Средние расходы на обручальное кольцо выросли на 50%

Автор: Ребекка Батлер (Rebecca Butler)

(professionaljeweller.com) - Магазин Daniel Christopher Jewellery на улице Хаттон-Гарден, удостоенный наград, сообщил, что средние расходы на обручальное кольцо в столице в этом году выросли на 50% по сравнению с 2021 годом.

В 2021 году средние расходы колебались от 4 000 до 6 000 фунтов стерлингов.

Этот средний показатель увеличился на 50% в 2022 году до 8 000-10 000 фунтов стерлингов, несмотря на кризис стоимости жизни.

Эксперт алмазной отрасли и владелец ювелирной компании Daniel Christopher Jewellery Дэниел О’Фаррелл (Daniel O’Farrell) объясняет это тем, что теперь все больше пар покупают кольцо вместе и обычно проводят поиск своего идеального кольца в Интернете, прежде чем отправиться в магазин, чтобы купить его.

О’Фаррелл сказал: «Мужчины, покупающие самостоятельно, как правило, гораздо более осторожны в выборе дизайна и выбирают надежное классическое кольцо с солитером, в то время как пары, покупающие вместе, руководствуются интересом того, кто будет носить кольцо, и, как правило, становятся гораздо более азартными».

«Мужчины, если их не проинструктировали, как правило, выбирают самые популярные или распространенные формы бриллиантов, такие как круглая огранка «бриллиант» и “овал”», -продолжил он.

«Когда тот, для кого покупается кольцо, приходит в магазин и видит огромное разнообразие вариантов, то часто выбирает более персонализированную форму, такую как «маркиз», бриллиант старой огранки или в форме сердечка», - добавил он.

«Когда пары делают покупки вместе, мужчина, скорее всего, не пожалеет денег для того, чтобы быть уверенным, что его партнерша получила кольцо своей мечты», - сказал он.

Хотя большое количество пар начнет искать информацию в социальных сетях, О’Фаррелл предупреждает о дезинформации: «Подавляющее большинство наших клиентов тщательно изучат вопрос, прежде чем прийти к нам».

«Однако не вся информация в Интернете является верной и иногда предоставляется конкретными розничными продавцами, чтобы соответствовать камням из их собственных запасов, и поэтому может вводить в заблуждение», - сказал он.

«Мы предлагаем беспристрастные, непредвзятые советы и рекомендуем нашим клиентам получать информацию о покупке бриллиантов от Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), который является совершенно независимым и не преследует цели получения прибыли», - продолжил он.

Самое дорогое обручальное кольцо с бриллиантом, проданное Daniel Christopher Jewellery в этом году, было украшено бриллиантом весом 3 карата, цвета D, «безупречной чистоты» с отличными показателями полировки, симметрии и огранки.

Обсуждая кольцо, которое было продано за 164 000 фунтов стерлингов, О’Фаррелл сказал: «Клиент хотел абсолютного совершенства и, хотя он мог выбрать камень покрупнее, он остановил свой выбор на этом внушительном и совершенном бриллианте».

Количество сделанных на заказ колец в Daniel Christopher Jewellery увеличилось в годовом выражении: девять из 10 колец, проданных в магазине, теперь изготавливаются на заказ.

«Благодаря нашему процессу консультаций клиенты понимают, что для нас стоимость изготовления кольца специально на заказ лишь немного выше по сравнению с изготовлением кольца по одному из наших основных дизайнов», - сказал О’Фаррелл.

Кольца Daniel Christopher Jewellery изготавливаются на заказ в мастерской магазина на Хаттон-Гарден, и на это уходит от двух до четырех недель.

В дополнение к увеличению средних расходов Daniel Christopher Jewellery также отметила рост продаж выращенных в лаборатории бриллиантов в этом году, которые теперь составляют почти половину всех помолвочных колец, проданных этой ювелирной компанией.

По словам О’Фаррелла, в 2023 году, вероятно, еще более усилится эта тенденция, определяемая покупателями, которые обычно стремятся купить более крупные бриллианты за свои деньги и которых привлекают этические и экологические качества выращенных в лаборатории бриллиантов.

О’Фаррелл добавил: «Мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса на выращенные в лаборатории бриллианты, поскольку потребительские тенденции смещаются в сторону стремления приобрести более крупные бриллианты, а также по мере роста осведомленности о выращенных в лаборатории бриллиантах».

«Мы также ожидаем продажи более необычных обручальных колец в следующем году с «мовалами» (удлиненными овальными бриллиантами), и кольца с бриллиантами, установленными горизонтально справа налево поперек пальца, а также колец «toi et moi» (Ты и я) с двумя бриллиантами контрастной формы и цвета», - сказал он.



