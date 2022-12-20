В следующем году российский горнодобывающий гигант «Норникель» намерен сократить добычу на 10%

- «Норникель» сообщает клиентам, что в следующем году добыча снизится

- Контрактный сезон «Норникеля» пострадал в результате консультаций Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME) о наложении запрета в отношении России.

(bloomberg.com) - ГМК «Норильский никель» рассматривает возможность сокращения производства никеля примерно на 10% в следующем году, поскольку некоторые европейские покупатели избегают поставок из России и поскольку ожидается потенциальный избыток металла.

Горнодобывающая компания контролирует примерно десятую часть мирового рынка никеля и в этом году планировала произвести от 205 000 до 215 000 тонн металла. По словам людей, знакомых с этим вопросом, - которые просили не называть их имени, поскольку эта информация не является официальной, - компания уже проинформировала некоторых клиентов о плане снижения объемов производства.

Снижение добычи на 10% приблизит ее к уровню 2021 года, когда у «Норникеля» возникли проблемы с поставками из-за затопления двух ключевых рудников. В пресс-службе «Норникеля» отказались от комментариев.

В то время как США ввели санкции против крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина, сама компания не подвергается никаким санкциям. Тем не менее военные действия на Украине повлияли на горнодобывающую компанию, нарушив логистику, страхование и доставку. Кроме того, финская государственная железнодорожная компания прекратит грузовые перевозки из России в конце декабря, что вынудит «Норникель» искать другие способы поставок для своего финского подразделения Harjavalta.

Любое сокращение поставок может усилить волатильность фьючерсов на никель на Лондонской бирже металлов. В этом году цены на никель выросли на 40%, и контракты пострадали из-за низкой ликвидности после беспрецедентного сжатия коротких позиций в марте, а большие колебания цен в последние недели поставили под сомнение его жизнеспособность в качестве глобального эталона.

Цены на никель продолжили рост на этих новостях, и никель на LME торговался с повышением на 7,1% по состоянию на 15:16, но остался ниже максимумов, достигнутых ранее днем.

В прошлом месяце «Норникель» заявил, что в следующем году мировой рынок никеля может иметь профицит в размере около 110 000 тонн. Контрактный сезон компании на 2023 год также был приостановлен примерно на месяц с переносом на осень, пока LME консультировалась о том, следует ли ей запретить российские металлы, прежде чем биржа решила этого не делать.

Поэтому горнодобывающая компания не завершила свои контрактные сделки и надеется увеличить продажи в Китай в 2023 году, в то время как продажи в Европе снизятся, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Китайское правительство попросило местных покупателей подписать контракты по ценам Шанхайской фьючерсной биржи (Shanghai Futures Exchange), которые традиционно ниже, чем на LME, но менее волатильны. По их словам, это главная тема этих переговоров.