro 7/VII для автомобилей малой грузоподъемности и большегрузных транспортных средств будут нейтральными или умеренно положительными, что касается спроса на МПГ. Поставки добытых металлов платиновой группы и МПГ повторной переработки сократились в 2022 году наряду со уменьшением производства автомобилей. Спрос и предложение в ближайшее время не вырастут из-за опасений по поводу инфляции.

Директор по исследованиям Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) из Лондона Эдвард Стёрк (Edward Sterck) заявляет, что «рынок платины движется к значительному дефициту» и «доступность наземных складских запасов сильно ограничена и вряд ли сможет компенсировать этот дефицит в других странах, кроме Китая. В Китае этот дефицит, вероятно, будет компенсирован только в том случае, если мы увидим значительно более высокие цены на платину, чем сегодня, что затем привлечет эти складские запасы обратно на рынки. Таким образом, в 2023 году будет значительный дефицит».

Продолжайте следить за платиной в долгосрочной перспективе по мере перехода к водородной экономике.

Бекки Берубе занимается переработкой отходов в качестве президента United Catalyst Corp., Fountain Inn, штат Южная Каролина; она является членом Комитета по образовательным программам (Educational Programming Committee) Ассоциации по переработке отслуживших свой срок автомобилей (Automotive Recycling Association) и в прошлом была президентом Международного института драгоценных металлов (International Precious Metals Institute). Дополнительную информацию о United Catalyst Corp. можно найти по адресу https://unitedcatalystcorporation.com. Для получения ежедневных новостей о рынках МПГ, подпишитесь на ежедневный электронный информационный бюллетень этой компании или получайте сообщения о ценах на МПГ два раза в день на свой телефон, отправив текстовое сообщение «Daily» на номер 844-713-PGM (7467).