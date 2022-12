Ноябрьская конференция Gem-A получила высокую оценку международных геммологов

После трехлетнего перерыва Gem-A, Гемммологическая ассоциация Великобритании (Gemmological Association of Great Britain), организовала свою ежегодную конференцию в первые выходные ноября. В отличие от предыдущих конференций, программа выступлений была сокращена до одного дня - 6 ноября - и включала несколько докладов коммерческого характера. 7 ноября состоялось три семинара.

Что такое Gem-A? Если и существует «высший авторитет в геммологии», то это Gem-A - Геммологическая ассоциация Великобритании.

Gem-A - самая старая геммологическая организация в мире. Ее научный журнал The Journal of Gemmollogy (Журнал геммологии) предшествует ее единственному аналогу - Gems & Gemology (Драгоценные камни и геммология), выпускаемому Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA). Несколько лет назад я работал с бывшим генеральным директором Gem-A Джеймсом Райли (James Riley) с целью спасения журнала от верной смерти и его возрождения. Я привлек к работе нынешнего редактора Брендана Лорса (Brendan Laurs) и помог сделать журнал коммерчески жизнеспособным.

Существует общее мнение, что учебные программы и курсы Gem-A затмевают любые другие, предлагаемые на рынке. У Gem-A весомая научная деятельность и выдающиеся учебные программы курсов.

В прошлом я посетил несколько конференций и мероприятий, проводимых ассоциацией Gem-A. На этой конференции меня поразило то, что она предлагала меньше непосредственно геммологического содержания и что три из восьми презентаций носили в той или иной степени коммерческий характер.

Нефрит - подарок Китая миру

Согласно программе, Ричард (Дик) Хьюз (Richard (Dick) Hughes) из Lotus Gemology открыл серию выступлений своим докладом под названием «Нефрит: Подарок Китая миру» (Jade: China's gift to the world). Это была изящная и хорошо подготовленная презентация о нефрите. Хьюз является выдающимся автором нескольких книг и более 150 статей о рубине, сапфире, нефрите, шпинели и других драгоценных камнях. Он объездил более 60 стран в поисках знаний о драгоценных камнях.

Но выступление Хьюза было во многом рекламой его последней книги. Его можно простить, поскольку, по собственным словам Хьюза «Понимание нефрита не ограничивается строгими техническими требованиями; оно также включает в себя понимание культурных, текстурных и эфемерных свойств, которые делают изучение этого драгоценного камня особенным в мире драгоценных камней. Мы искренне надеемся, что эта книга не просто заполнит «традиционный геммологический» пробел, но откроет читателям глаза на мир за его пределами. Потому что нефрит - это гораздо больше».

Тем не менее, поскольку на следующий день не было запланировано семинара по нефриту, я ожидал, что Хьюз расскажет больше о том, как идентифицировать нефрит, особенно когда он имеет такой цвет и происходит из таких источников, с которыми незнакомы даже очень грамотные геммологи, а также о проблеме терминологии.

Новоизбранный президент Gem-A, американский геммолог Ричард Друкер (Richard Drucker), отметил в своем резюме по итогам однодневной конференции, что он тоже никогда раньше не слышал о «нефрите цвета бараньего жира» (mutton-fat jade) - разновидности белого нефрита.

Те, кто пропустил выступление Хьюза, могут услышать его выступление на предстоящей конференции, организуемой Национальной ассоциацией оценщиков ювелирных изделий (National Association of Jewelry Appraisers), которая состоится во время выставки Tucson Gem в Тусоне, штат Аризона, США, в феврале 2023 года.

