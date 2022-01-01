Почему крупные камни теряют свой блеск на аукционах?

Автор: Лиа Меирович (Leah Meirovich)

(rapaport.com) - После того, как цены на самые дорогие бриллианты стали падать, цены на бриллианты высшего качества начали снижаться. Эксперты говорят, что усталость рынка может повлиять на мгновенную привлекательность продукта (вау-фактор).

На весенних аукционах этого года в центре внимания оказалось несколько великолепных цветных бриллиантов, проданных за умопомрачительные суммы, с которыми могли расстаться только 1-2 процента самых богатых людей.

На аукционе Sotheby’s в Гонконге в апреле бриллиант De Beers Cullinan Blue (Голубой Куллинан De Beers) фантазийного ярко-голубого цвета весом 15,10 карата был продан за $57,5 млн, что намного превышает его максимальную оценку в $48 млн. В мае на аукционе Christie’s в Женеве был продан бриллиант Red Cross (Красный крест) фантазийного насыщенного желтого цвета весом 205,07 карата за $14,3 млн против предпродажной цены в $10,5 млн. Williamson Pink Star (Розовая звезда рудника Уильямсон) попала в заголовки газет еще в октябре; аукционный дом Sotheby’s получил целых $57,7 млн за камень фантазийного ярко-розового цвета весом 11,15 карата, что почти в три раза превышает его максимальную оценку в $21 млн. Даже во время самой тяжелой вспышки Covid-19 продажи крупных цветных бриллиантов, казалось, не снижались, как было в отношении других предметов роскоши.

Но во втором полугодии этого года эти феноменально редкие драгоценные камни, похоже, утратили динамику. Некоторые камни вообще не продаются, как, например, голубой бриллиант весом 5,53 карата от De Beers, которые аукционный дом Sotheby’s в Женеве предложил за $15 млн в ноябре. Другие бриллианты, такие как Fortune Pink весом 18,18 карата, который был продан в том же месяце на аукционе Christie’s в Женеве, лишь превысили свои нижние оценки. А еще был камень фантазийного ярко-розового цвета весом 13,15 карата, который был таинственным образом изъят перед аукционом 6 декабря, несмотря на то что его самая высокая оценка составляла $35 млн.

Хотя эти случаи не могут представлять собой постоянный сдвиг, возникает вопрос: что изменилось сейчас и почему возникают серьезные затруднения с этими когда-то востребованными драгоценными камнями? Эксперты говорят, что на это есть ряд причин, начиная от экономического спада и заканчивая общим ощущением усталости рынка.

Смена караула

В прошлом российские и гонконгские миллиардеры были основными покупателями крупных бриллиантов. Однако санкции против России из-за боевых действий на Украине ограничили участие в аукционах, как и строгие меры, вызванные распространением Covid-19 в Китае, которые ограничили поездки в Гонконг.

«Хотя у китайских покупателей есть агенты, родственники и друзья в Гонконге, которые могут сделать для них покупку, я думаю, что люди сейчас крайне осторожны из-за новой волны коронавируса и его влияния на экономику, - объясняет Харш Махешвари (Harsh Maheshwari), исполнительный директор гонконгской компании Kunming Diamonds, занимающейся цветными бриллиантами. - Сейчас они предпочитают ничего не предпринимать и сохранять ликвидность и, вероятно, тратить деньги на другие вещи, такие как путешествия, рождественские праздники и, возможно, китайский Новый год».

На фоне исчезновения традиционных покупателей Ближний Восток стал серьезным претендентом на крупные высококачественные цветные бриллианты, но этот регион отдает большее предпочтение более крупным камням, чем те, которые предлагаются в настоящее время, сообщает Куиг Брюнинг (Quig Bruning), старший вице-президент и руководитель ювелирного отдела Sotheby’s в Нью-Йорке.

«Я думаю, что мы наблюдаем несколько бόльшую избирательность в отношении того, что люди действительно ищут, - говорит он. - Люди просто немного придирчивее относятся к этим отдельным камням».

В тени рецессии

Это спорный вопрос, действительно ли инфляция и перспектива экономического спада мешают людям тратить большие суммы на крупные цветные бриллианты. Цены растут, а с деньгами у широкой публики туго, но вряд ли эти факторы будут сдерживать сливки общества.

