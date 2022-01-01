Sibanye-Stillwater одобряет проект Келибер стоимостью 10,5 млрд рандов по мере того, как начинается серьезное продвижение «зеленых» металлов

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Компания Sibanye-Stillwater одобрила разработку литиевого месторождения Келибер (Keliber) стоимостью €588 млн (10,5 млрд рандов), в котором она недавно увеличила свою долю до 85%.

Проект, расположенный в Финляндии и частично принадлежащий правительству Финляндии, начнется со строительства аффинажного завода в Кокколе с объемом производства 15 000 тонн гидроксида лития в год, который используется в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Снабжение аффинажного завода в Кокколе будет осуществляться с обогатительной фабрики в Пяйвяневе, расположенной примерно в 65 километрах. В свою очередь, она будет снабжаться рудой, поступающей с крупных рудников: четырех открытых и трех подземных, разбросанных по трем муниципалитетам центральной Остроботнии в Финляндии. Sibanye-Stillwater назвала ее сегодня крупнейшим источником лития в Европе. Первоначальный экономически выгодный срок службы эксплуатации месторождения составляет 16 лет.

В настоящее время оценка капитала на €142 млн выше, чем прогнозировалось ранее. Повышение было объяснено инфляционным давлением, а также обновленными параметрами проекта. «Они не обременительные», - сказал о требованиях к финансированию проекта Нил Фроунмэн (Neal Froneman), генеральный директор Sibanye-Stillwater.

Приблизительно €146 млн было привлечено для проекта после того, как Sibanye-Stillwater воспользовалась опционом на контроль, доведя свою долю до 50% плюс одна акция. Вознаграждением за это были новые акции месторождения Келибер. Затем южноафриканская горнодобывающая компания сделала миноритарным акционерам компании Finnish Metals Group, принадлежащей Финляндии, добровольное предложение в размере €146 млн, сохранив за собой 14% с возможностью увеличения до 20%.

К концу января будут привлечены дополнительные €104 млн, что завершит часть финансирования проекта в виде акционерного капитала.

Остальная сумма будет финансироваться за счет заимствования. По словам Sibanye-Stillwater, со сторонними кредиторами также обсуждаются возможности привлечения как минимум €250 млн кредита для полного финансирования строительства проекта.

Получены еще не все разрешения на осуществление проекта. Sibanye-Stillwater сообщила сегодня, что строительство обогатительной фабрики в Пяйвяневе и первых двух карьеров, рудника Сювяярви (Syväjärvi) и флагманского рудника Рапасаари (Rapasaari), начнется после получения всех экологических разрешений.

Полностью получено разрешение для рудника Сювяярви, в то время как экологические разрешения на рудник Рапасаари и обогатительную фабрику в Пяйвяневе в настоящее время еще не получены, говорится в сообщении.

В случае, если аффинажный завод будет построен до получения разрешений на рудники, партнеры по совместному деятельности имеют возможность перерабатывать сподумен, поступающий от третьей стороны. По сути, это означает, что аффинажный завод может работать как самостоятельный объект. По словам Sibanye-Stillwater, с потенциальными поставщиками ведутся переговоры.

На проекте Келибер будет работать около 300 человек (включая подрядчиков) в постоянном режиме, и около 500 человек будут задействованы на этапе строительства, примерно половина из них на строительстве аффинажного завода в Кокколе.

Sibanye-Stillwater также заявила, что выделит капитал для дальнейших исследований в регионе, поскольку Келибер является проектом, который можно будет расширять.

По словам Фроунмэна, проект Келибер станет первым полностью интегрированным европейским производителем гидроксида лития, поставляющим гидроксид лития на европейский рынок. «Ожидается, что у него будет один из самых низких уровней выбросов в отрасли».