Любопытная история о «духовно очищенном» бриллианте

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Одно дело, когда один из самых ценных бриллиантов в мире таинственным образом исчезает с аукциона. Другое дело, когда выясняется, что причиной этому является утверждение о том, что драгоценный камень ярко-розового цвета весом 13,15 карата был отправлен из Катара в США для «духовного очищения» онлайн-экстрасенсом. Недаром говорят, что факты порой бывают гораздо более странными, чем даже вымысел.

Вот как разворачивались эти события. В прошлом месяце нью-йоркский аукционный дом Christie’s объявил, что 6 декабря будет выставлен на продажу «совершенно редкий» бриллиант поразительного насыщенного цвета, ступенчатой огранки и потенциально «безупречной чистоты» (Internally Flawless).

Менее чем за две недели до продажи драгоценный камень, якобы принадлежащий «частному коллекционеру», был изъят без какого-либо объяснения причин. Причина отзыва стала ясной только благодаря бдительности Court Watch, онлайн-группы, которая отслеживает документы федерального суда.

Они говорят, что заявление о возбуждении уголовного дела (поданное 21 ноября) оставалось «без движения, и в течение трех недель не было сообщений, потому что никто не читал дальше первых нескольких страниц обвинений в мошенничестве с использованием почты». Но они все-же прочитали скучную юридическую преамбулу к делу № 8:22-mj-2127-SPF, Соединенные Штаты Америки против Джона Ли (John Lee), и наткнулись на поразительную суть истории.

Конечно, важно сказать, что обвинения против подсудимого Джона Ли в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием почты и перевозке краденого из штата в штат не доказаны. Следующая версия событий взята непосредственно из показаний под присягой специального агента Национальной безопасности, поддерживающего уголовное дело.

Ли из Давенпорта, штат Флорида, рекламировал себя на веб-сайте Purple Garden в качестве наставника по экстрасенсорике, взимая поминутную плату за советы о любви и отношениях. ФБР стало известно, что он переписывался с человеком, который назывался только как «Жертва 1», из Дохи, Катар, который искал помощи в связи с «негативными чувствами».

В июне этого года он сказал прислать свои украшения на «духовное очищение» от злых духов. Затем он убедил вынуть драгоценности из сейфа своего работодателя и отправить их ему почтой FedEx. Он сказал, что вернет их при личной встрече в Каннах во Франции, но не появился.

Посылка, отправленная из Дохи и адресованная Ли, содержала белый бриллиант весом около 42 каратов и два крупных бриллианта канареечного цвета (вес не разглашается). Вторая посылка, отправленная в июле, содержала бриллиант канареечного цвета весом около 12 каратов. В третьем было ожерелье из около 150 бриллиантов, а в четвертом был предмет, обозначенный как «розовый бриллиант весом примерно 20 каратов».

Позже владелец предоставил информацию как минимум о 17 предметах ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами и сапфирами, а также о часах на общую сумму более $90 млн.

Бриллиант, соответствующий описанию украденного розового драгоценного камня, был в середине августа предложен ювелирной компании в Нью-Йорке. Ювелир, который назван только как «Свидетель 1», установил связь между бриллиантом и его законным владельцем, который подтвердил его исчезновение.

14 ноября аукционный дом Christie’s в Нью-Йорке с гордостью объявил о продаже «великолепного бриллианта ярко-розового цвета огранки «изумруд» весом 13,15 карата, одного из крупнейших из когда-либо предлагавшихся на аукционе».

Примерно в этот же день агенты узнали, что «розовый бриллиант должен был быть выставлен на аукцион в Аукционном доме 1 (Auction House 1, AH-1), расположенном в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, в декабре 2022 года…

«Агенты, находившиеся поблизости во время показа розового бриллианта, немедленно забрали камень, поскольку было очевидно, что бриллиант был украден».

В показаниях под присягой говорится, что Ли обменял розовый бриллиант стоимостью $31 млн на часы и бриллианты на сумму $8 млн.

Мы попросили Christie’s прокомментировать этот случай. «Мы можем подтвердить, что сотрудничали с властями, - сказал представитель, - но Christie’s не комментирует проводимые расследования, в которых мы не участвуем».

Прекрасных вам выходных.