«В то время как мировая экономика в целом испытывает сейчас трудности, 2% населения, которые покупают эти камни, испытывают не такие уж большие трудности», - говорит Джонатан Абрам (Jonathan Abram), директор гонконгской ювелирной и дилерской компании Ronald Abram.

Но даже если состоятельные покупатели не страдают в финансовом отношении, Брюнинг считает, что сегодняшний рынок может заставить их задуматься, когда речь идет о дорогостоящих предметах роскоши. «Я думаю, что некоторые люди проявляют некоторое колебание, чтобы решиться на покупку стоимостью более $10 млн».

Также возможно, что некоторые из драгоценностей на осенних аукционах были оценены немного выше рыночной стоимости, предполагает Джилл Бургум (Jill Burgum), исполнительный директор по драгоценным ювелирным украшениям компании Heritage Auctions.

«Когда вы начинаете работать с драгоценными камнями в этом эшелоне, сделать правильную оценку становится очень сложной задачей», - отмечает она. Но, помимо этого, аукционные дома, возможно, слишком стараются завышать рыночную стоимость бриллиантов.

«Если аукционный дом пытается установить слишком высокую оценку или пытается в какой-то мере повлиять на цену, чтобы задавать тон на рынке, это является плохим подходом, - говорит она. - Лучше войти мягче, привлечь больше людей и запустить безумные торги, чтобы люди не отказывались от участия».

Приобщение к искусству

Цветные бриллианты всегда были сильным инвестиционным каналом для состоятельных покупателей из Азии, но некоторые считают, что маятник может качнуться в другом направлении, поскольку на рынок выходит молодое поколение.

«В Азии есть много богатых людей во втором или третьем поколении, которые в меньшей степени интересуются бриллиантами и ювелирными изделиями, потому что их родители уже их приобрели, и они унаследуют эти изделия, - объясняет Абрам. - Поэтому они предпочитают заниматься тем, что их родители не собирали, например, произведения искусства, которые связаны с большими сообществами и культурой, и галереи придают гораздо большую социальную значимость, чем ювелирные изделия».

Махешвари соглашается, но утверждает, что старое скоро снова станет новым. «Мы используем термин «маленькие императоры», которые хотят стартовать в области предметов роскоши, покупая разные вина, предметы искусства и даже часы. Но я считаю, что чем старше они становятся, тем больше они начинают разбираться в ювелирных изделиях и цветных бриллиантах, так что их возвращение - это лишь вопрос времени».

Создание нового наследия

Другая возможная причина снижения перспектив крупных бриллиантов на аукционах связана со стремлением создать наследие. Большое количество участников торгов хотят приобрести что-то, что они могут передать потомкам, и для некоторых людей перепроданный предмет может не соответствовать всем требованиям.

«Williamson Pink Star и De Beers Cullinan Blue - это камни, недавно прошедшие огранку и полировку, - объясняет Абрам. - Наследие очень важно для покупателей этой категории, и им нравится создавать свое собственное наследие, а не участвовать в уже существующем. Камни, предлагаемые на осенних аукционах, уже были выставлены на продажу ранее и заново прошли огранку или полировку. Они не новые».

Брюнинг, однако, считает такое отношение нонсенсом. Он отмечает, что некоторые из когда-либо проданных самых ценных бриллиантов выставлялись на аукционе второй раз или более того.

«Если вы посмотрите на некоторые бриллианты, исторически достигавшие огромных цен, такие как CTF Pink Star, Zoe Diamond или Graff Yellow, ни один из них не был новым, и многие из них были куплены коллекционерами из Азии, - уточняет он. - Поэтому я не думаю, что создание нового наследия действительно имеет значение. Мне кажется, для этого нет оснований».

Тем не менее, согласно Бургум, в этой теории есть доля правды. «Ключевая фраза - «только что на рынке», и действительно, если предмет впервые выставляется на аукционе, вокруг него может быть больше шума», - говорит она.

Хотя все эти факторы, вероятно, способствовали замедлению роста рынка, есть и более серьезные проблемы, которые следует учитывать. Что привлекает покупателей в крупных цветных бриллиантах на аукционе, так это возможность приобрести эксклюзивную покупку, которой нет больше ни у кого. Но в последнее время эксклюзивность этих камней начинает вызывать сомнения.

