Почему розовые бриллианты так популярны?

Все говорит об этом, начиная с проданных за много миллионов на Sotheby’s бриллианта «Розовая звезда рудника Вильямсон» и драгоценного камня ювелира Гарри Уинстона, купленного диамантером Лоренсом Граффом, и кончая тем, что один из редких драгоценных камней даже был назван в честь принцессы Грейс из княжества Монако.

- Розовые бриллианты давно почитают за их редкость и красоту, но все поразились, когда на Sotheby’s был продан бриллиант «Розовая звезда рудника Вильямсон» (Williamson Pink Star) за рекордную сумму в $57,7 млн.

- Красивые драгоценные камни теперь привлекают всеобщее внимание, а цены на высококачественные драгоценные камни растут в геометрической прогрессии за последнее десятилетие на фоне закрытия алмазного рудника Аргайл (Argyle) в Австралии.

(scmp.com) - Розовые бриллианты уже давно ассоциируются с любовью, романтическими отношениями и женственностью. Это, а также их большая редкость, придали им почитаемый статус в мире бриллиантов фантазийных цветов - достаточно представить шквал предложений со всего мира, когда этой осенью один из них появился на аукционе в Гонконге.

Не помешало и то, что это был бриллиант «Розовая звезда Уильямсона», «один из самых чистых и розовых бриллиантов», как его описал Sotheby’s. Камень весом 11,15 карата был продан в октябре за огромную сумму в $57,7 млн. Но никто не казался удивленным. «По нашим оценкам, только один из каждых 10 000 найденных алмазов - цветной, но не обязательно розовый», - сказал Арно Бастьен (Arnaud Bastien), президент и исполнительный директор Graff Diamonds, Азия.

Из-за ограниченного предложения и растущего спроса цены на высококачественные крупные розовые бриллианты весом свыше пяти каратов выросли в геометрической прогрессии за последнее десятилетие, сказал Вэньхао Юй (Wenhao Yu), председатель отдела ювелирных изделий и часов аукционного дома Sotheby’s Asia. «Обнаружение розового алмаза ювелирного качества любого размера - чрезвычайно редкое явление, которое после недавнего закрытия рудника Аргайл до недавнего времени казалось маловероятным», - добавил Юй.

Например, семья Графф (Graff) потратила много лет на поиски цветных бриллиантов для коллекции. В 2010 году Лоуренс (Laurence) Графф купил на аукционе Sotheby’s исключительно важный бриллиант фантазийного насыщенно-розового цвета огранки «изумруд» весом 24,78 карата за $46,2 млн. Бриллиант, ранее принадлежавший знаменитому американскому ювелиру Гарри Уинстону (Harry Winston), не появлялся на рынке более шести десятилетий. После огранки он превратился в бриллиант безупречной чистоты и фантазийного яркого цвета весом 23,88 карата, переименованный в Graff Pink (Розовый бриллиант Граффа).

Бриллиант «Призрак Розы» (или «Видение Розы», Spirit of the Rose) весом 14,83 карата, названный в честь знаменитого русского балета, считается «крупнейшим в мире ярко-фиолетово-розовым бриллиантом, когда-либо появлявшимся на аукционе». Полученный из самого большого розового алмаза, когда-либо добытого в России, драгоценный камень был продан на аукционе Sotheby’s в Женеве за $26,6 млн в конце 2020 года.

Так почему же коллекционеры платят огромные суммы за розовые бриллианты? И почему они привлекают всеобщее внимание? Из-за их красоты? Или из-за дефицита?

Безусловно, обладание редким розовым бриллиантом является привилегией. В отличие от алмазов других цветов, образующихся за счет содержания микроэлементов, розовые бриллианты образуются из-за сильного нагрева и давления, воздействующих на их атомную решетку.

По словам Гэри Шулера (Gary Schuler), председателя международного ювелирного подразделения Sotheby’s, «розовые бриллианты любого размера в природе чрезвычайно редки. Только один процент всех розовых бриллиантов имеет размер более 10 каратов, и только четыре процента оцениваются как камни «фантазийного яркого цвета» за их насыщенный и яркий цвет. Роберто Богоссян (Roberto Boghossian), управляющий партнер компании Boghossian со штаб-квартирой в Женеве, отметил, что последний мировой рекорд, достигнутый на торгах Sotheby’s, является «свидетельством редкости розовых бриллиантов». Он добавил, что цветные драгоценные камни являются настоящими инвестициями, а крупные цветные драгоценные камни высокого качества - тем более.

