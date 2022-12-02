Цены на Trophy Rolex, Patek и Audemars Piguet упали до уровня, предшествующего буму

Автор: Энди Хоффман (Andy Hoffman)

(bloomberg.com) - По данным британской компании Subdial, занимающейся продажей подержанных часов, падение цен на бренды Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet привело к снижению индекса самых продаваемых часов на вторичном рынке до уровня, предшествующего буму.

Индекс Subdial50, который отслеживает цены на 50 самых продаваемых моделей люксовых часов по стоимости, упал до уровней, невиданных до беспрецедентного всплеска в 2021 и начале 2022 года.

Падение цен показывает, что самые востребованные часы от ведущих швейцарских брендов не смогли удержать высокие цены, достигнутые во время пандемии, когда потребители, вынужденные сидеть дома, скупали Patek Nautilus, Audemars Piguet Royal Oaks и Rolex Daytonas в бешеном темпе в безудержном поиске очередного популярного класса активов.

Индекс Subdial50, в котором доминируют модели Rolex, включая хронограф с керамическим гнездом камня Daytona и GMT Master II, снизился почти на 5% за 12 месяцев и почти на 17% за полгода.

Падение спроса совпало со падением курса акций технологических компаний и обвалом криптовалют.

Цены на вторичном рынке на часы Royal Oak «Jumbo» под номером 15202 взлетели выше 110 000 фунтов стерлингов (134 840 долларов США) на пике в марте, увеличившись более чем вдвое за 12 месяцев. Сейчас часы продаются по цене около 70 000 фунтов стерлингов.

Тем не менее, даже несмотря на падение цен на наиболее продаваемые модели Rolex, AP и Patek, стоимость многих классических часов, так называемых неовинтажных изделий 1980-х, 1990-х и начала 2000-х годов, а также некоторых моделей со значительными усложнениями превосходит все ожидания, считает Subdial.

Например, многие модели классического немецкого бренда A. Lange & Sohne, принадлежащего Richemont, повысились в цене на 30-40% в течение года, показывают данные Subdial.

Цены также выросли на некоторые модели IWC, еще одного бренда, принадлежащего Richemont, известного своими классическими авиационными часами и хронографами. Цены на модель Big Pilot IW501902 выросли за год на 20% благодаря вышедшему недавно фильму «Лучший стрелок» (Top Gun).

Наконец, ситуация с более сложными моделями с хронографами, вечными календарями и другими «наворотами» оказалась лучше. Хронограф Patek Philippe 5070 подорожал за год на 20%.

«Когда вокруг одной вещи начинает формироваться «пузырь», любители часов находят другую, - сказала Кристи Дэвис (Christy Davis), соучредитель Subdial. - Сейчас сходят с ума от стальных спортивных часов, но в конце концов это не криптовалюта: это рынок, которым управляют люди, которые действительно увлечены им и хотят иметь сами часы».