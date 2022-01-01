Может ли De Beers быть выставлена на продажу?

Автор: Эрез Ривлин (Erez Rivlin), аналитик алмазного рынка и консультант по добыче алмазов. Он был советником правительства России (министра Бычкова) по вопросам алмазов и президента Анголы Душ Сантуша. erezrivlin@yahoo.com

(idexonline.com) - Корпорация Anglo American имеет долю в 85% в компании De Beers, а Ботсвана владеет оставшейся 15-процентной долей. Она является седьмой по величине горнодобывающей компанией в мире, и в 2021 году она получила ошеломляющую прибыль (EBIDTA) в размере $20,6 млрд (более чем вдвое выше, чем в 2020 году). Но алмазы De Beers принесли «всего» $1,1 млрд, что составляет лишь 5% от общей прибыли корпорации. Это был исключительный год, когда сжатие цепочки поставок из-за коронавируса привело к чрезвычайно высоким ценам на сырьевые товары, хотя и временно.

Итак, какими могут быть новые горизонты для Anglo American и De Beers? Будут ли ими управлять их советы директоров или внешние силы будут определять их направление? Будущее этих двух гигантов влияет на миллионы людей во всем мире, средства к существованию которых зависят от алмазов. Таким образом, кажется естественным вопрос, куда могут нас завести руководители этих двух гигантов.

Прежде чем пытаться понять возможные сценарии будущего, мы должны сначала понять, как история Anglo American и ее взаимодействие с глобальными тенденциями привели компанию к тому, что она имеет сегодня. Эрнест Оппенгеймер (Ernest Oppenheimer) основал корпорацию в 1917 году, в основном для добычи золота и меди. К счастью для алмазного мира, он влюбился в сверкающий углеродный минерал. Вместе со своим сыном Гарри (Harry) он разработал одно из самых мощных оружий в истории человечества - камень, способный похитить женское сердце.

Внук с бесконечными проблемами

История любви Оппенгеймеров к бриллиантам длилась почти столетие, но не вечно. Мировые изменения носили фундаментальный характер. Коммунизм рухнул, глобального врага больше не было, а война стала скорее исключением, чем правилом.

Первая в истории глобальная трансформация человеческой этики принесла тяжелые времена для алмазов и бриллиантов. Они занимали сектор, достаточно маленький, чтобы стать идеальным козлом отпущения, и достаточно «сексуальным», чтобы привлечь внимание всего мира. Так родились «плохие алмазы», более известные как «кровавые алмазы»). Для Ники (Nicky), внука Эрнеста Оппенгеймера, фильм «Кровавый алмаз» (Blood Diamond) с участием ДиКаприо (DiCaprio), должно быть, стал главной причиной окончания эпохи. Ники, ставший председателем совета директоров De Beers в 1998 году, потерял всякий интерес к «Завтракам у Tiffany’s» (Breakfasts at Tiffany’s), а в 2012 году продал принадлежащие его семье 40% акций De Beers компании Anglo American за приличную сумму в $5,1 млрд.

ESG-заповеди, связанные с окружающей средой, социальными вопросами и внутрикорпоративными отношениями

Новая мировая этика создала три новые «библейские» заповеди для западных корпораций, а именно ESG (Environment, Social and Governance) - вопросы, связанные с окружающей средой, социальными вопросами и внутрикорпоративными отношениями. Удивительно, но они превзошли старых богов прибыли без кровавой революции. При новом мировом порядке «невидимая рука», свободно организовавшая капиталистические рынки с помощью естественных сил спроса и предложения, уже не была такой свободной. Не только регуляторы, но и потребители требовали, чтобы вопросы ESG имели приоритет над прибылью.

Компании Anglo American и De Beers с энтузиазмом восприняли новые этические кодексы ESG. Отчетность обеих корпораций теперь перегружена отчетами об их инвестициях в местные сообщества, о важности устойчивого экологического развития и о способах снижения выбросов углерода.

В своем заявлении перед акционерами в 2021 году Стюарт Чемберс (Stuart Chambers), председатель Anglo American, использовал слова, которые 50 лет назад прозвучали бы почти «коммунистически»: «Нам принадлежит решающая роль в поставке многих металлов и полезных ископаемых, необходимых для декарбонизации энергетики и транспорта, и мы делаем это ответственным образом».

De Beers без Оппенгеймера

Без Оппенгеймеров Anglo и De Beers сместили фокус своего руководства с прибыли и контроля на новый образ жизни с учетом вопросов, связанных с окружающей средой, социальными вопросами и внутрикорпоративными отношениями. Продажа компанией Anglo American своих предприятий по добыче энергетического угля стала шагом, который должен был привлечь наибольшее внимание со стороны алмазного мира. Председатель правления компании объяснил, что это было частью «перехода нашего портфеля на те продукты, которые необходимы для низкоуглеродного будущего».

Без страсти Оппенгеймеров к алмазам и бриллиантам члены правления Anglo American теперь могут свободно выражать те идеи, которые были немыслимы всего десять лет назад. Итак, что на самом деле могло заставить Anglo American продать свой алмазный бизнес, как она продала свои предприятия по добыче энергетического угля?

Непреднамеренная монополия и другие мотивы

Во избежание недоразумений, я делюсь здесь лишь некоторыми своими мыслями. Информация, приведенная в этой статье, поступила ни от какого-либо директора, управляющего или кого-то еще, связанного с какой-либо корпорацией.

1) Во время русско-украинского конфликта крупные бренды и ювелиры требовали от своих поставщиков письменных заверений в том, что они не получают никаких конфликтных алмазов из России. В одночасье это лишило законный мировой алмазный рынок 30-процентной доли компании АЛРОСА. Фактически, De Beers в настоящее время поставляет более 50% алмазов, не подпадающих под санкции США. Непреднамеренное возвращение к алмазной монополии США создает серьезный риск для будущих антимонопольных судебных разбирательств. Потенциально в будущем юристам De Beers может оказаться непросто доказывать, что компания не злоупотребила ситуацией и не устанавливала более высокие цены. Одним из способов выбраться из этой мутной воды было бы просто продать De Beers и позволить кому-то другому вести дела с агрессивными американскими судами.

2) Другой важной мотивацией может быть направленность деятельности. Руководство De Beers распространяется по всей цепочке поставок. Выход в мир розничной торговли является одним из видов деятельности, наиболее чуждым для основной деятельности Anglo American по добыче полезных ископаемых. Для корпораций-аутсайдеров, не связанных с алмазным сектором, продажа De Beers могла бы показаться очень естественным шагом для Anglo American, который даже мог бы компенсировать руководство ростом цен акций.

3) Существует еще один способ, с помощью которого алмазные предприятия могут оказывать негативное влияние на цену акций Anglo American. Сейчас De Beers стала публичной компанией, но в течение многих лет Оппенгеймерам не удавалось придать справедливую рыночную стоимость своим успешным предприятиям в алмазной отрасли. Алмазы и бриллианты не являются котируемым на бирже регулируемым товаром, поэтому профессиональным инвесторам трудно их анализировать.

4) После ухода Ники Оппенгеймера Anglo American стала владельцем 85% акций De Beers, что упростило любой процесс продаж. Маловероятно, что правительство Ботсваны будет возражать против продажи, пока оно остается акционером, особенно если оно получит дополнительную выгоду в этом процессе.