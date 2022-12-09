Выращенные в лаборатории бриллианты продаются со стопроцентной скидкой от цены по прейскуранту Rapaport

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В сентябре я написал статью о ценах на выращенные в лаборатории бриллианты, в которой процитировал «ветерана отрасли», задавшего вопрос о том, что, поскольку выращенные в лаборатории бриллианты продаются на 90% ниже цены по прейскуранту Rapaport, то «что будет ниже этого? На 100%?»

Затем, на прошлой неделе, я написал сообщение в блоге о предстоящем разорении компаний, занимающихся выращенными в лаборатории алмазами, которые не выдержали конкуренции; в нем я упомянул, что продавец на выставке JCK в Лас-Вегасе предложил выращенные в лаборатории бриллианты весом 1 карат по цене со «100%-ой скидкой от цены по прейскуранту Rapaport». Вам не нужно смотреть последний прейскурант Rapaport, чтобы знать, что «100%-ая скидка» означает «бесплатно».

Я не представлял этого, но позднее узнал, что подаривший мне ту цитату человек, имя которого не раскрывалось тогда и который сейчас позволил мне назвать его имя, и человек, стоящий за промоушеном «100% Back of Rap» (100% скидка от цены по прейскуранту Rapaport) в Лас-Вегасе, - это один и тот же человек.

Алан Коэн (Alan Cohen), вице-президент по продажам компании Shinebright USA, продающей выращенные в лаборатории бриллианты, говорит, что они с Акшатом Сангхави (Akshat Sanghavi), президентом Shinebright, придумали идею «100%-ой скидки» в общем-то в шутку.

«Это было из-за разочарования, когда я услышал, как все говорят, что 97-процентная скидка от прейскуранта Rapaport, 98-процентная скидка, - говорит он. - Я не понимаю, как получить прибыль при 97-процентной скидке. Поэтому я сказал, давайте сделаем что-нибудь сумасшедшее».

Акция предусматривала, что бриллианты продавались со «100%-ой скидкой от цены по прейскуранту Rapaport» с особыми условиями, что означало еще одну покупку. Так что это не было похоже на то, что компания раздавала бриллианты бесплатно, говорит он.

В его компанию звонили со всего мира по поводу такого способа продвижения, и он смог открыть кучу новых счетов на выставке. (Хотя он отмечает, что не всем оптовикам это показалось забавным.) И хотя его компания раздала несколько бриллиантов, они сопровождались другими заказами.

Коэн проявляет большой оптимизм в отношении будущего выращенных в лаборатории бриллиантов, доля которых, по его мнению, в конечном итоге составит 50% рынка. Но он говорит, что за этой акцией стояло послание.

«Я говорил, прекратите обесценивать продукт. Остановите безумие».

Все это создало умную рекламу, вызывающую удивление. Но остановило ли это «гонку уступок»? Судя по последним данным, вероятно, нет.