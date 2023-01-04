Petra сталкивается с сокращением денежного потока по мере того, как затраты рудника Уильямсон только усугубляют вялый потребительский спрос

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Petra Diamonds столкнулась со значительным сокращением свободного денежного потока в 2023 году из-за увеличения капитальных затрат и расходов на приостановку производства на руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании, где произошел прорыв в дамбе хвостохранилища.

Прогнозируется, что свободный денежный поток компании Petra в следующем году составит $12 млн по сравнению с $213 млн в 2022 финансовом году, сообщил Радж Рай (Raj Ray), аналитик из BMO Capital Markets, в своем отчете за этот месяц.

Рай также был осторожен в отношении недавних аукционных продаж Petra, которые показали незначительное повышение средней цены реализации на 2,2% до $138 за карат. Petra сообщила, что это изменило «тенденцию к снижению цен, наблюдавшуюся на двух предыдущих тендерах», но Рай сказал, что прогноз на 2023 год будет определяться влиянием инфляции на потребителей.

Возможное открытие Китая после жестких локдаунов из-за распространения Covid-19 может стать смягчающим фактором для слабого потребительского спроса, особенно в США, на долю которых приходится около половины мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами.

Petra объявила 30 ноября, что рудник Уильямсон не возобновит производство до середины 2023 года после ноябрьского частичного обрушения дамбы хвостохранилища. Ранее компания заявляла, что работа рудника будет приостановлена на три месяца.

В 2022 финансовом году, закончившемся 30 сентября, компания Petra произвела на руднике Уильямсон 228 000 каратов алмазов, что составляет около 7% от общего объема производства за год. Рудник вновь заработал в последнем финансовом году после повышения цен на алмазы.

Компания выясняла, может ли она продать арестованную ранее партию алмазов, чтобы финансировать рудник, пока операции приостановлены.

Партия алмазов, которую Petra оценила в $14,8 млн, была арестована правительством Танзании в 2017 году. Правительство заявило, что истинная стоимость партии составляет $27 млн. правительство обвинило компанию Petra в «обмане», так как она заявила о более низкой оценке.

Впоследствии правительство Танзании согласилось выделить участок компании Petra в соответствии с Рамочным соглашением с рудником Уильямсон.

Bank of America недавно изменил свой прогноз по объему продаж алмазной продукции на год.

В настоящее время он прогнозирует 10-процентную корректировку цен на алмазное сырье. «В глобальном масштабе мы учитываем риски рецессии и сохраняющиеся препятствия, связанные с распространением Covid-19 в Азии», - говорится в сообщении.

«Последовательно снижающиеся объемы продаж не должны вызывать удивления, учитывая обычную сезонность спроса на алмазы в среднем сегменте алмазопровода, поскольку фабрики по огранке и полировке вновь открываются в Индии после праздников Дивали», - говорят аналитики Morgan Stanley.

Google Trends указывает, что поисковые запросы «ювелирные изделия с бриллиантами» и «бриллианты» находятся на пятилетнем минимуме, что может указывать на снижение покупательского спроса на фоне высокой инфляции и экономической неопределенности. По данным MasterCard, впервые с декабря 2020 года расходы на ювелирные изделия в октябре стали отрицательными и составили -3,8% по сравнению с +7% в сентябре.