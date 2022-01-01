Рассказ о двух алмазных центрах

Дубай - это восходящая звезда отрасли благодаря его удобному расположению, финансовым преимуществам и связям с поставщиками. Может ли Антверпен конкурировать с ним?

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Прошлым летом Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) закрыл свою лабораторию в Антверпене и объявил о планах открытия новой лаборатории в Дубае. Организация утверждала, что эти два решения не связаны между собой. Однако для отраслевых аналитиков этот шаг стал красноречивым свидетельством тенденции развития алмазной отрасли в Бельгии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Торговля в Дубае резко выросла после пандемии Covid-19. По данным Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), в прошлом году экспорт алмазов вырос на 98% по сравнению с 2020 годом, до $12,96 млрд, что на 62% выше, чем в 2019 году. Экспорт бриллиантов вырос на 70% в годовом исчислении, до $4,15 млрд, хотя он все еще значительно отстает от экспорта бриллиантов из Антверпена, и увеличился на 6% по сравнению с 2019 годом. И хотя DMCC еще не опубликовал подробных данных за 2022 год, он сообщил о 14-процентном увеличении совокупного импорта и экспорта алмазов в первом полугодии на общую сумму $13,05 млрд.

Между тем, по данным Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), экспорт алмазов из Бельгии в 2021 году вырос на более скромную цифру в 64% в годовом исчислении, до $11,12 млрд. Бельгия впервые отстала от ОАЭ. По сравнению с 2019 годом экспорт вырос на 21%. AWDC не публиковал дополнительных данных с января 2022 года, когда экспорт алмазов вырос на 24% в годовом исчислении, до $953,8 млн.

Хотя эти цифры в Антверпене достаточно высоки, они все же ниже, чем в Дубае, который стал самым быстрорастущим центром алмазной торговли в мире благодаря целому ряду факторов. Они включают трехчасовой перелет из Мумбая и Тель-Авива, и есть прямые рейсы между соседним городом Шарджа в ОАЭ и Суратом, индийским центром производства бриллиантов. Дубай удобно расположен как для алмазодобывающих стран Африки, так и для европейских коммерческих центров. Его статус также значительно улучшился в 2020 году, когда ОАЭ подписали договор с Израилем, открывший двери для алмазной торговли между этими странами.

«Наиболее важным фактором роста является авиасообщение с Дубаем, осуществляемое авиакомпаниями Emirates, Flydubai и другими авиакомпаниями мирового класса, которые связывают его с основными странами-производителями алмазов и центрами производства бриллиантов», - говорит Мартин Лик (Martin Leake), специальный советник по драгоценным камням в DMCC.

Дилеры сообщают, что там легче получить банковское финансирование, чем в Антверпене, который страдает от отсутствия доступа к кредитам. В Дубае низкие налоги, и, хотя это дорогой город, но иностранный рабочие, приехавшие из других стран, живут там достаточно хорошо. Дирхам ОАЭ, привязанный к доллару, является одной из самых стабильных валют в мире, что дает инвесторам, работающим в этой стране, спокойную уверенность.

Алмазное сырье

Аукционный дом Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) выбрал Дубай для запуска серии тендеров в 2017 году и теперь предлагает товары примерно на $50 млн почти каждый месяц. Компания Stargems, основанная в Антверпене, перенесла свой головной офис в Дубай и регулярно проводит тендеры на алмазное сырье в этом городе. К другим компаниям, присоединившимся к дубайской тендерной схеме в последние годы, относятся Grib Diamonds, I. Hennig & Co., Koin International и Choron Group.

Covid-19 принес неожиданные выгоды Дубаю. ОАЭ придерживались более спокойного подхода, чем другие центры, во время волн распространения этого вируса в конце 2020 и 2021 годов, поддерживая бизнес, в то время как Бельгия и Израиль ввели режим самоизоляции. De Beers провела некоторые из своих сайтов в Дубае, когда Ботсвана была закрыта для посетителей.

«Когда Антверпен еще страдал от всех этих проблем, вызванных Covid-19, Дубай был открыт, и некоторые тендерные дома перенесли свою деятельность в Дубай, - говорит один обозреватель рынка на условиях анонимности. - Так что Дубай действительно выиграл».

Центральным фактором успеха Дубая стал доступ к алмазному сырью из Анголы, самого важного в мире развивающегося производителя алмазов.

«Если вернуться в 2002 год, например, Дубай был незначительным с точки зрения алмазной отрасли», - комментирует другой представитель отрасли, имеющий устойчивое положение. Поворотным моментом, по словам источника, стала череда событий начала 2000-х годов. В 2002 году правительство учредило DMCC, который обеспечивает инфраструктуру для торговли целым рядом товаров, начиная с алмазной продукции и кончая кофе. Примерно в то же время Ангола установила дипломатическое присутствие в ОАЭ и начала заключать сделки с производителями бриллиантов на поставку алмазного сырья, большая часть которого отправлялась для торговли в Дубай. И руководители Дубая, добавляет он, знали, как поддерживать хорошие отношения с лицами, принимающими решения в Анголе.

