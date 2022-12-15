Новости

KoBold Metals инвестирует в медный рудник в Замбии

Горнодобывающий стартап, поддерживаемый Биллом Гейтсом, KoBold Metals намерен инвестировать 150 млн долларов в разработку медного рудника в Замбии.

Вчера

Lucapa получила еще один транш в размере 8,8 млн австралийских долларов от Sociedade Mineira Do Lulo

Компания Lucapa Diamond Company получила еще один транш в размере 8,8 млн австралийских долларов от ангольской компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML), 40% акциями которой она владеет.

Вчера

Mountain Province Diamonds закрывает ранее объявленную сделку по рефинансированию

Mountain Province Diamonds Inc. сегодня объявила о закрытии своей ранее объявленной сделки по рефинансированию, включающей выпуск 9%-ных старших обеспеченных долговых облигаций второй залоговой очереди на общую сумму $195 млн.

Вчера

TAGS продала алмазное сырье из ЮАР на сумму 20 млн долларов на декабрьском тендере

Рынок алмазного сырья остается осторожным в преддверии важного рождественского сезона.  В связи с высокими запасами бриллиантов в производственных центрах производство алмазов замедлилось, и требуется выход на устойчивый уровень сезонного сбыта...

15 декабря 2022

Танзанийский производитель никеля Lifezone Metals рассматривает возможность листинга в Нью-Йорке

Компания Lifezone Metals, которая планирует добывать никель в Танзании, достигла окончательного соглашения о слиянии с компанией GoGreen Investments, создав первую компанию по добыче никеля на основе экологически чистых технологий, которая будет зарегистрирована...

15 декабря 2022

Мосгорсуд отказал АЛРОСА

Сегодня
Экспертиза

(kommersant.ru) - Как стало известно “Ъ”, под следствием оказался заместитель генерального директора АК АЛРОСА Константин Машинский, обвиняемый СКР в злоупотреблениях. В отношении предпринимателя суд ограничился запретом определенных действий, под который попало использование интернета, а также всех видов связи. Ограничения обжаловала не только защита топ-менеджера, но и гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов, полагавший, что это мешает подчиненному участвовать в руководстве компанией. Мосгорсуд отклонил апелляцию в полном объеме.

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