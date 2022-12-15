Мосгорсуд отказал АЛРОСА

(kommersant.ru) - Как стало известно “Ъ”, под следствием оказался заместитель генерального директора АК АЛРОСА Константин Машинский, обвиняемый СКР в злоупотреблениях. В отношении предпринимателя суд ограничился запретом определенных действий, под который попало использование интернета, а также всех видов связи. Ограничения обжаловала не только защита топ-менеджера, но и гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов, полагавший, что это мешает подчиненному участвовать в руководстве компанией. Мосгорсуд отклонил апелляцию в полном объеме.
Новости
KoBold Metals инвестирует в медный рудник в Замбии
Горнодобывающий стартап, поддерживаемый Биллом Гейтсом, KoBold Metals намерен инвестировать 150 млн долларов в разработку медного рудника в Замбии.
Вчера
Lucapa получила еще один транш в размере 8,8 млн австралийских долларов от Sociedade Mineira Do Lulo
Компания Lucapa Diamond Company получила еще один транш в размере 8,8 млн австралийских долларов от ангольской компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML), 40% акциями которой она владеет.
Вчера
Mountain Province Diamonds закрывает ранее объявленную сделку по рефинансированию
Mountain Province Diamonds Inc. сегодня объявила о закрытии своей ранее объявленной сделки по рефинансированию, включающей выпуск 9%-ных старших обеспеченных долговых облигаций второй залоговой очереди на общую сумму $195 млн.
Вчера
TAGS продала алмазное сырье из ЮАР на сумму 20 млн долларов на декабрьском тендере
Рынок алмазного сырья остается осторожным в преддверии важного рождественского сезона. В связи с высокими запасами бриллиантов в производственных центрах производство алмазов замедлилось, и требуется выход на устойчивый уровень сезонного сбыта...
15 декабря 2022
Танзанийский производитель никеля Lifezone Metals рассматривает возможность листинга в Нью-Йорке
Компания Lifezone Metals, которая планирует добывать никель в Танзании, достигла окончательного соглашения о слиянии с компанией GoGreen Investments, создав первую компанию по добыче никеля на основе экологически чистых технологий, которая будет зарегистрирована...
15 декабря 2022