«Я считал безумием даже запускать новый алмазный центр так близко к Тель-Авиву, - говорит источник. - Но у них есть свои причины на это. Когда вы смотрите на это с точки зрения географии, это работает в пользу Дубая. А с точки зрения продвижения страны, они проделали очень хорошую работу».

За последние два года Ангола экспортировала около 90% своего алмазного сырья в ОАЭ, заявил Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), министр природных ресурсов и нефти этой африканской страны, на Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference), состоявшейся в феврале.

Однако российско-украинский кризис сыграл не на пользу Дубаю. Хотя санкции США, наложенные на российскую алмазную продукцию, повлияли на спрос повсеместно, банки и логистические компании в большей мере усложнили импорт российских товаров для компаний из ОАЭ, чем для компаний, работающих в других местах, таких как Антверпен, объясняет другой обозреватель рынка, «поэтому ситуация в России возможно, немного больше помогла Антверпену».

Соперничество и обвинения

Конкуренция с Антверпеном иногда превращалась в соперничество, которое подпитывало обвинения в нечестной игре со стороны ОАЭ, и подпитывалось этим.

После того, как в феврале этого года Дубай опубликовал свою торговую статистику за 2021 год, AWDC, который отказался от интервью для этой статьи, заявил, что эти два алмазных центра «работают по-разному. Например, Дубай не публикует официальные отчеты, не оценивает стоимость товаров... и не применяет одни и те же стандарты соответствия и должной осмотрительности, что приводит к отсутствию прозрачных, сопоставимых или независимых данных».

Однако Лик из DMCC настаивает на том, что «стандарты DMCC соответствуют передовой международной практике». По иронии судьбы, Дубай, который годами публиковал данные об импорте и экспорте, которые не соответствовали требованиям, предоставил цифры - хотя и ограниченные - за первую половину 2022 года, в то время как AWDC еще не опубликовал цифры за бόльшую часть года на момент публикации данной статьи.

Основной критикой Дубая с точки зрения этики было его предполагаемое участие в отмывании денег. В 2013 году Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) - межправительственная группа, созданная странами Большой семерки (G7) для борьбы с коррупцией - подала тревожный сигнал в связи с большой разницей в ценах между импортом и экспортом алмазов, которые проводились через ОАЭ. В 2012 году ОАЭ поставили в страну около 60 млн каратов алмазного сырья и примерно столько же экспортировали, отмечает FATF в своем отчете. Однако разница в стоимости составила 50%: импорт составил $4,56 млрд, а экспорт - $6,82 млрд. Услуги по сортировке добавляют к стоимости всего 10-15%, поэтому оставшаяся наценка «неясна и заслуживает дальнейшего изучения», говорится в отчете.

В 2021 году наценка в Дубае составила 31%, по расчетам Rapaport, это меньше, чем раньше, но все же больше, чем 6% в Антверпене за тот же год. Отвечая на вопрос о цифрах, Лик повторяет, что компании, работающие в ОАЭ, придерживаются «справедливой и прозрачной торговой практики».

Достижение равновесия

Дубай «делает все возможное, чтобы соответствовать принципам передовых методов работы, как это сделал и Антверпен, - утверждает первый анонимный обозреватель рынка. - Давайте не будем забывать, что у Антверпена тоже были огромные проблемы». В качестве примера он указывает на дело Monstrey Worldwide Services, в котором несколько участников бельгийской алмазной торговли были осуждены в 2016 году за участие в мошенничестве с уклонением от уплаты налогов. «Все это произошло также в Антверпене, и они исправились».

Что касается перспектив расширения, Дубай является одним из самых привлекательных алмазных центров для синтетических драгоценных камней, поскольку в 2019 году он провел свои первые тендеры на выращенное в лаборатории алмазное сырье, состоявшиеся на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE). Он также хочет быть игроком в торговле природными бриллиантами, где в настоящее время он намного отстает от Индии и Бельгии. В связи с тем, что Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse) должна открыться в ближайшие месяцы, а Индия стремится стать ведущим центром сбыта бриллиантов, ОАЭ сталкиваются с серьезной конкуренцией.

«Будучи центром производства бриллиантов, каким был Амстердам до начала 20-го века и Антверпен сегодня, самое меньшее, что может сделать Дубай, так это соответствовать этому стандарту, если не превзойти его, - сказал председатель и главный исполнительный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) изданию Rapaport в феврале. - Многие наши клиенты, работающие с алмазами, также занимаются бриллиантами в своей компании, поэтому у нас есть все шансы извлечь из этого выгоду и выйти на этот рынок».

Тем не менее, у Антверпена есть некоторые преимущества. Как отмечает второй обозреватель рынка, даже после соглашений, заключенных между Израилем и ОАЭ, Бельгия является более «религиозно нейтральной» по отношению к еврейским трейдерам. И по крайней мере, что касается погоды, то летом это более приятное место для посещения, чем арабская пустыня.

Тем не менее, некоторые отдают предпочтение модели сотрудничества по сравнению с моделью конкуренции.

«Мы не видим соперничества между разными центрами; мы видим, что они дополняют друг друга, - заявляет Лик. - Нам нужна глобальная, сильная алмазная отрасль, способная высоко держать голову».