Максим Гулье (Maxime Gulje) действительный член Геммологической ассоциации (FGA), Амстердам, Нидерланды: «Я был рад снова посетить Конференцию Gem-A; в последний раз это было в 2018 году. Конференция была однодневной, а не двухдневной, что сделало ее немного более напряженной. Одна из главных причин, по которой мне нравится посещать эту конференцию, - это высокая квалификация докладчиков, все они опытные и уважаемые профессионалы в области геммологии. Это отличная возможность послушать так много интересных лекций за один день и пообщаться с докладчиками. И снова я не был разочарован. Поскольку я любитель цветных драгоценных камней, мое внимание привлекли лекции о нефрите Ричарда Хьюза, о перидоте Джоанны Харди (Joanna Hardy) и лекции Федерико Пеццотта (Federico Pezzotta) о найденном в Мозамбике турмалине, и все они были увлекательными. Кроме того, лекция профессора д-ра Х. Альберта Гилга (H. Albert Gilg) про анализ драгоценных камней, украшающих короны позднего средневековья, была очень интересной. Мне было жаль, что ему пришлось сократить свою лекцию; было очевидно, что 45 минут слишком мало. Кроме того, это была отличная возможность снова встретиться с другими геммологами, пообщаться и завести новых друзей. В целом это было очень вдохновляюще, и я счастлив и горжусь тем, что принимаю участие в этом мероприятии».

Перидот: прошлое, настоящее и будущее

Следующей выступала Джоанна Харди (Joanna Hardy), опытный лектор и широко публикуемый автор по драгоценным камням и ювелирным изделиям, ее доклад был на тему «Перидот: прошлое, настоящее и будущее» (Peridot: past, present, and future). Харди рассмотрела историю перидота, его источники поставок на протяжении всей истории, а также перидоты в королевских украшениях и знаменитых драгоценностях, среди прочих, Cartier, René Lalique и René Boivin.

За презентацией Харди последовало видео компании Fuli Gems, которая управляет очень перспективным рудником по добыче перидота в Китае. Поскольку Fuli была платиновым спонсором конференции, то ассоциация Gem-A, возможно, сочла необходимым предоставить Fuli такой прекрасный шанс сделать рекламу. Однако, этот коммерческий «прямолинейный» рекламный видео фильм можно было очень уместно показать в другой момент конференции или на гала-ужине, а не в ходе выступления Харди.

Два выдающихся ученых

Следующие два докладчика, выступавшие во время утренней программы, вернули нас к геммологии как таковой, представленной двумя именитыми учеными.

Доктор Федерико Пеццотта, в честь которого названа редкая разновидность берилла, выступил с увлекательным докладом о разновидностях турмалина из Мавуко, Мозамбик. Хотя Пезотта упомянул, что он инвестирует в месторождение, его речь была полностью посвящена геологическим и геммологическим особенностям турмалина типа Параиба (Paraiba) с этого месторождения.

Затем выступил профессор д-р Х. Aльберт Гилг (H. Albert Gilg), геолог-экономист Мюнхенского технического университета (Technical University of Munich), Германия. Гилг, спокойный и скромный человек, увлеченно и с юмором рассказал о своей работе и работе своей группы по исследованию драгоценных камней, вставленных в короны средневековья, и попытке установить их истинную подлинность. Эти проекты часто выполнялись в сложных условиях, и часто оказывалось сложным использование на месте передового оборудования, такого как рамановская спектроскопия и рентгеновское излучение. Несколько участников, с которыми мы разговаривали, сочли презентацию Гилга главным событием дня.

Роберт Велдон

Вероятно, сейчас нет другого столь же разностороннего фотографа драгоценных камней, как Роберт Уэлдон (Robert Weldon). Хотя Роберт в настоящее время является директором принадлежащей GIA библиотеки Ричарда Т. Лиддикоута (Richard T. Liddicoat Library) в кампусе GIA в Карлсбаде, Калифорния, на протяжении всей своей карьеры и многочисленных путешествий Роберт фотографировал необработанные и полированные драгоценные камни. В своем выступлении Роберт показал ряд своих любимых снимков и рассказал связанные с ними истории.

