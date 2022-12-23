Новости

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«585*ЗОЛОТОЙ»: как изменилась структура спроса в 2022 году и чего ждать в 2023

В сети «585*ЗОЛОТОЙ» проанализировали поведение покупателей и динамику спроса в течение года и выявили ряд тенденции, нехарактерных для предыдущих периодов. Первое ключевое отличие 2022 года от многих предыдущих лет состоит в том, что доля золота в структуре...

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22 декабря 2022

«Океанские бриллианты» дают покупателям шанс оставить окружающую среду в блестящем состоянии

Сегодня
Экспертиза

(newsinfo.inquirer.net) - Так называемые «третьи» алмазы, которые дайверы собирают со дна океана, должны в полном смысле слова оказаться на берегу Японии.

Такие алмазы извлекаются из алмазных рудников в результате эрозии под действием дождя или ветра, а затем смываются в океан. Ожидается, что они привлекут внимание как «океанские алмазы» из-за их низкого воздействия на окружающую среду, в отличие от алмазов, добытых из недр Земли, или синтетических алмазов.

Во вторник ювелирный бренд Brilliance+ компании Queue Inc., имеющий торговые точки в Токио, Осаке и Нагое, начал предлагать помолвочные и обручальные кольца с «третьими» бриллиантами. Стоимость обручальных колец начинается от 430 000 йен.

Чтобы добыть «третьи» алмазы, водолазы заключили контракт с британской компанией, выкачивающей гравий из океанских вод вокруг Южной Африки на глубине от 10 до 15 метров. Затем рабочие вручную просеивают гравий в поисках алмазов.

Качество, цвет и чистота алмазов ничем не отличаются от алмазов, добытых обычным способом. Однако, поскольку поиск алмазов занимает много времени, они стоят в два-три раза дороже алмазов, добытых из недр Земли.

Добыча алмазов на рудниках наносит серьезный ущерб окружающей среде, поскольку в этом процессе используется тяжелая техника. Некоторые люди также обвинили отрасль в использовании детского труда. В то же время для производства относительно недорогих синтетических алмазов требуется большое количество электроэнергии.

Сообщается, что при добыче «третьих» алмазов особое внимание уделялось условиям труда: для этих целей нанимались местные профессиональные водолазы, а суда эксплуатировались только в те дни, когда море было спокойным.

Совершение покупок такими способами, которые направлены на поддержку защиты окружающей среды или соблюдения прав человека и решения других социальных проблем, называется «этичным потреблением», и оно набирает популярность в Европе и Соединенных Штатах.

 

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