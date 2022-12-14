Причины, по которым De Beers дает сайтхолдерам передышку на 1 год?

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - De Beers продлила свои контракты с сайтхолдерами на один год, это отражает то, что она называет «неопределенностью» на рынке.

Изначально планировалось продлить до конца 2023 года текущие контракты сайтхолдеров с компанией De Beers, которые были заключены в 2021 году. Но теперь они продлены до 31 декабря 2024 года, сообщил изданию JCK представитель компании Дэвид Джонсон (David Johnson).

«Продление было сделано в связи с неопределенностью внешней среды, вызванной глобальной геополитической ситуацией и связанными с ней макроэкономическими трудностями, - говорит Джонсон. - Как и раньше, мы просто стремимся быть гибкими с целью поддержки наших клиентов в периоды неопределенности».

Реакция сайтхолдеров в целом была положительной. В прошлом некоторые компании считали процесс подачи заявки на сайт обременительным и напряженным, а затем они беспокоились, что их вычеркнут из списка клиентов.

Тем не менее, учитывая, что алмазный бизнес нередко сталкивается с неопределенностью, некоторые компании считают, что здесь может играть роль еще один фактор, связанный с продлением другого контракта.

В июле De Beers и Ботсвана, крупнейший производитель в окружении De Beers, продлили свое текущее соглашение на год. Эта соглашение продлевается уже третий раз: первоначально срок его действия истекал в 2021 году, но теперь оно будет действовать до июня 2023 года. Долгожданное новое соглашение еще не подписано.

Некоторые считают, что до тех пор, пока De Beers точно не узнает, что происходит с Ботсваной и сколько алмазов она получит с ботсванских рудников, она не сможет определить свои контракты с сайтхолдерами или список клиентов.

В соглашениях с сайтхолдерами компании De Beers в очень общих чертах указывается, сколько алмазного сырья следует ожидать ее клиентам. Это трудно определить, не зная точно, к какому объему алмазов будет иметь доступ De Beers.

Новый контракт с Ботсваной также может содержать новые требования по бенефикации, особенно в отношении огранки крупных камней. Это также может повлиять на контракты De Beers с сайтхолдерами.

Большинство аналитиков считают, что De Beers и Ботсвана в конечном итоге подпишут новое соглашение. Они также ожидают, что это произойдет до того, как Брюс Кливер (Bruce Cleaver) покинет пост генерального директора De Beers в начале следующего года. (После ухода Кливера с поста генерального директора он станет сопредседателем правления компании.) Ботсвана, безусловно, заявила, что хочет остаться партнером De Beers. Тем не менее, пока новое соглашение не будет окончательно подписано, похоже, многое остается в подвешенном состоянии из-за затянувшихся переговоров.