«Людям говорили, что эти предметы чрезвычайно редки, но теперь они видят их довольно часто, - говорит Абрам. - Кроме того, товары очень активно рекламируются в социальных сетях, поэтому многие покупатели смотрят в свои телефоны и видят фотографии этих очень важных камней, которые, как им говорят, редкие - а они редкие - но когда видишь их слишком часто, то восприятие может измениться».

Как и многие рынки, аукционный рынок цикличен. По словам Брюнинга, желтые бриллианты, которые традиционно были стабильным блоком предложений, начали падать в цене около двух лет назад, независимо от Covid-19.

«Цены только что существенно упали примерно на 20-25% по всем направлениям, и поскольку они упали, это привело к пересмотру на макроуровне того, сколько желтых бриллиантов мы должны выставить на рынок, - говорит он. - И я думаю, если посмотреть на аукционы с 2020 года до конца прошлого года и первой половины этого года, можно увидеть меньше желтых бриллиантов, чем в предыдущие периоды. Это дает преимущество в том, что сейчас мы наблюдаем значительный рост спроса и цен на желтые бриллианты».

Вот тут-то и появляется редкость. «Хотя я думаю, что голубые и розовые бриллианты по-прежнему продаются по высоким ценам, - продолжает он, - они действительно должны иметь фактор редкости как основную часть способа достижения этих цен».

Слишком много хорошего

В этом ключе одной из самых больших проблем, преследующих аукционную индустрию, может быть усталость рынка. Крупные цветные бриллианты, которые выставляются на аукционе, вызывают мгновенную привлекательность продукта. Для покупателей речь идет о получении единственного в своем роде предмета, который никто не видел и никогда больше не увидит. Но это не так, когда на каждом аукционе выставляются крайне впечатляющие розовые или голубые бриллианты весом более 10 каратов. Один может быть самым большим розовым овальным бриллиантом, другой - самым крупным бриллиантом фантазийно ярко-голубого цвета, но на самом деле эти определения мало что значат. Покупатели снова и снова видят бриллианты одного цвета. Вполне возможно, что появление бриллианта Fortune Pink на сцене вскоре после взрывного успеха Williamson Pink Star помешало первому достичь более высокой цены.

«На рынке появилось много этих камней, и в какой-то момент становится затруднительно продолжать поддерживать эту идею необычайной редкости, когда вы получаете их один за другим, - говорит источник, близкий к аукционному дому. - Это сложная задача, и, вероятно, существует некоторая усталость рынка, особенно среди ярких камней определенного размера».

Махешвари беспокоит влияние этого наплыва «особых» бриллиантов на рынке цветных камней в целом. «Я определенно чувствую, что люди «перекармливают» аукционы слишком большим количеством цветных бриллиантов», - говорит он. Он считает, что за пределами аукциона возможности могут быть лучше, там больше анонимности, больше выбор и меньшее сходство товаров.

«Я думаю, что более крупные камни лучше продаются вне аукционных домов, потому что есть много покупателей, которые не хотят, чтобы их покупка бриллиантов предавалась огласке, - объясняет он. - Мне только что позвонили по поводу большого голубого бриллианта весом в 10 с лишним каратов, и VIP-клиент не хотел покупать на аукционе. Им нужен камень, которого никто не видел. Это просто связано с эксклюзивностью».

Хотя на аукционах Heritage Auctions обычно не торгуют такими крупными цветными бриллиантами, Burgum хорошо знает рынок. Она согласна с тем, что может быть трудно поддерживать динамику продукта, который, похоже, имеется в таком большом количестве, и она видит в этом, возможно, самую большую проблему. «Хотелось бы думать, что на 1% самых богатых людей не так сильно повлияло падение фондового рынка или конфликт с Украиной, - говорит она. - Я думаю, что деньги все еще есть. Мой вопрос может заключаться в том, не слишком ли много этих больших и редких сокровищ появляются на рынке слишком близко друг к другу? Потому что тогда они могут немного потерять свой блеск. Это, вероятно, невыгодно рынку».