Ограбление компании Watchmaster

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Это ограбление может оказаться более масштабным, чем ограбление хранилища Hatton Garden в 2015 году. Рейдерам удалось проникнуть через стальную дверь толщиной 1,75 метра в хранилище в Берлине, взломать коды безопасности и преодолеть «туманную» систему защиты от вторжений. Они скрылись с 1 000 люксовых часов, хранившихся для компании Watchmaster, одного из крупнейших в Европе торговцев подержанными часами. Среди часов было много таких марок, как Rolex, Patek Philippe, Omega, Audemars Piguet и Breitling, и большинство часов принадлежало покупателям, которые надеялись их продать.

Ограбление нанесло сокрушительный удар по компании Watchmaster, которая вчера объявила о банкротстве. Она арендовала помещение в Vallag, безопасном хранилище, расположенном в бывшем здании банка в столице Германии. Watchmaster сообщила, что страховка покроет только цену, которую она заплатила покупателям за их часы. В ней не учитывались понесенные ими расходы, а это означало, что компания не могла продолжать свою деятельность.

Но огромная коллекция часов, предварительно оцененная в $10 млн, может оказаться лишь верхушкой айсберга с точки зрения украденных ценностей.

Согласно немецким СМИ, кража из сейфа, в котором хранились часы, не была главной целью. На самом деле грабителям нужно было содержимое банковских ячеек в том же здании. Мы можем только догадываться о стоимости неизвестных ценностей, которые в них хранились.

Ограбление хранилища Hatton Garden в алмазном районе Лондона попало в заголовки мировых газет. В то время говорили, что это было самое крупное ограбление со взломом в истории Англии, когда были украдены ценности на сумму около $20 млн, хотя даже это может быть заниженной оценкой. Когда преступники были позже схвачены, этот случай снова попал в заголовки газет по другой причине. Никто не ожидал, что виновниками окажется банда пенсионеров. 76-летний Брайан Ридер (Brian Reader), 67-летний Терри Перкинс (Terry Perkins), 74-летний Джон Коллинз (John Collins) и 58-летний Дэниел Джонс (Daniel Jones) признали себя виновными в участии в ограблении. Трое других, Карл Вуд (Carl Wood), 58 лет, Уильям Линкольн (William Lincoln), 60 лет, и Хью Дойл (Hugh Doyle), 48 лет, были осуждены после завершения судебного разбирательства.

Этот случай вдохновил на создание фильма 2017 года «Ограбление на Хаттон-Гардене» (The Hatton Garden Job) и телевизионного мини-сериала 2019 года «Хаттон-Гарден» (Hatton Garden). Банда напала во время трехдневных праздничных выходных, обойдя главную дверь подземного хранилища и используя промышленный перфоратор для того, чтобы пробить 20-дюймовые бетонные стены. Они просверлили три перекрывающихся круглых отверстия, которые были достаточно большими, чтобы «пропустить» через них человека - как почтовый ящик. Оказавшись внутри хранилища, он затем взломал отдельные депозитные ячейки и передал содержимое обратно через отверстие.

Раскрыто мало подробностей того, как банда в Германии смогла обойти все меры безопасности, и что еще они украли помимо часов. Согласно одному неподтвержденному отчету, они выдали себя за новых сотрудников охранной компании, чтобы получить коды безопасности. Между тем 900 клиентов, сдавших на хранение 1 000 часов, глубоко разочарованы. Несколько человек показали электронное письмо, которое они получили от Watchmaster после ограбления. Оно начинается словами: «На данный момент мы хотели бы извиниться за то, что информируем вас только сейчас. В интересах расследования полиция запретила нам раньше сообщать о происшествии». Далее им сообщается о краже со взломом 19 ноября и что, к сожалению, их часы (марка и модель) были среди украденных.

Один владелец, разместив сообщение на часовом форуме klocksnack, сказал: «Что мне сказать о Watchmaster. У меня часы в этой компании для продажи с марта, после 3 снижений цен и 2 так называемых «обновлений», они все еще не проданы. Я проверил свою электронную почту сегодня утром, и получил электронное письмо, в котором говорится, что мои часы были УКРАДЕНЫ из сейфа компании Watchmaster в Берлине. Абсолютно невероятно». Это только начало истории, которая будет еще долго продолжаться. За считанные дни это привело к краху компании, в которой работали 75 сотрудников в Берлине, Париже и Лондоне. И нам еще предстоит выяснить, как на самом деле произошло ограбление, что именно было украдено и как продвигается полиция в расследовании. Следите за этим.

Прекрасных вам выходных.