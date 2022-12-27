Год, который препятствовал росту

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(rapaport.com) - Этот год запомнится влиянием геополитических и экономических событий на все отрасли, а в некоторых частях мира также еще велась борьба с распространением Covid-19.

Алмазная торговля не является исключением. Только что после удачного 2021 года, когда наблюдался огромный рост во всех сегментах алмазопровода, рынок испытал на себе последствия российско-украинского военного конфликта, проявлений экономической осторожности США и замедления роста экономики в Китае.

Эти факторы повлияли на спрос и предложение, нарушив рост, наблюдавшийся в 2021 году. Цены на бриллианты снизились, при этом индекс RapNet Diamond Index (RAPI™) для бриллиантов весом 1 карат снизился на 9,9% с начала года до 15 декабря.

Этот индекс упал на 3,1% в ноябре и еще на 0,6% в первые две недели декабря.

Снижение резко контрастировало с ростом, достигнутым в 2021 году, когда индекс RAPI для бриллиантов весом 1 карат вырос на 17,4%. Согласно последнему Отчету De Beers о состоянии алмазной отрасли (De Beers Diamond Insight), глобальные продажи ювелирных изделий с бриллиантами выросли в том году на 27%, до $87 млрд. Высокие показатели в розничной торговле стимулировали остальную часть торговли, при этом в 2021 году наблюдались высокие показатели в алмазном и бриллиантовом секторах.

Алмазная торговля началась в 2022 году с уверенностью в том, что динамика сохранится. Производители бриллиантов активно закупали алмазное сырье в течение всего 2021 года по мере восстановления после пандемии Covid-19, и они продолжали это делать в первом квартале этого года, что нашло отражение в данных об импорте алмазного сырья в Индию.

Но в 2022 году экономические и политические условия сильно изменились. Пандемия перевела внимание потребителей с услуг на товары, что, наряду с более ранним закрытием заводов, проблемами с доставкой и нехваткой рабочей силы в США, привело к дефициту основных товаров.

Это вынудило поставщиков поднять цены, а начавшийся 24 февраля российско-украинский военный конфликт вызвал всплеск цен на нефть и повлиял на то, что экономические прогнозы в глобальных настроениях стали более осторожными. Федеральная резервная система (Federal Reserve) и другие центральные банки начали повышать процентные ставки с целью обуздать инфляцию.

Инфляция и личные доходы

В 2022 году домохозяйствам пришлось меньше тратить на предметы первой необходимости. Личные сбережения в процентах от располагаемого дохода выросли более чем на 30% в разгар пандемии, когда домохозяйства тратили меньше на поездки и получали стимулирующие чеки, чтобы пережить трудные времена. С более полными кошельками в 2021 году произошел выброс отложенного спроса, когда потребители стали больше тратить на ювелирные украшения и другие развлечения.

Этот рост личных сбережений прекратился в 2022 году. Фактически, согласно последним данным, опубликованным Бюро экономического анализа США (US Bureau of Economic Analysis), в октябре сбережения упали до минимума за много десятилетий.

Стимулирующие платежи больше не поступали домохозяйствам. Они также пришли в норму и стремились снова путешествовать по мере того, как пандемия стихала, что привело к переходу к расходам на услуги и развлечения, а не на товары, при этом борясь с более высокими ценами. Кроме того, неудачи на фондовом рынке уменьшили благосостояние: индекс S&P 500 упал на 16,7% с начала года до 15 декабря.

Все это сократило бюджет потребителей и повлияло на тенденцию отказа от дискреционных расходов на предметы роскоши.

Эти более слабые экономические настроения оказали явное влияние на рынок бриллиантов в 2022 году. Продажи ювелирных изделий вряд ли сравняются с уровнями 2021 года, даже несмотря на то, что розничные продажи демонстрируют противоречивые тенденции.

В первом полугодии этого года наблюдался положительный рост, особенно среди люксовых ювелирных брендов, в то время как более коммерческие компании, ориентированные на свадебные ювелирные украшения, сообщили о более скромных результатах. Продажи компании Signet Jewelers в том же магазине снизились на 7,6% в третьем финансовом квартале и на 4,4% за девять месяцев, закончившихся 31 октября.

В целом ожидается, что продажи в США упадут немного ниже уровня 2021 года, но все же должны превзойти показатели, существовавшие до Covid-19.

Осторожность покупателей

Хотя розничная торговля ни в коем случае не находится в тяжелом положении, американские ювелирные компании проявляют осторожность при закупке запасов, поскольку экономическая неопределенность становится все более очевидной. Они смогли сделать это, сосредоточившись больше на консигнационных товарах и прибегая к складским запасам поставщиков для онлайн-торговли в режиме реального времени, что требует более быстрой доставки.

Между тем, также снизилось присутствие на рынке китайских покупателей, а розничная и оптовая торговля в Китае замедлилась из-за продолжающихся локдаунов с целью сдержать вспышки Covid-19, особенно во втором полугодии этого года. Согласно Отчету De Beers о состоянии алмазной отрасли, в 2021 году на долю Китая приходилось примерно 11% мирового спроса на бриллианты, что соответствует его доле в мировых продажах ювелирных изделий с бриллиантами. Снижение активности дилеров на Дальнем Востоке оказало большое влияние на настроения в средней части алмазопровода - мидстриме, особенно в Индии, которая является крупнейшим центром производства бриллиантов. Следовательно, спрос на бриллианты замедлился, в результате чего алмазный мидстрим остался с большим объемом складских запасов бриллиантов, образовавшихся в результате закупок алмазного сырья в 2021 году. По состоянию на 15 декабря общий объем бриллиантов в RapNet составлял 1,85 млн камней, рост в годовом выражении составил 4%.

