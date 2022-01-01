На неустойчивом рынке выигрывают мелкие бриллианты

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(rapaport.com) - Из-за высокого спроса на предметы роскоши и дефицита предложения лучше продаются бриллианты категории «меле» и алмазное сырье, из которого они производятся, чем камни более крупных размеров.

Алмазная отрасль сталкивается с различными факторами - с инфляцией, ростом процентных ставок, локдауном в Китае, которые в целом оказали негативное влияние на рынок. Основные розничные продавцы среднего масштаба в США предупреждают о снижении потребительских настроений, в то время как дилеры с трудом осуществляют продажи в материковом Китае. Сегмент дорогостоящих ювелирных изделий сильнее, в основном потому, что богатые меньше страдают от финансового напряжения и их соблазняют гламурные бренды.

Это может позволить интуитивно понять тот факт, что более крупные бриллианты, будучи более редкими и более дорогими, выдержат бурю лучше, чем их более мелкие и более дешевые аналоги. Однако вырисовывающаяся картина оказывается более сложной. Бриллианты размером примерно от 0,30 до 3 каратов имеют слабые показатели, сообщают трейдеры. Ситуация с исключительными камнями лучше, но настоящее движение отмечается в сегменте «меле».

Тренды на тендерах

Алмазное сырье обладает объективным признаком этого, и алмаздобывающие компании и тендерные дома сообщают о высоком спросе на товары весом до 0,75 карата, из которых получаются эти крошечные камни. По словам алмазодобывающей компании, «3-грейнеры» и более крупные бриллианты (один грейнер весит 0,25 карата) столкнулись с ценовым давлением на тендере Petra Diamonds в октябре и ноябре, в то время как камни меньшего размера «почти не показали изменений» по сравнению с предыдущими торгами.

В последние несколько месяцев аналогичная тенденция наблюдалась у компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS), организующей тендеры в Дубае. В сентябре ее клиенты отказались от 45% товаров, причем больше всего это коснулось изделий весом 0,75 карата и крупнее.

De Beers отреагировала на эти обстоятельства, в октябре и ноябре разрешив клиентам продавать до 20% своих покупок весом более 1 карата обратно алмазодобывающей компании, по сравнению с 10 процентами в обычное время.

Маленький, но с блестящими успехами

По словам одного сайтхолдера на условиях анонимности, сильные позиции мелких камней в основном возникают благодаря ритейлерам дорогостоящих товаров, которые покупают высококачественные бриллианты категории «меле» для дорогих модных ювелирных украшений, в сочетании с дефицитом предложения. Часовая индустрия полностью сосредоточена на мелких камнях, в то время как камни категории «меле» составляют основную часть бриллиантов в изделиях таких брендов, как Tiffany & Co., объясняет он.

«Большинство люксовых брендов, кажется, уверены, что продажи будут хорошими, а некоторые уже разместили заказы на ближайшие шесть месяцев, - говорит сайтхолдер. - И я не вижу никаких признаков того, что это количество может снизиться в краткосрочной перспективе. Спрос на мелкие алмазы растет, так как после праздника Дивали снова открылось много фабрик, и в индийском городе Сурате, где производятся бриллианты, не хватает мелких алмазов».

Напротив, крупные ритейлеры, работающие в Китае, резко сократили свои закупки из-за влияния мер, принимаемых в связи с распространением Covid-19, на местный спрос. Когда материковая часть страны имеет сильные позиции, она стимулирует спрос на популярные в регионе бриллианты весом от 0,30 до 1 карата ярких цветов и высокой чистоты. Этот разрыв в продажах нанес ущерб рынку алмазов весом от 1 до 2 каратов.

«Большинство людей в июне-июле думали, что Китай в конечном итоге откроется, - сказал другой инсайдер рынка. - Они начали наращивать складские запасы в тех местах, как они надеялись, предполагаемого спроса. Очевидно, все получилось не так, как ожидали».

Часть спроса на мелкие бриллианты исходит от американских продавцов, работающих в среднем сегменте рынка, замечает Санджив Джайн (Sanjeev Jain), генеральный директор нью-йоркской оптовой компании House of Diamonds. По словам Джайна, это в основном бриллианты весом от 0,20 до 0,30 карата, цвета от H до I и чистоты от VS2 до SI1. По его словам, бриллианты весом от 1 до 1,50 карата больше пострадали из-за инфляции, хотя недавнее падение цен привело к небольшому восстановлению объема продаж.

Загрузка фабрик

Небольшие алмазы также имеют преимущество в том, что они меньше связаны с инвестициями для индийских производителей, стремящихся загрузить работой своих сотрудников в условиях проблем с ликвидностью. Увольнение сотрудников часто приводит к тому, что они никогда не возвращаются, с чем столкнулись многие компании во время закрытия предприятий из-за коронавируса.

«В ситуации, когда рынок не очень устойчив, мы почти всегда видим переход к более мелкому и более дешевому алмазному сырью для производства бриллиантов в Индии, - говорит Майк Аггетт (Mike Aggett), президент и директор TAGS. - Преодоление трудностей с бриллиантами в данный момент требует некоторого времени. Накапливаются большие складские запасы. Я думаю, что алмазопровод заполнен в достаточной мере».

Тендерный дом показал стабильные цены на алмазы меньшего размера на ноябрьской распродаже, в то время как на низкокачественные камни коричневого цвета наблюдался «незначительный рост», как сообщается. В категории 3-грейнеров после нескольких месяцев падения «не наблюдалось дальнейшего снижения», что свидетельствовало об ослаблении тенденции.

Санкции и дефицит

Предложение также сократилось из-за дефицита российских камней после введения западных санкций и потребительского бойкота в начале этого года. АЛРОСА является крупнейшим производителем мелких алмазов, и, хотя ее сырье продолжает поступать на рынок, его объемы ниже, чем до начала военных действий на Украине.

Товары также сосредоточены у меньшего числа производителей, что усугубляет ощущение дефицита, сообщают участники рынка изданию Rapaport News. Это область, в которой уже наблюдался дефицит из-за закрытия рудника Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto в Австралии в 2020 году.

«Это не может быть компенсировано другими основными поставщиками», - предупредил анонимный сайтхолдер.

Одним из лучших альтернативных источников для мелких камней является рудник Венеция (Venetia) компании De Beers в Южной Африке. Тем не менее, это месторождение в настоящее время находится в переходном периоде от добычи открытым способом к подземной разработке, и в следующем году ожидается значительное увеличение объемов производства. Сайтхолдеры, скорее всего, осознáют доступность алмазов компании De Beers в эту пятницу, когда, по словам инсайдеров рынка, компания должна объявить о распределении поставок на 2023 год.

Относительные результаты

В отличие от прошлого года, когда рынок алмазной продукции категории «меле» процветал, нынешняя реальность более скромная. Это является также вопросом сравнений: категория кажется положительной по сравнению со слабым положением в категориях более крупных камней.

Цены на мелкие алмазы по-прежнему упали примерно на 5% за последние три месяца, хотя в прошлом месяце они несколько выросли, по оценкам Аггетта из TAGS. По его словам, это контрастирует с падением цен на 10-15 процентов на крупные камни.

Как будет развиваться ситуация, зависит от того, что будет продаваться в праздничный сезон в США и какие виды товаров будут пополняться в январе. «То, что мы видели на последних трех тендерах, является просто проявлением осторожности, - размышляет Аггетт. - Никто точно не знает, что произойдет, в каком направлении все будет развиваться. Многое неясно с процентными ставками в России. Это период большого беспокойства для всех. Но все уладится».