Центральные банки закупили 400 тонн золота в третьем квартале. Является ли это действительно скрытым сигналом для инвесторов?

Новости о недавних закупках вызвали ажиотаж на рынке золота - не только из-за объема почти 400 тонн в третьем квартале этого года, но и потому, что бόльшую его часть невозможно отнести на счет конкретного центрального банка. Можно было идентифицировать только закупки, произведенные Индией (17 т), Турцией (31 т) и Узбекистаном (26 т).

(indiatimes.com) - Хотя закупка золота центральным банком обычно происходит негласно, недавние рекордно высокие закупки вызвали ажиотаж на рынке, и возникает вопрос о том, располагают ли центральные банки большей информацией.

Судя по их инвестиционной эффективности, мы не думаем, что у них есть больше информации. Вместо этого мы рассматриваем их поведение как политическое заявление в адрес Вашингтона, Берлина или Брюсселя.

Со времен золотого стандарта всегда существовали особые отношения между центральными банками и золотом. Несмотря на то, что некоторые центральные банки активно продавали золото после краха Бреттон-Вудской (Bretton Woods) системы в 1970-х годах, золото по-прежнему составляет значительную долю их резервов, особенно в таких развитых странах, как США, Германия и Франция.

За последние несколько лет центральные банки развивающихся стран стали крупными покупателями золота, в результате чего общий объем золотых резервов вернулся к уровню примерно в 37 000 тонн, который в последний раз наблюдался в 1990-х годах. Поскольку закупки центральных банков обычно происходят негласно, они почти не попадают в заголовки. Однако новости о недавних покупках вызвали ажиотаж на рынке золота - не только из-за объема почти 400 тонн в третьем квартале этого года, но и потому, что бόльшую его часть невозможно было отнести на счет конкретного центрального банка.

Можно было идентифицировать только закупки, проведенные Индией (17 т), Турцией (31 т) и Узбекистаном (26 т). Россия тоже должна быть в этом списке, но с начала военной операции на Украине она перестала сообщать о резервах. Однако даже с учетом России остается большой пробел, в связи с чем возникает вопрос о том, существуют ли центральные банки, которые знают о рынке золота больше, чем другие участники рынка. Судя по послужному списку центральных банков, маловероятно, что центральные банки располагают большей информацией.

С 2010 года их закупки приносили средний доход в размере 4% в течение одного года и около 7% в течение двух лет, что соответствует общей эффективности золота. Вместо этого, исходя из списка покупателей, мы рассматриваем их поведение скорее как попытку сделать политическое заявление, особенно во времена большей многополярности мира.

Кроме того, очевидно, что нет никакой связи между золотыми резервами центрального банка и стабильностью его валюты. Наиболее ярким примером является Турция. Стабильность валюты гораздо в большей мере отражает циклические условия, а также уровень доверия к институтам страны.

(Карстен Менке, руководитель исследования нового поколения в Julius Baer)