Алистер Маккаллум (Alistair McCallum) из компании Marcus McCallum сказал: «Я считаю доклад Ричарда Хьюза о нефрите и доклад Федерико Пеццотты о турмалине типа Параибе очень информативными и интересными. Было интересно получить представление о геологических и антропологических условиях Мозамбика и понять трудности, связанные с добычей этого звораживающего минерала. Позже вечером мы отлично поговорили с Федерико и я рад, что мне выпала большая честь получить такую возможность. К сожалению, у меня не было возможности поговорить с Ричардом Хьюзом, но мне досталась его последняя книга, которую я с нетерпением хочу прочитать. Его выступление о нефрите было очень хорошо построено и содержало фантастические фотографии. Нефрит - это материал, который по большей части не очень хорошо понимают в Великобритании. Страсть и энтузиазм Ричарда были заразительны, и я чувствую, что не только у меня был интерес к нефриту, который он подогрел. В целом на конференции царила позитивная атмосфера, и я был рад увидеть старые и новые лица вместе после столь долгого времени. Казалось, что в конференции многие приняли участие, даже хотя это было всего лишь однодневное мероприятие, и я был впечатлен количеством присутствующих представителей международного сообщества. Я с нетерпением жду возможности принять участие в следующем году».

Де Бирс и Совет по природным алмазам

После Уэлдона выступали Дэвид Фишер (David Fisher), главный научный сотрудник Исследовательского центра De Beers Group в Мейденхеде в Великобритании, и Лиза Левинсон (Lisa Levinson), руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) в Соединенном Королевстве.



Фото: Marian Jaén Arjona

Фишер начал с представления кредо своей компании, подчеркнув, сколько пользы приносят алмазы De Beers странам-производителям. Затем он представил программу Assure II, которая предлагает алмазной и ювелирной отрасли и торговле обзор инструментов, которые можно использовать для проверки синтетических бриллиантов. Список был обширным, но Фишер применил такие аргументы, которые могли привести лишь к одному выводу: только технология De Beers заслуживает доверия и является всеобъемлющей. Это может быть так, но это превратило выступление в коммерческое предложение.



Фото: Marian Jaén Arjona

Лиза Левинсон - отличный докладчик, она провела хорошо подготовленную и краткую презентацию на тему «Отношение потребителей к природным бриллиантам» (Consumer attitudes to natural diamonds). Она также начала свое выступление, подчеркнув вклад, который De Beers вносит в экономику стран, в которых она ведет свою деятельность, особенно в экономику Ботсваны. Она упомянула о выборе актрисы Лили Джеймс (Lily James) в качестве посла NDC, в отличие от De Beers, которая выбрала для этого чернокожую актрису в качестве своего первого всемирного посла. Левинсон отметила, что De Beers вносит самый большой вклад в NDC, удобно игнорируя тот факт, что до недавнего времени крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, АЛРОСА, была одним из главных финансовых источников NDC.