Креативный директор компании Garrard Сара Прентис (Sara Prentice) поддержала его мнение: «Редкость, цвет и тот факт, что они бывают самых разных оттенков, порождают спрос на розовые бриллианты». Прентис также согласилась с тем, что розовые бриллианты являются «надежной ценной инвестицией во времена нестабильности глобальных рынков, опять же из-за их редкости».

Бастьен отмечает, что закрытие алмазного рудника Аргайл в Австралии, безусловно, оказывает влияние на рынок. «Цены растут уже в течение нескольких последних лет, и вряд ли это изменится. Спрос на розовые бриллианты остается высоким, особенно на изделия хорошего качества», - добавил он. Клиентов обнадеживает тот факт, что у Граффа всегда есть «значительный запас редких бриллиантов» благодаря его развитой сети поставок, и в настоящее время у него есть хороший выбор розовых бриллиантов.

По словам Богоссяна, в настоящее время розовые бриллианты, безусловно, являются одними из лучших инвестиционных драгоценных камней. По мере сокращения предложения, спрос продолжает расти.

Одно из последних ювелирных украшений Богоссяна, кольцо Twin Sisters (Сестры-близнецы), украшено бриллиантом фантазийного коричневато-оранжево-розового цвета и представляет собой новый взгляд на классический стиль «toi et moi» (ты и я) - бриллиант грушевидной формы и розовый бриллиант наклонены друг к другу. Еще одно кольцо включает в себя серию цветных бриллиантов в сочетании с бриллиантом фантазийного коричневато фиолетово-розового цвета в центральном цветке.

Поскольку знатоки драгоценных камней в Азии и на Ближнем Востоке все чаще ищут розовые бриллианты не только из-за их красоты, но и потому, что они, по сути, являются привлекательной инвестицией, Богоссян использует существующий у него запас «прекрасных розовых бриллиантов», постоянно просматривая рынок в поисках следующей крупной находки.

Компания Garrard, пользующаяся давним покровительством королевской семьи Великобритании, в наши дни получает больше запросов на розовые бриллианты для женских колец, символизирующее вечную любовь. Кольца с ореолами и гроздьями розовых бриллиантов вокруг центрального белого бриллианта пользуются большой популярностью среди клиентов, в том числе дизайн коллекции 1735 с розовыми и белыми бриллиантами. Запас более мелких розовых бриллиантов компании Garrard подходит для украшения «паве» в обручальных кольцах и ювелирных украшениях. По словам Прентис, когда клиенты хотят иметь сделанные на заказ изделия с более крупными розовыми бриллиантами, команда выбирает их соответственно, в зависимости от требований клиентов.

Maison Mazerea, претендующий на звание «первого в мире дома высококачественных бриллиантов», имеет прямой доступ к рудникам, где добываются одни из самых редких цветных бриллиантов в мире. В его сейфе с сокровищами лежит бриллиант фантазийного ярко пурпурно-розового цвета - один из пяти последних выдающихся камней, добытых на уже истощившемся руднике Аргайл и купленных компанией Burgundy Diamond Mines (владельцем Maison Mazerea) в 2021 году.

Он был назван Grace Diamond (Бриллиантом Грейс) в честь Грейс, принцессы княжества Монако, а Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft), генеральный директор Burgundy, сказал: «Мы отдадим дань уважения как принцессе Грейс, так и историческому значению этого камня». Maison Mazerea поручила Лоренцу Боймеру (Lorenz Bäumer), дизайнеру-ювелиру с Вандомской площади, поработать с этим исключительным драгоценным камнем.

Ronald Abram, любимая компания знатоков драгоценных камней, также удовлетворяет растущий интерес к наборам изделий высокого ювелирного искусства с розовыми бриллиантами. «Розовые бриллианты не имеют себе равных по красоте и редкости, - сказал Джонатан Абрам (Jonathan Abram), директор Ronald Abram. - Исторически сложилось так, что они пользовались спросом у выдающихся коллекционеров драгоценных камней, что также увеличивает их востребованность».

Какова бы ни была причина, по которой люди хотят владеть розовыми бриллиантами, они делают отличные инвестиции. «Раньше эти редкие камни всегда ценились, но коллекционеры должны рассматривать их в долгосрочной перспективе», - предостерегает Абрам.