Во втором полугодии этого года огранщики проявляли бόльшую осторожность, чем дилеры. Им нужно было генерировать ликвидность, чтобы покупать алмазы для поддержания работы своих фабрик, поэтому они снизили цены с целью увеличения продаж и сокращения своих раздутых складских запасов, даже несмотря на то, что De Beers поддерживала стабильные цены на алмазы. Чувство паники в секторе производства бриллиантов было заметно в октябре, когда компании стремились увеличить продажи бриллиантов перед праздником Дивали в Индии.

Дилеры, напротив, проявляли больше гибкости в попытке удержать товары и поддержать уровень цен во время замедления рынка, поскольку они покупают и продают только бриллианты и, в отличие от производителей бриллиантов, не испытывают давления, связанного с покупкой алмазного сырья для поддержания своей деятельности. У поставщиков крупных американских ювелирных компаний дела шли хорошо, в то время как компании, полагающиеся только на дилерскую торговлю, тоже испытывали панику из-за снижения цен.

Динамика, связанная с алмазами

В течение года рынок алмазного сырья прошел несколько циклов.

В первом квартале наблюдались высокие продажи, за которыми последовал спад в период с апреля по июнь, после чего в третьем квартале спрос вырос. Но в мидстриме было много бриллиантов, и это опять же вызвало осторожность на рынке алмазного сырья в последние три месяца этого года.

De Beers предоставила сайтхолдерам больше гибкости, чем обычно, на своих ноябрьских и декабрьских сайтах, учитывая неопределенность рынка.

Однако компания сохраняла цены относительно неизменными, предпочитая продавать меньше товаров, а не снижать цены для стимулирования спроса по более привлекательным ценам. Алмазодобывающие компании сталкиваются с более высокими затратами из-за влияния инфляции на их деятельность. Тем не менее, цены на алмазы на вторичном рынке и на аукционах снизились, и покупатели сохраняют осторожность, учитывая избыток доступного предложения бриллиантов и общую неопределенность.

Фактор России

Непредсказуемым фактором на рынке была Россия. В дополнение к влиянию военных действий на глобальные настроения, санкции США в отношении АЛРОСА и ограничения, наложенные на международные финансовые каналы, направленные в Россию, ограничили доступ к крупнейшему в мире производителю алмазов.

В санкциях, ограничивающих только прямой импорт из России, но при этом разрешающих импорт бриллиантов, произведенных в России, но прошедших огранку и полировку в других центрах, имеются лазейки. Кроме того, другие страны не ввели санкции - в частности, Бельгия, крупнейший торговый центр алмазов компании АЛРОСА; Индия, которая обычно производит бриллианты; и китайский потребительский рынок.

У российских товаров по-прежнему путь на рынок был свободным. Первоначальные прогнозы масштабного дефицита, который может возникнуть в результате ограничений, наложенных на АЛРОСА, еще не оправдались. Сообщается, что российская алмазодобывающая компания продолжала продавать свое алмазное сырье, хотя и на более низких уровнях, чем раньше. Однако санкции повлияли на определенные категории бриллиантов. На рынке наблюдался дефицит более мелких бриллиантов более высокого качества, основным поставщиком которых является АЛРОСА, а также флуоресцентных бриллиантов, которые также характерны для ее алмазного сырья.

Проявление ответственности

Хотя у санкций были свои ограничения, все больше розничных ювелирных компаний и брендов ввели собственный «этический» запрет на покупку российских бриллиантов. Война вдохновила компании ускорить реализацию своих программ отслеживания, в то время как все больше ювелирных компаний требуют от своих поставщиков предоставления подтверждения происхождения в их счетах.

Это также побудило отраслевые организации и крупные бренды поднять планку своих экологических, социальных и управленческих требований (environmental, social and governance, ESG). Устойчивое экологическое развитие стало центральной темой отраслевого маркетинга и мышления, играя на растущей чувствительности потребителей к этим вопросам.

Такому подходу также способствовала растущая конкуренция, с которой сталкиваются природные бриллианты со стороны выращенных в лаборатории камней. Все больше ритейлеров продвигают синтетические камни как в качестве «этичной» альтернативы, так и в качестве альтернативы, позволяющей приобрести более крупный камень за свои деньги.

Действительно, потребительский ландшафт поставил новые задачи перед алмазной отраслью в 2022 году. Клиенты продолжают покупать, но у них более ограниченный бюджет и другое мышление, которое сохраняется после пандемии. В сочетании с глобальными событиями, влияющими на спрос и предложение, это показывает, насколько рынок изменился за год.

В торговле, вероятно, наблюдался застойный рост в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Это можно считать достижением, поскольку он демонстрирует, что уровни, достигнутые в 2021 году, являются устойчивыми. Но отрасль сталкивается с некоторыми трудностями: некоторые из них находятся под ее контролем, но более распространенные макроэкономические и геополитические факторы поддаются контролю в меньшей степени.