Сиа Акерлунд (Sia Ackerlund), действительный член Геммологической ассоциации (FGA), геммолог и оценщик из компании Pantbanken в Стокгольме, Швеция, дала очень высокую положительную оценку конференции. «Я приезжаю на конференцию, проводимую Gem-A, последние 15 лет или около того, и для меня очень важно посещать ее каждый год, чтобы оставаться в курсе отраслевых новостей и новых открытий в области драгоценных камней и отрасли, а также для развития бизнеса и установления личных отношений с другими геммологами и участниками отрасли. Первые пару лет я посещала конференции, я приходила одна, никого не знала. И теперь многих людей, которых я встретила на конференции за эти годы, я считаю близкими друзьями на всю жизнь. Это такое теплое и открытое «сообщество», и конференцию Gem-A посещают много замечательных людей, которые являются лучшими в своей области; я получаю много впечатлений каждый год. На ней всегда очень хороший выбор тем и докладчиков, чтобы было что-то интересное для каждого участника. «Мне понравились все доклады. Со мной была коллега, которая никогда раньше не была на конференции, и она была в восторге. Я думаю, что выступления De Beers и Совета по природным алмазам прошли отлично. Я понимаю, что у докладчиков есть своя точка зрения, поэтому я просто выбираю то, что считаю полезным. Я не очень люблю, когда речь идет о продажах, но я понимаю, что выступающие хотят также и продвигать свой бизнес, так что я не против. Мне также понравилось разнообразие докладов в этом году. Всегда приятно видеть баланс между «чистой» геммологией, с большим количеством науки, и просто интересными темами для разговора. Было бы очень интересно послушать еще больше критически настренных выступающих. Я бы хотела послушать дискуссию о синтетике с участием обеих сторон, может быть, в виде панельной дискуссии, хотя я понимаю, что кому-то из «сторонников синетики» это покажется довольно трудным. Я считаю, что сегодня на рынке одной из важнейших проблем является то, что продавцы синтетических бриллиантов продают их под видом «подлинных» бриллиантов и тем самым вводят покупателей в заблуждение. Меня не очень интересует синтетика, и я думаю, что существует рынок как для природных, так и для синтетических камней. Но я считаю чудовищной нынешнюю жадность людей, покупающих дешевые синтетические бриллианты и продающих их под видом природных камней потребителям, которые этого не ожидают. Никто никогда не называл синтетический рубин природным рубином, так зачем называть синтетический бриллиант «природным»? Сегодня вокруг синтетических бриллиантов работает такая мощная машина по связям с общественностью, что я вижу много покупателей, которые покупают их без надлежащего раскрытия того, что на самом деле представляет собой синтетический бриллиант. Я хотела бы послушать членов комитета по синтетическим алмазам Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) и узнать их мнение по этому вопросу».

Затем Левинсон решила выступить, когда ее попросили, и сделала это очень хорошо. Было бы здорово сделать такие выступления перед ритейлерами на торговой выставке, поскольку они должны понимать, что потребители думают об бриллиантах и как они могут улучшить продажу бриллиантов и сделать ее успешнее. Но хотя в зале присутствовало несколько розничных ювелиров, аудитория состояла преимущественно из геммологов, прошедших обучение в Gem-A, которые приехали, чтобы узнать больше о драгоценных камнях. Поэтому я надеялся на доклад, учитывающий характер аудитории, а не на приятную рекламную презентацию о бриллиантах, которую, в конце концов, в той или иной форме можно легко найти в Интернете. Лично я с нетерпением ждал информации о том, как NDC проводит свои исследования, каковы цифры и данные, как он применяет результаты своих выводов и как он измеряет уровень успеха своих кампаний по сравнению с вложенными инвестициями.

Ричард Друкер из компании Gem Guide дал превосходный подробный обзор текущих тенденций на рынках цветных драгоценных камней, спроса и предложения, а также динамики цен.

После того, как Друкер завершил свое выступление, генеральный директор Gem-A Алан Харт (Alan Hart) представил Друкера как недавно избранного президента Gem-A и, следовательно, попросил Друкера произнести заключительные слова на конференции.

Я покинул конференцию с чувством, что организаторы могли бы сделать программу намного лучше. Многие участники конференции - члены ассциации Gem-A и другие геммологи - приехали издалека, ожидая услышать выступления по целому ряду тем, представляющих интерес для геммологов. Некоторые из восьми презентаций не оправдали этих ожиданий. Конечно, в этом нет вины ведущих, которые сократили программу лекций до одного дня и допустили к участию коммерческие структуры. Можно было бы вложить больше усилий и лучше продумать все для того, чтобы конференция стала более ценной для целевой аудитории.

В целом, как показывают отзывы участников, конференция была принята хорошо. Давайте посмотрим, что приготовит Gem-A в 2023 году!

Яаков Алмор (Ya’akov Almor) для Rough&Polished