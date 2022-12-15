Мосгорсуд отказал АЛРОСА

(kommersant.ru) - Как стало известно “Ъ”, под следствием оказался заместитель генерального директора АК АЛРОСА Константин Машинский, обвиняемый СКР в злоупотреблениях. В отношении предпринимателя суд ограничился запретом определенных действий, под который попало использование интернета, а также всех видов связи. Ограничения обжаловала не только защита топ-менеджера, но и гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов, полагавший, что это мешает подчиненному участвовать в руководстве компанией. Мосгорсуд отклонил апелляцию в полном объеме.